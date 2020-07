O partido tenta poupar o ex-senador do vexame de aparecer entre os derradeiros em eventuais pesquisas de opinião pública.

A pré-candidatura do deputado Daniel Zen seria um blefe do PT. Jorge Viana está em stan by para disputar a Prefeitura de Rio Branco.

O partido selou essa estratégia em grande encontro de seus cardeais no estado. E definirá esse formato tão logo a prefeita Socorro Neri anuncie que vai, de fato, para a reeleição. Mas Jorge iria para o embate de qualquer forma. O partido tenta poupar o ex-senador do vexame de aparecer entre os derradeiros em eventuais pesquisas de opinião pública.

A informação foi dada ao blog no domingo por um petista que pediu anonimato.

“O Jorge precisa de um mandato de senador. Ele não vive sem política. O único jeito é fazer o povo rememorar a sua gestão na capital. Anote aí, o partido vai pro tudo ou nada nesta campanha. A meta dele sempre foi Brasília”, disse, referindo-se ao plano de Jorge para voltar ao Senado Federal.

“Ele tá se lixando para o governo do estado”, relatou.

A fonte do jornal Acjornal.com confidenciou o sentimento do PT na relação com César Messias e o PCdoB.

“Os comunistas nunca deixarão de ser escadinha para o PT. Eles virão com a gente. Edvaldo, Perpétua e os outros. Tudo vai se desenhar quando o PSB decidir o que quer da vida. Hoje, o César Messias (presidente do partido) está encurralado, sofrendo pressões dos Viana, que deram a ele a generosa posição de vice-governador. Tem mais: o César Messias não tem mandato e não pode se indispor com a prefeita da capital, que não aceita se aliar ao PT. Esta semana que entra será decisiva para todos”.

Ao acjornal, o presidente do PT, Cesário Braga, disse apenas que o partido já definiu seu pré-candidato. E não respondeu outras questões.

