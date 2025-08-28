Da custódia para o presídio: Justiça mantém prisão de acusado de feminicídio em Rio Branco

Homem de 26 anos é suspeito de matar a esposa de 42 anos com golpes de tábua de cortar carne; juiz converteu prisão em preventiva.

A Justiça do Acre manteve a prisão preventiva de Gerbeson do Nascimento Soares, de 26 anos, acusado de assassinar a esposa, Ivanilde Souza, de 42 anos, com golpes de uma tábua de cortar carne na região da cabeça.

A decisão foi proferida nesta quinta-feira (28) pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Farias, durante audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (26), na residência do casal, localizada na Travessa do “Chicão”, bairro Belo Jardim. Após se apresentar na Delegacia de Flagrantes, o acusado foi transferido para a Delegacia da Mulher, onde prestou depoimento.

A Polícia Civil terá o prazo de 30 dias para concluir o inquérito.

