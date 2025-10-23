Brasil
Cúpula do MDB fecha acordo e anuncia apoio a Mailza para governo do Acre até 15 de dezembro
Governo deve oferecer Funtac, moeda de troca em negociação que força rompimento com senador Márcio Bittar; aliados de Gladson Cameli articulam aliança para eleição
Em um movimento que altera o cenário político do Acre, o MDB decidiu internamente apoiar a pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado. O anúncio oficial será feito até 15 de dezembro, segundo revelou um importante membro da cúpula do partido.
A negociação tem um preço claro: o comando da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac). Para concretizar o acordo, o governador Gladson Cameli terá que romper com o senador Márcio Bittar, já que a fundação é atualmente presidida por João Paulo Bittar, filho do parlamentar.
O deputado estadual Tanizio Sá afirmou que a maioria dos dirigentes do partido, incluindo o presidente da agremiação, Vagner Sales, é a favor de uma aliança com o governo Gladson Cameli.
A declaração do parlamentar confirma o movimento interno do partido que deve culminar com o anúncio oficial de apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado até 15 de dezembro. A revelação expõe a união da cúpula emedebista em torno da estratégia política que tem como moeda de troca o comando da Funtac e implica no rompimento com o senador Márcio Bittar.
A resistência do senador Márcio Bittar em apoiar a pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre está causando mal-estar entre os aliados do Palácio Rio Branco. O incômodo é mais evidente no grupo próximo a Mailza, que vê na oposição do parlamentar um obstáculo aos planos de sucessão.
O atrito revela uma divisão na base do governador Gladson Cameli no momento em que o MDB se prepara para oficializar seu apoio a Mailza. A situação coloca Bittar em rota de colisão com demais governistas, que pressionam por um alinhamento unânime em torno da candidatura da vice-governadora.
O acordo explica a declaração recente de Mailza, que evitou afirmar apoio a Bittar e ressaltou lealdade apenas a Gladson, sinalizando que a chapa será formada por “parceiros que peguem na sua mão” – agora incluindo o MDB.
O governador Gladson Cameli oficializou a entrada do MDB no governo do Acre, confirmando que o partido deve integrar a base de sustentação do Palácio Rio Branco. A declaração foi dada após o encontro entre dirigentes emedebistas e a vice-governadora Mailza Assis, deixando claro o objetivo central da aliança: consolidar o apoio à pré-candidatura de Mailza ao governo do estado.
A movimentação política, articulada pessoalmente por Gladson, representa uma vitória para o grupo da vice-governadora e um duro revés para o senador Márcio Bittar, que se mantém resistente à candidatura. Com a entrada do MDB, a base aliada de Mailza ganha força institucional crucial para a sucessão.
Enem 2025: locais de prova já podem ser consultados
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta quinta-feira (23), o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Nele, é possível consultar informações como o local de prova, número de inscrição e hora das provas.
Para acessar o cartão e saber o local onde fará a prova, o estudante deve acessar a Página do Participante, no site do Inep.
No cartão de confirmação é possível também registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.
As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro, em todo o país. A exceção está em Ananindeua e Marituba (PA), municípios onde o exame será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro. Nessas cidades, o Cartão de Confirmação de Inscrição será disponibilizado posteriormente na Página do Participante.
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a redefinição de data nesses dois locais ocorre devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no período da aplicação regular do exame.
O Enem
O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).
Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.
Extrativistas do Acre têm prazo curto para garantir pagamento de programa federal
Solicitação do Sociobio Mais deve ser feita à Conab até 20 de dezembro; novo calendário antecipa data limite que antes era em fevereir
Os extrativistas do Acre entram em contrarrelógio para assegurar o direito a uma subvenção do governo federal. Eles têm até o próximo dia 20 de dezembro para solicitar à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) o pagamento do programa Sociobio Mais. A iniciativa garante um complemento financeiro quando produtos da floresta, como açaí e castanha, são vendidos no mercado por um valor abaixo do preço mínimo estabelecido.
