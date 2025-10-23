Cúpula do MDB fecha acordo e anuncia apoio a Mailza para governo do Acre até 15 de dezembro

Governo deve oferecer Funtac, moeda de troca em negociação que força rompimento com senador Márcio Bittar; aliados de Gladson Cameli articulam aliança para eleição

Em um movimento que altera o cenário político do Acre, o MDB decidiu internamente apoiar a pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado. O anúncio oficial será feito até 15 de dezembro, segundo revelou um importante membro da cúpula do partido.

A negociação tem um preço claro: o comando da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac). Para concretizar o acordo, o governador Gladson Cameli terá que romper com o senador Márcio Bittar, já que a fundação é atualmente presidida por João Paulo Bittar, filho do parlamentar.

O deputado estadual Tanizio Sá afirmou que a maioria dos dirigentes do partido, incluindo o presidente da agremiação, Vagner Sales, é a favor de uma aliança com o governo Gladson Cameli.

A declaração do parlamentar confirma o movimento interno do partido que deve culminar com o anúncio oficial de apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado até 15 de dezembro. A revelação expõe a união da cúpula emedebista em torno da estratégia política que tem como moeda de troca o comando da Funtac e implica no rompimento com o senador Márcio Bittar.

A resistência do senador Márcio Bittar em apoiar a pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre está causando mal-estar entre os aliados do Palácio Rio Branco. O incômodo é mais evidente no grupo próximo a Mailza, que vê na oposição do parlamentar um obstáculo aos planos de sucessão.

O atrito revela uma divisão na base do governador Gladson Cameli no momento em que o MDB se prepara para oficializar seu apoio a Mailza. A situação coloca Bittar em rota de colisão com demais governistas, que pressionam por um alinhamento unânime em torno da candidatura da vice-governadora.

O acordo explica a declaração recente de Mailza, que evitou afirmar apoio a Bittar e ressaltou lealdade apenas a Gladson, sinalizando que a chapa será formada por “parceiros que peguem na sua mão” – agora incluindo o MDB.

O governador Gladson Cameli oficializou a entrada do MDB no governo do Acre, confirmando que o partido deve integrar a base de sustentação do Palácio Rio Branco. A declaração foi dada após o encontro entre dirigentes emedebistas e a vice-governadora Mailza Assis, deixando claro o objetivo central da aliança: consolidar o apoio à pré-candidatura de Mailza ao governo do estado.

A movimentação política, articulada pessoalmente por Gladson, representa uma vitória para o grupo da vice-governadora e um duro revés para o senador Márcio Bittar, que se mantém resistente à candidatura. Com a entrada do MDB, a base aliada de Mailza ganha força institucional crucial para a sucessão.

