Da fronteira acreana aos caminhos da América do Sul: a vida sobre duas rodas de ‘Natal’, o motociclista do MP

Funcionária do Ministério Público em Xapuri, Ribamar de Jesus Nunes Gomes equilibra a rotina profissional com expedições de moto que realizam sonhos de infância

Nascido na fronteiriça Brasiléia, no Acre, Ribamar de Jesus Nunes Gomes carrega na bagagem as raízes de uma cidade pacata divisada com a Bolívia e o espírito aventureiro que a impulsiona a explorar a América do Sul sobre duas rodas. Funcionário do Ministério Público estadual em Xapuri, ele equilibra a vida profissional com expedições motociclísticas que realizam sonhos de infância, trafegando entre estradas de terra e asfalto sob o apelido carinhoso de ‘Natal’.

Criado em uma região de forte identidade fronteiriça – entre Brasiléia, Epitaciolândia e a boliviana Cobija –, Ribamar de Jesus (Natal), jamais deixou suas origens para trás, mantendo familiares no município onde nasceu enquanto conquista a estrada em suas horas livres. Em suas viagens, assume a identidade de “Lobo Solitário”, percorrendo longas distâncias e transformando cada quilômetro em realização pessoal.

A história de Natal ‘Lobo Solitário’ une a dedicação ao serviço público com a paixão pela liberdade sobre duas rodas, mostrando que é possível conciliar responsabilidade profissional com a aventura que habita o interior de quem cresceu sonhando com horizontes distantes.

Natal: O Lobo Solitário

Essa identidade foi forjada nas longas estradas que cortam a América do Sul, onde a solitude não significa solidão, mas sim uma profunda conexão entre o viajante, sua máquina e a estrada que se desenha à frente.

Para Ribamar de Jesus Nunes Gomes, o “Natal” dos documentos mas “Lobo Solitário” nas aventuras, essa denominação representa a essência de suas expedições motociclísticas. Cada viagem é um testemunho de autossuficiência e coragem, onde enfrenta desde as poeirentas estradas acreanas até os mais desafiadores trechos andinos, sempre na companhia de seu próprio espírito aventureiro.

O título carrega o peso e a glória de todas as decisões tomadas sem consulta, dos problemas resolvidos com engenho próprio, e dos amanheceres testemunhados sem testemunhas — exceto a fiel motocicleta que compartilha cada uma dessas conquistas silenciosas.

Mais do que um aventureiro, Ribamar de Jesus Nunes Gomes, o “Natal”, é uma crônica viva das Américas — funcionário do Ministério Público Acreano, que troca nas horas vagas, previsibilidade da rotina por um horizonte em movimento contínuo. Sua moto, robusta e fiel, não é apenas um meio de locomoção nas horas vagas, mas a extensão de seu trabalho no MP e de sua sede por liberdade sobre as estradas da América.

Seus sonhos profissionais se entrelaçam com jornadas que já cruzaram fronteiras inimagináveis: das terras geladas da Patagônia chilena às alturas andinas do Peru e Bolívia, do deserto do Atacama às brisas do Atlântico brasileiro. Em cada curva, Natal deixa o rastro de uma história e o registro de um homem que transforma cada expedição em reencontro com seu próprio destino.

“Todos esses países são maravilhosos”, reflete Natal, o motociclista Lobo Solitário. “Não tem nenhum que eu diga assim: esse é bom, esse é ruim, esse é pior do que o outro. Estive no Salar de Uyuni, na Bolívia; na Carretera de Los Caracoles, no Chile; no deserto do Atacama, em Ushuaia, na Patagônia argentina e chilena, na Carretera Austral, e naquele lago lindo no Peru. É muita beleza que a gente vê por aí.”

Sua trajetória revela a dualidade de um servidor público que, longe das prateleiras do MP, encontra na solidão consciente das estradas o sentido de uma vida plena — onde o asfalto, a poeira e os horizontes distantes compõem o mapa de sua própria liberdade.

Veja vídeos do Lobo Solitário:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários