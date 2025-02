Daniel Pereira comanda trabalho em dois períodos e deve definir titulares

O técnico Daniel Pereira comanda trabalhos em dois períodos nesta quinta, 30, no José de Melo, e deve definir os titulares do Rio Branco para o clássico contra o Independência. A partida será disputada no sábado, 1º, às 17 horas, no Florestão.

“Temos mais três treinamentos, mas definir a equipe é importante. Estamos trabalhando forte desde o início da semana e quero um Rio Branco ainda mais forte no clássico”, declarou Daniel Pereira.

Jogo importante

O goleiro Mimito classificou o clássico de sábado contra o Independência como muito importante na caminhada do Rio Branco no Estadual.

“Sabemos do tamanho da tradição desse clássico e por isso é fundamental a conquista de um bom resultado. Vamos enfrentar um time de muita qualidade”, avaliou o goleiro do Estrelão.

Jean será apresentado

O volante Jean, 22, será apresentado nesta quinta, e reforça o Rio Branco. O atleta vem do futebol de São Paulo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários