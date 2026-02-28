‘Cuidar das pessoas é a marca da nossa gestão’, diz governador Gladson Camelí ao empossar mais de 730 profissionais da Educação Especial

Eternizando seu nome na educação pública do Acre, o governador Gladson Camelí, ao lado da vice-governadora Mailza Assis, empossou nesta sexta-feira, 27, mais 737 novos profissionais para atender à demanda da Educação Especial no estado. A cerimônia representa um ato histórico, por ser a primeira vez que o governo realiza concurso e convoca servidores especificamente para essas vagas.

A solenidade foi realizada no auditório do Departamento de Trânsito, em Rio Branco, e transmitida simultaneamente para todos os municípios do Acre. Dos 737 profissionais empossados, 707 atuarão no atendimento educacional especializado, nove na área de Braille e 21 na de Libras, fortalecendo a inclusão e o suporte pedagógico em toda a rede estadual.

Com esta quarta etapa de nomeações, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) passa a contabilizar 2.614 novos servidores incorporados ao quadro, resultado do maior concurso já realizado pela pasta, totalizando um investimento de R$ 221.816.719,40 por ano.

O governador Gladson Camelí afirmou, em seu discurso, sentir-se feliz e realizado por participar da quarta posse do maior concurso público da história do Acre para professores e servidores administrativos.

“Estamos nomeando profissionais que trabalharão com educação especial nas escolas da nossa rede. Professores e professoras que terão a responsabilidade de garantir o aprendizado e a inclusão de alunos com necessidades especiais. Uma missão que certamente enriquecerá as carreiras pedagógicas de quem está assumindo seus cargos”, declarou.

Ele parabenizou os novos servidores, destacando que eles atuarão na garantia de um direito básico de todo ser humano, que é o acesso ao conhecimento. Também relembrou avanços recentes na área.

“Neste início do ano letivo de 2026, adquirimos 15 mil novos tablets, chips de internet, novos laboratórios de informática, kits de telas interativas, internet de fibra e satélite, projetores, fardamento, material escolar, livros paradidáticos e garantiremos a alimentação dos nossos alunos com o prato extra, no qual investimos R$ 80 milhões neste ano.”

O Estado também investiu R$ 71 milhões em serviços de manutenção predial das escolas, além de R$ 77 milhões destinados à construção de quadras esportivas, auditórios, reformas e novas unidades educacionais urbanas, rurais e indígenas.

Camelí ressaltou ainda a importância da atuação conjunta com o Legislativo.

“Quero citar a importância dos nossos parlamentares para seguirmos em frente, ajudando e gerando oportunidades para aqueles que mais precisam, nossos deputados estaduais, federais e senadores. E tenho certeza de que a Mailza, quando assumir o governo em abril, será uma gestora que terá a educação como uma de suas principais prioridades.”

Ele reforçou que o compromisso da gestão é fortalecer a união entre os poderes e reduzir desigualdades.

“Quero desejar a todos uma jornada produtiva, de muito trabalho e realizações, sempre com a perspectiva de que nós, como servidores, temos que ter o mais alto propósito de servir com amor ao nosso povo.”

A vice-governadora Mailza Assis destacou a relevância do momento para o Estado. “Hoje é um marco importante para a educação. É a primeira vez que o Estado contrata efetivamente professores para a Educação Especial, além de servidores em geral. Nosso compromisso é continuar o trabalho pela boa educação, pela formação de qualidade e pelo acolhimento”, disse.

Camelí ressaltou ainda que o momento representa o cumprimento de compromissos assumidos em sua campanha. “Estamos cumprindo nossas promessas de planejamento. A equipe da Educação, sob a liderança do secretário Aberson, tem feito um trabalho de excelência. Hoje damos posse a 736 convocados, referentes ao último concurso de 3 mil vagas”, afirmou.

Equidade

Ele destacou que a iniciativa marca a história da educação no Acre, fortalecendo a rede pública e garantir igualdade em relação às escolas particulares.

“Isso é colocar o Estado mais presente. Vamos entregar também o kit escolar, que não virá apenas com papel e caneta, mas recheado de materiais que os alunos têm direito. Essa é a prova do meu compromisso com a sociedade”, disse.

O governador lembrou ainda os investimentos em infraestrutura escolar e em políticas de alimentação. Para ele, essas ações contribuem para reduzir desigualdades.

“Cuidar das pessoas é a marca do meu governo. Sei que temos dificuldades, mas é dessa forma que vamos continuar. E tenho certeza de que a vice-governadora Mailza dará conta do recado quando assumir o Palácio Rio Branco”, declarou.

