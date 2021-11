Dados do Inpe apontam Acre com 35km² de área desmatada em outubro

Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), analisados entre o dia 1° até o dia 29 de outubro, mostram que o mês de 2021 se tornou o segundo pior índice para outubro na história do monitoramento feito pela plataforma Terra Brasilis, o Acre nesse cenário ocupa a quinta colocação com 35km² de área desmatada.

Quem lidera o índice negativo é o estado do Pará que está sob alerta de desmatamento: 474km², equivalente a 59,5% do total, em seguida vieram Mato Grosso, com 102km² (12,8%), Amazonas, com 90km² (11,3%), e Rondônia, com 79km² (9,9%), Roraima, 8km²; o Maranhão, 4km²; o Amapá, 2km²; e o Tocantins, 1km².

O instituto destaca que até o momento, o maior índice de desmatamento em outubro foi registrado no ano passado: 836,23 km². O ano de 2021 já acumula 7.806,23 km².

Em comparação de janeiro até o fim de outubro dos anos anteriores, 2020 e 2019 registraram uma área maior desmatada na região da Amazônia Legal, sendo 7.899,37 km² e 8.425 km², respectivamente.

No entanto, 2021 ultrapassou o registrado no mesmo período em 2018 (4.607,38 km²), em 2017 (2.909,7 km²) e 2016 (5,468,32 km²). O mês com maior desmatamento na Amazônia em 2021 foi julho, com 1.497,93 km².

A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro, e engloba a área de 8 estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Maranhão.