Das ladeiras de Epitaciolândia ao pódio do fisiculturismo: a trajetória de superação de Alcione, a costureira campeã

Natural de Epitaciolândia, atleta conquista 1º lugar no Bikini Fitness e 3º no Wellness em noite de superação; agora mira mais etapas com profissionalismo aos 36 anos

Alcione Valentin de Brito, 36 anos, carrega no corpo as marcas de duas paixões: a agulha e o bodybuilder. Natural de Epitaciolândia, cidade acreana na fronteira com Cobija/Bolívia, a campeã de fisiculturismo cresceu entre as ladeiras do bairro Liberdade, os bancos da escola Joana Ribeiro Amed e o balcão de costura da Av. Amazonas, onde aprendeu o ofício que a sustentou por anos.

Filha de Vanilse Valentin de Brito, uma mulher simples, Alcione viveu 27 anos na terrinha, cercada por avós, tios e primos. Hoje, morando em Rio Branco, divide seu tempo entre o ateliê e a academia, transformando disciplina em glória. Sua rotina é puxada desde de 2015: enquanto a tesoura molda tecidos, os treinos esculpem seu físico, levando-a ao topo do fisiculturismo acreano.

“Subi e desci muitas ladeiras na vida, mas nenhuma me deu tanto orgulho quanto subir no pódio”, diz a atleta, que não esquece suas raízes. A saudade da família e dos amigos de infância não a impede de mirar voos maiores. Com o mesmo cuidado que aplica em cada costura, Alcione agora corta seu caminho no esporte, costurando uma carreira de campeã.

Alcione Valentin de Brito, a Alcione, escreveu uma história de superação no fisiculturismo acreano. Aos 36 anos, a atleta e empreendedora, brilhou em sua estreia na modalidade: subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria Bikini Fitness e garantiu o terceiro lugar no Wellness, em uma noite marcada por músculos definidos, disciplina e glória.

Com mais de um ano de preparação intensa, focada em hipertrofia e musculação, Alcione transformou o palco em seu território. A vitória não só coroa sua transição de profissional do setor de costura para atleta, mas também abre as portas para novos desafios. Seu próximo passo? Competições estaduais, nacionais e, quem sabe, internacionais, além de buscar patrocínios para seguir no esporte que a apaixonou.

“É a realização de um sonho”, disse a campeã, que agora mira o circuito profissional com a mesma determinação que a levou ao topo no Acre. A noite mágica do fisiculturismo local pode ter sido só o começo de uma trajetória promissora.

Veja vídeo apresentação de Alcione:

Alcione Velentin (Cissy agradeceu seu desempenho nas redes sociais:

Vídeo completo da competição:

