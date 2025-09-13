Datafolha: avaliação de Lula sobe para 33%, mas reprovação ainda é maior

Pesquisa Datafolha divulgada nesta primeira quinzena de 2025, indica que a avaliação positiva do governo Lula registrou melhora, mas ainda é superada pela negativa. Segundo o levantamento, 33% dos brasileiros consideram a gestão ótima ou boa, enquanto 38% a avaliam como ruim ou péssima. Outros 28% consideram o desempenho regular.

Os números, coletados nos dias 8 e 9 de abril, mostram uma evolução em relação à última pesquisa, de julho de 2023:

Ótimo/Bom: subiu de 29% para 33%.

Regular: caiu de 29% para 28%.

Ruim/Péssimo: caiu de 40% para 38%.

A pesquisa ouviu 2.005 pessoas em 113 cidades e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Divisão Regional e Social

O apoio ao governo apresenta forte divisão regional e socioeconômica, um padrão tradicional na política brasileira. Os maiores percentuais de avaliação positiva estão concentrados:

No Nordeste (45%);

Entre pessoas com baixa escolaridade (40%);

Na faixa etária de 45 a 59 anos (40%);

Entre os mais pobres (39%).

Por outro lado, as avaliações negativas são maiores:

No Sul (52% consideram ruim/péssimo);

Entre os mais ricos (atinge de 41% a 47% nas faixas de renda acima de 2 salários mínimos);

Entre pessoas com ensino superior (45%).

Comparação com Bolsonaro

No mesmo período de seus respectivos mandatos, o governo Lula tem uma avaliação mais favorável que a de Jair Bolsonaro. Em abril de 2019, o governo Bolsonaro era considerado ótimo/bom por 21% da população, contra 33% de Lula agora. A reprovação (ruim/péssimo) de Bolsonaro era avassaladora: 53%, ante os 38% do governo atual.

