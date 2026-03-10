Cotidiano
Datafolha: 46% dos brasileiros veem piora da economia
O percentual de brasileiros que veem piora na situação econômica do país chegou a 46%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (10/3). O índice aparece entre o melhor resultado do goveno Lula, que foi de 35% em 2023, e o pior, registrado em abril de 2025, quando 55% dos entrevistados apontaram piora da economia.
Nos últimos meses, no entanto, a percepção negativa aumentou. Em relação ao levantamento realizado em dezembro do ano passado, o percentual dos que consideram que a economia piorou subiu cinco pontos percentuais.Já a parcela dos que acreditam que a situação econômica melhorou caiu de 29% para 24%.
A avaliação negativa aparece de forma relativamente semelhante entre diferentes faixas de renda, mantendo-se próxima dos 46%. A exceção está entre os entrevistados com renda superior a 10 salários mínimos, grupo no qual 69% afirmam que a economia piorou.
Preferência eleitoral
O levantamento indica também diferenças conforme a preferência eleitoral. Entre os que pretendem votar em Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições deste ano, 77% dizem que a situação econômica piorou. Entre o eleitorado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o índice é de 14%.
Ao todo 2.004 pessoas de 16 anos ou mais foram entrevistadas pelo Datafolha em 137 municípios, entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Governo do Acre destina R$ 2 milhões para fortalecer futebol acreano em 2026
O recurso também contempla apoio ao campeonato de seleções municipais sub-17, à arbitragem do Campeonato Acreano, à crônica esportiva e ao campeonato amador adulto, incluindo despesas com logística e prestação de serviços
O governo do Acre autorizou a destinação de R$ 2 milhões para o fomento do futebol acreano em 2026, por meio da Lei nº 4.779, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE)nesta terça-feira, 10. A medida prevê investimentos em ações voltadas ao desporto de alto rendimento, com apoio à realização do Campeonato Acreano de Futebol Profissional e no fortalecimento das competições em diferentes categorias.
De acordo com a publicação, os recursos serão executados por meio de instrumento firmado entre o Poder Executivo e a Federação de Futebol do Acre, responsável pela organização das competições no estado. A lei estabelece que o investimento possui caráter específico e não habitual, com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações relacionadas à realização do campeonato estadual profissional de 2026.
Os recursos serão destinados a ações como premiações para clubes participantes e campeões das competições estaduais, incluindo a primeira e segunda divisão do futebol profissional masculino, além de campeonatos femininos e categorias de base, como sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11. A normativa também determina que parte do valor seja utilizada para premiar os clubes da primeira divisão do Campeonato Acreano, com R$ 50 mil para cada um dos oito times da competição, além de premiações específicas para os três primeiros colocados.
O recurso também contempla apoio ao campeonato de seleções municipais sub-17, à arbitragem do Campeonato Acreano, à crônica esportiva e ao campeonato amador adulto, incluindo despesas com logística e prestação de serviços. As despesas previstas na lei serão custeadas por dotação orçamentária da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), com autorização para abertura de créditos adicionais, caso seja necessário para execução das ações.
Vereadores de Brasiléia se reúnem com representante do Deracre para discutir melhorias de infraestrutura
Encontro reuniu parlamentares, Governo do Estado e Prefeitura para tratar de demandas do município
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, participou de uma reunião com o gerente regional do Alto Acre do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Luiz Ernesto, para discutir demandas relacionadas à infraestrutura do município de Brasiléia.
O encontro contou também com a presença dos vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Djahilson Américo, Careca Gadelha, Jorge da Laura e da vereadora Lucélia Borges.
Também participou da reunião o secretário municipal de Obras, Josué Elias.
Durante o encontro, foram discutidas demandas consideradas prioritárias para o município, com foco em melhorias na infraestrutura e em ações que possam contribuir para o desenvolvimento da região. A reunião também reforçou a importância da parceria entre o Poder Legislativo municipal, o Governo do Estado e a Prefeitura para viabilizar avanços e benefícios à população.
IDIB divulga resultado definitivo da prova objetiva de concurso público; discursiva sai em 17 de março
Candidatos devem acessar portal da banca organizadora para conferir classificação individual e acompanhar próximas etapas
Os candidatos que participaram do concurso público organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) já podem conferir o resultado definitivo da prova objetiva. A lista com os habilitados e classificados para a próxima fase foi disponibilizada oficialmente no portal da organizadora.
De acordo com o cronograma do certame, a próxima etapa será a prova discursiva, cujo resultado está previsto para ser divulgado no dia 17 de março, também por meio do site da banca.
Para acessar o resultado individual e acompanhar todas as atualizações do concurso, os candidatos devem utilizar o endereço eletrônico oficial:
👉 https://concurso.idib.org.br
A organizadora recomenda que os participantes acompanhem regularmente o portal para não perder prazos e orientações sobre as próximas fases do processo seletivo.
