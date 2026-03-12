Dado Ramos segue no comando do futebol do Independência

Depois de muitas especulações nos bastidores, o gestor de futebol do Independência, Dado Ramos, confirmou a permanência no cargo para a sequência da temporada, quando a equipe disputará a Copa Norte e o Campeonato Brasileiro da Série D.

“Ocorreram algumas conversas e deixei para o presidente(Macapá) decidir. Não nunca falei em deixar o Independência, mas trato o futebol como um negócio e resolvemos manter o acordo firmado no início da temporada”, declarou Dado Ramos.

Reunião com elenco

Antes do treinamento, Dado Ramos se reuniu com a comissão técnica e o elenco e fez cobranças pelo futebol do Campeonato Estadual.

“Mesmo com as dificuldades iniciais da preparação, poderíamos ter feito mais no Estadual”, disse o gestor.

Saídas e chegadas

Dado Ramos confirmou a contratação de reforços para a sequência de 2026.

“Vamos qualificar o nosso elenco. Realizar contratações é fundamental para os próximos torneios”, avaliou o dirigente.

