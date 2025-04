Daniel Alves recupera passaporte e está livre para deixar Espanha

O Flamengo derrotou o Deportivo Táchira por 1 x 0 na Venezuela, nesta quinta-feira (3/4), no Polideportivo de Pueblo Nuevo, pela 1ª rodada do Grupo C da Libertadores. A vitória deixa o Rubro-Negro em primeiro lugar na chave, com três pontos.

O primeiro tempo foi de poucas emoções para as duas equipes. Na segunda etapa, porém, o técnico Filipe Luís fez alterações no Rubro-Negro que surtiram efeito. Juninho entrou no lugar de Michael e, após um minuto em campo, fez um gol de peito para dar a vitória ao clube carioca.

A equipe venezuelana foi pouco eficaz, pois chutou apenas uma vez na direção do gol para a defesa do goleiro Rossi.

O próximo jogo do Flamengo será, neste domingo (6/4), pelo Brasileirão. No grupo C, Central de Córdoba e LDU empataram para completar a primeira rodada da chave.

