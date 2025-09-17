Custo da cesta básica cai 1,56% em Rio Branco em agosto; limpeza e higiene registra alta

O custo da cesta básica alimentar em Rio Branco registrou redução em agosto de 2025, de 1,56% em relação a julho, segundo levantamento da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan). O valor calculado para um indivíduo foi de R$ 578,29.

Dos 14 produtos que compõem a cesta alimentar, nove tiveram redução de preços. As maiores quedas foram no tomate (-8,91%), frango (-5,08%), farinha de mandioca (-2,93%), arroz (-2,60%) e açúcar (-1,69%). Já cinco itens apresentaram alta, com destaque para a banana (6,01%), seguida do leite (2,68%) e do óleo (1,19%).

Com base nesses valores, um trabalhador precisou de aproximadamente 83 horas e 48 minutos de jornada para adquirir a cesta alimentar no mês, o que significa 1 hora e 19 minutos a menos em comparação a julho. O cálculo considera remuneração mensal de R$ 1.518,00 (salário mínimo vigente) e carga horária de 220 horas mensais.

Além da alimentação, a pesquisa também analisou o custo de outras provisões. A cesta básica de limpeza doméstica ficou em R$ 84,15, com aumento de 0,96% em relação ao mês anterior. Para comprá-la, o trabalhador precisou de 12 horas e 11 minutos, cerca de 7 minutos a mais do que em julho.

Já a cesta de higiene pessoal passou a custar R$ 25,76, alta de 1,49%. Todos os itens tiveram aumento, com destaque para o creme dental (2,47%), o barbeador descartável (2,46%) e o absorvente (1,75%). Para arcar com essa cesta, o trabalhador teve de dedicar 3 horas e 44 minutos, quatro minutos a mais que no mês anterior.

No caso de uma família padrão, composta por dois adultos e três crianças, sendo que cada criança consome metade da provisão de um adulto, o gasto mensal estimado com as três cestas (alimentação, limpeza e higiene) foi de R$ 2.408,71. O valor corresponde a aproximadamente 1,59 salários mínimos.

