Da fronteira acreana aos caminhos da América do Sul: a vida sobre duas rodas de ‘Natal’, o motociclista do MP
Funcionária do Ministério Público em Xapuri, Ribamar de Jesus Nunes Gomes equilibra a rotina profissional com expedições de moto que realizam sonhos de infância
Nascido na fronteiriça Brasiléia, no Acre, Ribamar de Jesus Nunes Gomes carrega na bagagem as raízes de uma cidade pacata divisada com a Bolívia e o espírito aventureiro que a impulsiona a explorar a América do Sul sobre duas rodas. Funcionário do Ministério Público estadual em Xapuri, ele equilibra a vida profissional com expedições motociclísticas que realizam sonhos de infância, trafegando entre estradas de terra e asfalto sob o apelido carinhoso de ‘Natal’.
Criado em uma região de forte identidade fronteiriça – entre Brasiléia, Epitaciolândia e a boliviana Cobija –, Ribamar de Jesus (Natal), jamais deixou suas origens para trás, mantendo familiares no município onde nasceu enquanto conquista a estrada em suas horas livres. Em suas viagens, assume a identidade de “Lobo Solitário”, percorrendo longas distâncias e transformando cada quilômetro em realização pessoal.
A história de Natal ‘Lobo Solitário’ une a dedicação ao serviço público com a paixão pela liberdade sobre duas rodas, mostrando que é possível conciliar responsabilidade profissional com a aventura que habita o interior de quem cresceu sonhando com horizontes distantes.
Natal: O Lobo Solitário
Essa identidade foi forjada nas longas estradas que cortam a América do Sul, onde a solitude não significa solidão, mas sim uma profunda conexão entre o viajante, sua máquina e a estrada que se desenha à frente.
Para Ribamar de Jesus Nunes Gomes, o “Natal” dos documentos mas “Lobo Solitário” nas aventuras, essa denominação representa a essência de suas expedições motociclísticas. Cada viagem é um testemunho de autossuficiência e coragem, onde enfrenta desde as poeirentas estradas acreanas até os mais desafiadores trechos andinos, sempre na companhia de seu próprio espírito aventureiro.
O título carrega o peso e a glória de todas as decisões tomadas sem consulta, dos problemas resolvidos com engenho próprio, e dos amanheceres testemunhados sem testemunhas — exceto a fiel motocicleta que compartilha cada uma dessas conquistas silenciosas.
Mais do que um aventureiro, Ribamar de Jesus Nunes Gomes, o “Natal”, é uma crônica viva das Américas — funcionário do Ministério Público Acreano, que troca nas horas vagas, previsibilidade da rotina por um horizonte em movimento contínuo. Sua moto, robusta e fiel, não é apenas um meio de locomoção nas horas vagas, mas a extensão de seu trabalho no MP e de sua sede por liberdade sobre as estradas da América.
Seus sonhos profissionais se entrelaçam com jornadas que já cruzaram fronteiras inimagináveis: das terras geladas da Patagônia chilena às alturas andinas do Peru e Bolívia, do deserto do Atacama às brisas do Atlântico brasileiro. Em cada curva, Natal deixa o rastro de uma história e o registro de um homem que transforma cada expedição em reencontro com seu próprio destino.
“Todos esses países são maravilhosos”, reflete Natal, o motociclista Lobo Solitário. “Não tem nenhum que eu diga assim: esse é bom, esse é ruim, esse é pior do que o outro. Estive no Salar de Uyuni, na Bolívia; na Carretera de Los Caracoles, no Chile; no deserto do Atacama, em Ushuaia, na Patagônia argentina e chilena, na Carretera Austral, e naquele lago lindo no Peru. É muita beleza que a gente vê por aí.”
Sua trajetória revela a dualidade de um servidor público que, longe das prateleiras do MP, encontra na solidão consciente das estradas o sentido de uma vida plena — onde o asfalto, a poeira e os horizontes distantes compõem o mapa de sua própria liberdade.
Veja vídeos do Lobo Solitário:
Deficiente físico tem braço quebrado em acidente e motorista foge sem prestar socorro, em Rio Branco
O deficiente físico Manoel Bezerra da Cruz, de 57 anos, conhecido popularmente como “Manoelzinho”, foi vítima de um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (21), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco. O acidente deixou a vítima com o braço direito quebrado e o motociclista envolvido fugiu sem prestar socorro.
De acordo com informações repassadas pelo próprio Manoelzinho, ele trafegava no sentido bairro–centro e, ao tentar fazer uma conversão para entrar na rua de sua residência, foi atingido na traseira por uma motocicleta em alta velocidade.
Com o impacto, o deficiente físico foi arremessado ao solo, sofrendo fratura no braço direito, enquanto sua moto adaptada caiu a vários metros de distância e ficou bastante danificada.
O motociclista fugiu do local sem prestar ajuda. Vizinhos, ao ouvirem os gritos de dor da vítima, correram para prestar socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançadofoi enviada ao local. Manoelzinho recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada no setor de Traumatologia.
Como o condutor da moto não parou para ajudar, populares recolheram a moto adaptada e a levaram até a residência da vítima. Moradores da região ficaram indignados com a atitude do motociclista e cobram providências das autoridades para que o responsável seja identificado e punido nos rigores da lei.
Figura conhecida em Rio Branco, Manoelzinho já foi candidato a vereador e é frequentemente visto circulando pela cidade em sua moto adaptada, símbolo de sua independência e superação.
O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender à ocorrência.
Mais da metade dos microempreendedores do Acre e Amazonas vivem na pobreza, aponta estudo
Pesquisa do Sebrae revela que 41,7% desses trabalhadores recebem Bolsa Família; dados expõem fragilidade econômica na região
Um levantamento inédito do Sebrae, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, expõe a situação de vulnerabilidade dos microempreendedores individuais (MEI) no Norte do Brasil. O Acre possui o segundo maior percentual do país (54,8%) de MEIs inscritos no CadÚnico, cadastro do governo para a população de baixa renda. O estado fica atrás apenas do Amazonas, que lidera o ranking com 56,3%.
Os números mostram que, apesar de formalizados, milhares desses pequenos negócios não garantem sustento suficiente para tirar as famílias da pobreza. A prova disso é que 41,7% dos microempreendedores desta base de dados são beneficiários do programa Bolsa Família. Outros 6,4% recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
A investigação, fruto de um acordo de cooperação entre o Sebrae e o governo federal, tem como objetivo cruzar dados para direcionar políticas públicas de geração de renda para as famílias mais vulneráveis. As informações reforçam o desafio de transformar o empreendedorismo formal em uma real saída da pobreza em estados da Amazônia Legal.
Com informações da Agência Brasil
Ieptec convoca novos bolsistas docentes e não docentes
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC) divulgou nesta quarta-feira, 22, dois editais de convocação referentes aos processos seletivos simplificados nº 01/2025 e nº 08/2024. As chamadas contemplam candidatos classificados para funções de bolsistas docentes e não docentes, que atuarão nos Centros de Educação Profissional e Tecnológica da rede Ieptec.
De acordo com os editais, os profissionais selecionados devem comparecer entre os dias 22 e 24 de outubro de 2025, das 8h às 12h, para entrega de documentação e assinatura do termo de compromisso.
Os convocados devem apresentar cópia e original de documentos como RG, CPF, título eleitoral, comprovante de residência e conta bancária ativa, além de certidões negativas da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral. Homens também precisam comprovar quitação com o serviço militar.
