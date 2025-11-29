Danilo alcança feito de Zico e Gabigol em final da Libertadores; veja

Após marcar o gol decisivo, Danilo se tornou apenas o terceiro jogador do Rubro-Negro a marcar em uma final de Libertadores

Na noite deste sábado (29/11), o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 x 0 na final da Libertadores. Em partida disputada no Estádio Monumental “U”, Danilo fez o gol do título em cabeceio após cobrança de escanteio.

Com isso, o zagueiro se tornou apenas o terceiro jogador do Rubro-Negro a marcar em uma final da competição. Em 1981, Zico marcou os quatro gols do clube nas três partidas que resultaram no título do Flamengo.

Já nas finais de 2019, 2021 e 2022, Gabigol fez todos os tentos do Flamengo. Na primeira final, estufou as redes duas vezes e virou contra o River Plate para garantir o bicampeonato.

Dois anos depois, em jogo contra o Palmeiras, o atacante também marcou, mas desta vez ficou com a vice-colocação, pois o Alviverde venceu por 2 a 1. Na edição seguinte, contra o Athletico-PR, marcou o único gol da partida, e o Rubro-Negro conquistou a terceira taça da equipe.

Relembre todos os gols do Flamengo em finais de Libertadores:

1981: Flamengo 2 x 1 Cobreloa (Zico 2x) / Cobreloa 1 x 0 Flamengo / Flamengo 2 x 0 Cobreloa (Zico 2x)

2019: Flamengo 2 x 1 River Plate (Gabigol 2x)

2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (Gabigol)

2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR (Gabigol)

2025: Palmeiras 0 x 1 Flamengo (Danilo)