A mudança no calendário encurtou o prazo para os produtores. Antes, as solicitações podiam ser enviadas até o final de fevereiro do ano seguinte. Segundo a Conab, a antecipação para o encerramento do ano civil tem como objetivo agilizar os repasses, dando mais “celeridade, transparência e segurança” aos pagamentos.
Para ter acesso ao benefício, é obrigatório que o extrativista apresente as notas fiscais de venda que comprovem o valor abaixo do mínimo. Também é necessário possuir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ativo e estar em situação regular junto à Conab.
As solicitações agora são feitas de forma digital, por meio do sistema SociobioNet, criado pela Conab para facilitar o envio das informações. O programa pode ser instalado em qualquer computador e permite o preenchimento de dados e inserção de notas fiscais mesmo sem internet — sendo necessária conexão apenas para o envio final dos documentos.
Entre as novidades do Sociobio Mais, está a criação de um valor fixo de pagamento para três produtos extrativos a partir de 2025:
borracha natural, amêndoa de babaçu e pirarucu de manejo
- Borracha natural extrativa: R$ 3,00 por quilo;
- Amêndoa de babaçu: R$ 2,50 por quilo;
- Pirarucu de manejo: R$ 2,50 por quilo.
Segundo a Conab, a mudança busca estimular melhores negociações de preço e reduzir a dependência dos produtores em relação a atravessadores. Para os demais produtos, o pagamento continuará sendo calculado pela diferença entre o preço mínimo oficial e o valor efetivamente recebido na comercialização.
No Acre, o programa tem grande importância para comunidades extrativistas que vivem da borracha, castanha e do pirarucu manejado, produtos que compõem a base econômica de várias reservas extrativistas no estado.
Atualmente, a Conab garante preço mínimo para 17 produtos da sociobiodiversidade, entre eles açaí, andiroba, buriti, cacau, castanha-do-brasil, murumuru, pequi, piaçava e umbu. O Sociobio Mais é executado pela Conab sob coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), com participação dos ministérios da Agricultura, da Fazenda, do Planejamento e do Meio Ambiente.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a economia das florestas, garantir renda e permanência das populações tradicionais e promover o uso sustentável dos recursos naturais, reforçando o papel dos extrativistas na conservação ambiental e no desenvolvimento rural da Amazônia.
EUA atacam segundo barco que seria usado para tráfico de drogas no Pacífico
Os Estados Unidos realizaram um ataque letal contra um segundo suposto barco de tráfico de drogas no Pacífico Leste na quarta-feira (22), disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth.
“Hoje, sob a direção do presidente Trump, o Departamento de Guerra realizou mais um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por uma Organização Terrorista Designada (DTO). Mais uma vez, os terroristas, agora falecidos, estavam envolvidos no narcotráfico no Pacífico Leste”, escreveu Hegseth em uma publicação na rede social X.
“Três narcoterroristas homens estavam a bordo da embarcação durante o ataque, que foi realizado em águas internacionais. Todos os três terroristas foram mortos e nenhuma força americana foi ferida neste ataque”, disse o secretário.
Este é o nono ataque conhecido das Forças Armadas dos Estados Unidos contra um suposto navio traficante de drogas desde o início de setembro.
Anteriormente, Hegseth anunciou que o primeiro ataque contra um barco no Pacífico Oriental ocorreu na terça-feira (21). Os outros sete ataques tiveram como alvo barcos no Mar do Caribe.
“Esses ataques continuarão, dia após dia. Não se trata apenas de traficantes de drogas — são narcoterroristas trazendo morte e destruição às nossas cidades. Essas DTO’s são a “Al-Qaeda” do nosso hemisfério e não escaparão da justiça. Nós os encontraremos e os mataremos, até que a ameaça ao povo americano seja extinta”, expressou Hegseth.
Fonte: CNN
