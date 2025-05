Curso de segurança realiza mais de 200 abordagens em Sena Madureira

Dois acusados pelo crime que completou um ano em fevereiro serão interrogados na segunda-feira (19); vítima foi executada a tiros em sua própria casa

O caso do assassinato de Kauã Nascimento Silva, sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente Marina Silva, entra em fase decisiva nesta segunda-feira (19) no Fórum Criminal de Rio Branco. André de Oliveira da Silva e Denis da Rocha Tavares, acusados pelo crime ocorrido em fevereiro de 2023, serão interrogados durante audiência de instrução e julgamento na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Kauã, então com 19 anos, foi executado com vários tiros dentro do quarto de sua casa, na Rua Baguari, no bairro Taquari, em Rio Branco. Segundo as investigações, ele não teve chance de reação. O crime ganhou repercussão nacional por envolver um parente da ministra Marina Silva.

Na audiência desta semana, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa antes dos interrogatórios dos réus. Em março deste ano, o julgamento havia sido iniciado com o depoimento de duas testemunhas, mas foi suspenso.

André de Oliveira, primeiro a ser preso em setembro de 2023, é apontado como autor material do crime – teria invadido a residência e efetuado os disparos. Já Denis da Rocha Tavares, detido em dezembro passado, é acusado de fornecer a arma usada no homicídio. O caso está sendo acompanhado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Acre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários