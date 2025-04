Cursos gratuitos do Sebrae chegam aos consumidores por meio de campanha em supermercados

Estratégia conecta ambiente físico ao digital para estimular a capacitação de empreendedores

Em uma ação de marketing offline, o Sebrae no Acre está utilizando carrinhos de supermercado como forma de estimular a capacitação de micro e pequenos empreendedores em cursos gratuitos oferecidos pela instituição. A iniciativa é fruto da parceria com a rede de supermercados Arasuper e acontece entre abril e junho em sete unidades da rede, em Rio Branco.

Ao todo, mil placas informativas foram instaladas nos carrinhos de compras, com QR Codes que direcionam os consumidores para uma página com quatro cursos gratuitos: Trade Marketing, Finanças para Empreendedores – Como Controlar o Fluxo de Caixa, Faça da Comunicação um Recurso para Melhorar suas Vendas – Chatbot e Gestão Empresarial Integrada.

Segundo a analista de atendimento e relacionamento do Sebrae, Vanessa França, a preparação para a campanha começou no final de 2024, com uma ideia que surgiu durante uma visita ao supermercado. “Andando pelo supermercado Araújo, pensei em tudo o que está dentro dessas prateleiras, partindo de um sonho. Todos os empreendedores daqui já tiveram um sonho de empreender, começaram pequenos e hoje estão em um supermercado grande (…). Mas, para ser um empreendedor, você tem que começar a empreender, tem que iniciar toda essa estruturação — e essa é a nossa função no Sebrae: acompanhar o empreendedor na gestão”, explica a analista.

Utilizando o marketing offline para a divulgação dos produtos do Sebrae em mídias tradicionais, como plaquinhas, a ação busca alcançar uma grande área da capital, Rio Branco. O planejamento da campanha, de acordo com França, é feito por meio de pesquisas e análises de mercado. “Quando a gente vai fazer o planejamento de marketing, realizamos uma pesquisa e uma análise do mercado e das projeções para o próximo ano. Então, por meio dessas projeções, identificamos que o marketing offline ainda é muito investido pelas empresas, saindo do digital e proporcionando uma experiência. Isso estimula a capacitação de micro e pequenos empreendedores, com foco em planejamento, controle financeiro e estratégias de posicionamento de marca”, comenta ela.

O gerente de marketing da rede Arasuper, Marcos Campos, acredita que a parceria com o Sebrae fortalece o ecossistema empreendedor do Acre. “Essa parceria irá conectar grandes redes, como o Arasuper, com produtores locais, incentivando o consumo consciente e valorizando o que é da nossa terra. Isso reforça o compromisso do Grupo Arasuper com o desenvolvimento do mercado local, promovendo inclusão, geração de oportunidades e fortalecendo a economia regional por meio do incentivo aos pequenos negócios”, afirma.

As placas estão distribuídas nos supermercados Arasuper do Aviário (200), Bosque (150), Tangará (150), Wanderley Dantas (150), Amapá (150), Sobral (100) e 2º Distrito (100). Conheça os cursos gratuitos do Sebrae acessando o site ac.loja.sebrae.com.br

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários