Datafolha: 46% dos brasileiros veem piora da economia

O percentual de brasileiros que veem piora na situação econômica do país chegou a 46%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (10/3). O índice aparece entre o melhor resultado do goveno Lula, que foi de 35% em 2023, e o pior, registrado em abril de 2025, quando 55% dos entrevistados apontaram piora da economia.

Nos últimos meses, no entanto, a percepção negativa aumentou. Em relação ao levantamento realizado em dezembro do ano passado, o percentual dos que consideram que a economia piorou subiu cinco pontos percentuais.Já a parcela dos que acreditam que a situação econômica melhorou caiu de 29% para 24%.

A avaliação negativa aparece de forma relativamente semelhante entre diferentes faixas de renda, mantendo-se próxima dos 46%. A exceção está entre os entrevistados com renda superior a 10 salários mínimos, grupo no qual 69% afirmam que a economia piorou.

Preferência eleitoral

O levantamento indica também diferenças conforme a preferência eleitoral. Entre os que pretendem votar em Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições deste ano, 77% dizem que a situação econômica piorou. Entre o eleitorado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o índice é de 14%.

Ao todo 2.004 pessoas de 16 anos ou mais foram entrevistadas pelo Datafolha em 137 municípios, entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.