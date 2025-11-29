Cotidiano
Danilo alcança feito de Zico e Gabigol em final da Libertadores; veja
Após marcar o gol decisivo, Danilo se tornou apenas o terceiro jogador do Rubro-Negro a marcar em uma final de Libertadores
Na noite deste sábado (29/11), o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 x 0 na final da Libertadores. Em partida disputada no Estádio Monumental “U”, Danilo fez o gol do título em cabeceio após cobrança de escanteio.
Com isso, o zagueiro se tornou apenas o terceiro jogador do Rubro-Negro a marcar em uma final da competição. Em 1981, Zico marcou os quatro gols do clube nas três partidas que resultaram no título do Flamengo.
Já nas finais de 2019, 2021 e 2022, Gabigol fez todos os tentos do Flamengo. Na primeira final, estufou as redes duas vezes e virou contra o River Plate para garantir o bicampeonato.
Dois anos depois, em jogo contra o Palmeiras, o atacante também marcou, mas desta vez ficou com a vice-colocação, pois o Alviverde venceu por 2 a 1. Na edição seguinte, contra o Athletico-PR, marcou o único gol da partida, e o Rubro-Negro conquistou a terceira taça da equipe.
Relembre todos os gols do Flamengo em finais de Libertadores:
1981: Flamengo 2 x 1 Cobreloa (Zico 2x) / Cobreloa 1 x 0 Flamengo / Flamengo 2 x 0 Cobreloa (Zico 2x)
2019: Flamengo 2 x 1 River Plate (Gabigol 2x)
2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (Gabigol)
2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR (Gabigol)
2025: Palmeiras 0 x 1 Flamengo (Danilo)
Veja o momento em que o Flamengo levanta o troféu da Libertadores
O Flamengo venceu o Palmeiras por 1 x 0, com gol de Danilo, e se tornou tetracampeão da Libertadores da América
Danilo marcou o único gol do jogo aos 21 minutos do segundo tempo. Arrascaeta cobrou escanteio para área, e o zagueiro subiu mais alto para estufar as redes. Com a vitória, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores.
Filipe Luís entra para uma seleta lista que conta apenas com Renato Gaúcho no Brasil. O ex-jogador levantou o troféu tanto como atleta, quanto como técnico.
O Palmeiras, com a derrota, se tornou o clube brasileiro com mais derrotas em finais. São quatro vice-campeonatos.
Flamengo se isola como maior campeão brasileiro na Libertadores
O Flamengo venceu o Palmeiras por 1x 0 neste sábado (29/11), com gol de Danilo, e conquistou o tetracampeonato da Libertadores
Tetracampeão da Libertadores! No Brasil, apenas o Flamengo pode comemorar esta marca. O time comandado pelo técnico Filipe Luís conquistou o título da competição neste sábado (29/11) ao derrotar o Palmeiras por 1 x 0 na decisão. Com a vitória diante do rival paulista, o Mengão torna-se o primeiro time brasileiro a vencer o torneio quatro vezes.
Relembre os títulos:
- Libertadores de 1981: Flamengo 2 x 1 Cobreloa-CHI (ida), Cobreloa-CHI 1 x 0 Flamengo (volta) e Flamengo 2 x 0 Cobreloa-CHI (desempate)
- Libertadores de 2019: Flamengo 2 x 1 River Plate
- Libertadores de 2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR
Filipe Luís
Um dos principais responsáveis por fazer o Flamengo atingir essa marca é o treinador Filipe Luís. O ex-lateral-esquerdo, ídolo do clube, retornou ao Rubro-Negro para iniciar sua carreira como técnico e já alcança o topo da América. Desde que assumiu, trouxe a quarta taça para a Gávea. Após as conquistas de 1981, 2019 e 2022, o time carioca volta a conquistar o maior título continental da América do Sul, superando as três conquistas de outros grandes clubes brasileiros.
Maiores Campeões Brasileiros
Com a conquista em 2025, o Flamengo se isola como único tetracampeão da competição. Apesar disso, outros quatro times brigam para dividir o posto com o Mengão. Confira a lista de maiores campeões brasileiros na história da Libertadores:
- Flamengo – 4 títulos
- Palmeiras – 3 títulos
- São Paulo – 3 títulos
- Santos – 3 títulos
- Grêmio – 3 títulos
- Cruzeiro – 2 títulos
- Internacional – 2 títulos
- Vasco da Gama, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Botafogo – 1 título
Palmeiras se torna brasileiro com mais finais de Libertadores perdidas
Após derrota para o Flamengo por 1 x 0, o Palmeiras foi vice-campeão da Libertadores da América 2025
Com a vice-colocação, após perder para o Flamengo por 1 x 0 na noite deste sábado (29/11), no Estádio Monumental “U”, em Lima, no Peru, o Palmeirasalcançou uma marca negativa. O Alviverde se tornou o brasileiro com mais finais de Libertadores perdidas.
Esta é a quarta decisão do torneio em que o Verdão saiu derrotado. A primeira foi em 1961, quando perdeu para o Peñarol, do Uruguai. Já em 1968, ficou em segundo após disputa do título contra o Estudiantes, da Argentina.
Em 2000, quando tentava o bicampeonato consecutivo da Libertadores, foi vice quando perdeu para o Boca Juniors. Após dois empates, o confronto foi decidido nos pênaltis e, por lá, os argentinos ganharam por 4 x 2.
Com isso, o Palmeiras superou o São Paulo, que havia perdido três finais do torneio. As derrotas do Tricolor ocorreram em 1974, 1994 e 2006, contra Independiente, Vélez Sarsfield e Internacional, respectivamente.
Relembre as finais de Libertadores que o Palmeiras perdeu:
- Peñarol 1 x o Palmeiras / Palmeiras 1 x 1 Peñarol – Libertadores 1961
- Estudiantes 2 x 1 Palmeiras / Palmeiras 3 x 1 Estudiantes / Estudiantes 2 x 0 Palmeiras (jogo de desempate) – Libertadores 1968
- Boca Juniors 2 x 2 Palmeiras / Palmeiras 0 (2) x (4) 0 Boca Juniors – Libertadores 2000
- Palmeiras 0 x 1 Flamengo – Libertadores 2025
