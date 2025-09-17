Cotidiano
Custo da cesta básica cai 1,56% em Rio Branco em agosto; limpeza e higiene registra alta
O custo da cesta básica alimentar em Rio Branco registrou redução em agosto de 2025, de 1,56% em relação a julho, segundo levantamento da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan). O valor calculado para um indivíduo foi de R$ 578,29.
Dos 14 produtos que compõem a cesta alimentar, nove tiveram redução de preços. As maiores quedas foram no tomate (-8,91%), frango (-5,08%), farinha de mandioca (-2,93%), arroz (-2,60%) e açúcar (-1,69%). Já cinco itens apresentaram alta, com destaque para a banana (6,01%), seguida do leite (2,68%) e do óleo (1,19%).
Com base nesses valores, um trabalhador precisou de aproximadamente 83 horas e 48 minutos de jornada para adquirir a cesta alimentar no mês, o que significa 1 hora e 19 minutos a menos em comparação a julho. O cálculo considera remuneração mensal de R$ 1.518,00 (salário mínimo vigente) e carga horária de 220 horas mensais.
Além da alimentação, a pesquisa também analisou o custo de outras provisões. A cesta básica de limpeza doméstica ficou em R$ 84,15, com aumento de 0,96% em relação ao mês anterior. Para comprá-la, o trabalhador precisou de 12 horas e 11 minutos, cerca de 7 minutos a mais do que em julho.
Já a cesta de higiene pessoal passou a custar R$ 25,76, alta de 1,49%. Todos os itens tiveram aumento, com destaque para o creme dental (2,47%), o barbeador descartável (2,46%) e o absorvente (1,75%). Para arcar com essa cesta, o trabalhador teve de dedicar 3 horas e 44 minutos, quatro minutos a mais que no mês anterior.
No caso de uma família padrão, composta por dois adultos e três crianças, sendo que cada criança consome metade da provisão de um adulto, o gasto mensal estimado com as três cestas (alimentação, limpeza e higiene) foi de R$ 2.408,71. O valor corresponde a aproximadamente 1,59 salários mínimos.
Furacão do Norte e Ecoville vencem no Campeonato Estadual Sub-15
Dois jogos movimentaram a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-15 nesta terça, 16, no CT do Cupuaçu. O Furacão do Norte derrotou o Cruz Azul por 3 a 1 e o Ecoville bateu o Belo Jardim por 1 a 0.
Favoritos estreiam
O Estadual Sub-15 terá sequência nesta quarta, 17, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, com as estreias do Santa Cruz e da Escolinha do Galvez, dois favoritos ao título.
O Santa Cruz abre a rodada contra os Meninos de Ouro e a Escolinha do Galvez enfrenta o Xavier Maia.
Vasco derrota o São Francisco e entra na zona de classificação
O Vasco derrotou o São Francisco por 2 a 1 nesta terça, 16, no Florestinha, e entrou na zona de classificação para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes realizaram uma partida muito equilibrada e os vascaínos souberam aproveitar melhor as oportunidades.
Andirá x Assermurb
Andirá e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 17, no Florestinha, em mais um confronto da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times precisam vencer para ampliar as possibilidades de classificação.
Manu e Quemile disputam o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial
A mineira Manu e a acreana Quemile disputam a partir desta quarta, 17, em João Pessoa, na Paraíba, o Qualifying do Top 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. O evento vai colocar em quadra algumas das principais duplas do Mundo e será um grande desafio para a dupla da acreana.
“Vamos tentar essa classificação. Teremos grandes adversárias e estamos bem concentradas”, declarou Quemile.
Pelo Mundo
O calendário começou com o torneio de Quintana Roo, no México, no mês de março. A etapa retornou ao calendário depois de 26 anos. O último evento acontecerá em Doha, no Catar, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro.
