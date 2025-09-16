Danilo “Jovem” comemora título do Sub-20 e mira acesso com Rio Branco

O Rio Branco derrotou Brasileia por 4 a 3 no último sábado, 13, em Brasileia, e conquistou o título do Campeonato Estadual Sub-20. Danilo “Jovem” Nascimento levantou mais uma taça na base do futsal do acreano. O treinador foi campeão Sub-18, em 2023, e Sub-19, em 2024, no comando do Corinthians e, agora, conduziu o Rio Branco no Sub-20.

“Os títulos são importantes porque garantem a visibilidade do trabalho. Temos muito talentos na Baixada da Sobral e o esporte é uma oportunidade para esses garotos e por isso a responsabilidade torna-se maior”, declarou o comandante do Rio Branco.

Meta é o acesso

Danilo “Jovem” é o treinador do Rio Branco na disputa do Campeonato Estadual da Série B. A equipe garantiu uma vaga na fase de quartas de final e a meta é a conquista do acesso para a 1ª Divisão.

“São dois trabalhos distintos, mas utilizamos os garotos do Sub-20. O principal objetivo é colocar o Rio Branco na elite e estamos trabalhando duro para garantir esse objetivo”, declarou Danilo “Jovem”.

