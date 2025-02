Curta-metragem acreano explora contos indígenas da Amazônia em ambiente lúdico de contação de histórias

Gutierrez Pereira Abad, de 35 anos, sofreu um disparo acidental enquanto caçava em uma fazenda na província de Iñapari, no Peru, na tarde dessa terça-feira (25). A região faz fronteira com o município de Assis Brasil, no Acre.

De acordo com relatos do irmão da vítima, Gutierrez se preparava para a caçada quando percebeu a presença de animais silvestres. Ao tentar se aproximar rapidamente com sua espingarda, ele escorregou devido à chuva fraca que caía no momento. A arma caiu no chão e disparou acidentalmente, atingindo sua perna e provocando uma fratura no fêmur.

Diante da gravidade do ferimento, moradores da região ajudaram no resgate, improvisando uma espécie de cama para transportar Gutierrez até um veículo. Ele foi levado para a Unidade Mista de Assis Brasil e, em seguida, transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece sob cuidados médicos e aguarda avaliação para possível cirurgia.

