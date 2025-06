Curso de pilotagem fluvial capacita agente da Polícia Civil para missões em rios e igarapés

O agente da Polícia Civil do Acre (PCAC), José Juscelino Brasil, concluiu com êxito o Curso de Pilotagem Operacional de Embarcações, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), com duração de 40 dias e carga horária total de 540 horas-aula. O treinamento ocorreu na região do Vale do Juruá e incluiu uma robusta grade de conteúdos teóricos e práticos voltados para operações fluviais de segurança pública.

Durante o curso, o policial civil foi capacitado em motomecanização, com foco na mecânica de motores de popa e sistemas de rabetas horizontais e verticais, além de salvamento aquático com motonáutica, técnicas de flutuação e natação operacional. A formação incluiu ainda treinamentos intensivos de pilotagem em rios e igarapés, com duas missões de grande relevância: uma viagem internacional por rios da Bolívia e do Peru, e outra interestadual, simulando operações reais de resgate e transporte em ambientes ribeirinhos.

O agente José Juscelino destacou o compromisso em servir a Polícia Civil em missões que envolvem deslocamento e operações em áreas de difícil acesso por via terrestre. “Essa formação representa uma conquista não apenas pessoal, mas institucional. A partir de agora, posso apoiar operações que exigem o tráfego fluvial com maior segurança, precisão e eficácia. A Polícia Civil ganha mais capacidade de atuação em regiões isoladas, onde o rio é o principal meio de transporte,” declarou o agente Juscelino.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, parabenizou o agente e ressaltou a importância de qualificar os profissionais para os desafios operacionais em diferentes regiões do estado.

“As instruções recebidas pelo agente José Juscelino fortalecem a capacidade operacional da nossa instituição. O domínio técnico sobre embarcações e o conhecimento adquirido em ambientes internacionais ampliam nossa prontidão para atuar em missões fluviais com alto grau de complexidade. Esse é o caminho: investir em formação especializada para servir melhor a população acreana,” afirmou Henrique Maciel.

A formação integra os esforços contínuos da PCAC em ampliar suas frentes de atuação, principalmente em áreas de fronteira e comunidades ribeirinhas, onde o combate ao crime e o atendimento às populações locais demandam logística diferenciada e profissionais qualificados.

Missão dada, missão cumprida! Agente da PCAC conclui curso de pilotagem fluvial com treinamento internacional. Fotos: cedidas.

