ITHAMAR SOUZA

As acusadas S.R.N., conhecida como a “Dama do Tráfico” ou “Sebá B13”, M. de S.P. e K.T.C., foram presas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta quinta-feira (30), em um bairro de Brasiléia, no interior do Acre.

Os agentes da Polícia Civil de Brasiléia já vinham monitorando e fazendo acompanhamento das mulheres que acabaram presas acusadas de vários crimes. No momento da prisão foram encontradas com as mulheres uma pedra de oxidado de cocaína e uma de cloridrato de cocaína pesando juntas 60g, 59 trouxinhas de cocaína, uma arma de fogo tipo pistola – cal. 32 e 22, munições de cal. 32 e R$419,00 em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão às acusadas, que foram encaminhadas para a Delegacia de Brasiléia, juntamente com os materiais apreendidos, para os procedimentos cabíveis.

