Dado Ramos renova parceria e segue com gestor do Independência em 2026

Uma reunião nesta quarta, 10, definiu a renovação entre o gestor Dados Ramos e o Independência para comandar o futebol profissional na temporada de 2026. O empresário comandou o futebol Tricolor em 2025 e conquistou o bicampeonato Estadual e conseguiu avançar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Excelente calendário

O Independência terá em 2026 um excelente calendário com Campeonato Estadual, as Copas Norte e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

Apresentação na segunda

O elenco do Independência inicia a preparação na segunda, 15, às 15 horas, no Marinho Monte. O diretor de futebol, João Paulo Junqueira, e o técnico Ivan Mazzuia trabalharam nos últimos dias na formação do elenco e o Tricolor terá uma base diferente na próxima temporada.