Valorização, segurança e inclusão

O concurso deu segurança há muitos servidores da Educação Especial que cumpriam contratos temporários, alguns com mais de 20 anos sem a segurança que a efetivação traz.

Recém-empossada no maior concurso da história da Educação do Acre, a professora Joice de Moura Bernardino celebrou a conquista como um marco pessoal e coletivo. “Esse concurso é um momento muito especial, porque batalhamos muito. Foi um processo difícil, mas com certeza será um passo para melhorar a educação do nosso estado”, afirmou.

Ela destacou a relevância da iniciativa por incluir, pela primeira vez, vagas específicas para a Educação Especial. “É uma área que precisa muito de nós. Hoje é um dia de alegria e emoção, e agradecemos a Deus por esse momento”, disse.

Joice contou que trouxe o esposo, Paulo, os três filhos e amigos para acompanhá-la na cerimônia. Segundo ela, o apoio da família foi fundamental. “Minha família recebeu essa notícia com muita felicidade. Tenho certeza de que vim para contribuir com o Acre”, declarou.

A professora Márcia Costa destacou a paixão que a move a trabalhar na Educação Especial. “É uma área apaixonante, porque não lidamos apenas com os alunos da educação especial, mas com todos. Hoje, dentro da sala de aula, vemos crianças ajudando umas às outras, e isso mostra como a inclusão transforma o ambiente escolar”, afirmou.

Para Márcia, as vagas voltadas para a educação especial representam não apenas valorização profissional, mas também estabilidade. “Antes havia sempre a preocupação: vamos passar ou não? Agora temos estabilidade, o que nos motiva a buscar cada vez mais aprimoramento. É um marco, porque até então a Educação Especial não tinha esse status dentro dos concursos”, explicou.

A professora comemorou a conquista ao lado da família. Netas, nora e o esposo estiveram presentes na cerimônia. “A família é quem dá o apoio para enfrentar a rotina de trabalho e estudo. Por isso, esse momento é também de celebração coletiva. Vieram todos para compartilhar essa vitória comigo”, disse emocionada.

Educação continuada

O professor Elizeu Souza destacou, durante a cerimônia de posse, a importância da estabilidade conquistada com o concurso público para a Educação Especial. “Muitos de nós conhecemos bem o chão da escola e vivemos por muito tempo uma luta invisível com contratos temporários. A educação especial é feita, acima de tudo, de vínculos. Sem vínculo, não há inclusão real”, afirmou.

Segundo ele, a efetivação dos profissionais garante continuidade no atendimento especializado e evita prejuízos no desenvolvimento dos alunos. “Agora, nossos estudantes, tanto da zona rural quanto da urbana, das escolas centrais às mais distantes, não sofrerão mais com interrupções. Onde houver um aluno que precise de nós, haverá um professor efetivo para atender”, disse.

Ele lembrou ainda o rigor do processo seletivo, que contou com quatro etapas exaustivas. “Foi um concurso muito difícil. Das 2,5 mil vagas ofertadas para professores, apenas 2.116 candidatos foram aprovados. Isso mostra a seriedade e a exigência do processo”, ressaltou.

Acolhimento e ponte

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, pontuou que 8% dos alunos da rede pública precisam do apoio dos mediadores, sendo o estado com maior diagnóstico, proporcionalmente, de alunos que precisam de alguma atenção especial nas escolas públicas.

Hoje, com os investimentos, a inclusão é uma realidade nos 22 municípios do estado.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, destacou que 8% dos alunos da rede pública necessitam do apoio de mediadores, o que coloca o Acre como o estado com maior proporção de diagnósticos de estudantes que demandam atenção especial nas escolas. Segundo ele, os investimentos realizados têm garantido que a inclusão seja hoje uma realidade nos 22 municípios acreanos.

Ele lembrou que a primeira iniciativa voltada para a inclusão ocorreu em 1984, com a criação da Escola Dom Bosco, mas ressaltou que somente agora o Acre realiza um concurso efetivo para a Educação Especial.

“É a primeira vez na história que o Estado convoca profissionais concursados especificamente para essa área. Isso mostra que o Acre é pioneiro na Federação ao garantir professores efetivos, especialistas em Educação Especial, assegurando direitos e uma educação inclusiva”, disse emocionado.

Segundo Carvalho, o concurso representa não apenas a valorização dos profissionais, mas também a continuidade do atendimento aos estudantes que necessitam de apoio diferenciado. “Durante anos, esses profissionais atuaram com contratos provisórios. Hoje, realizamos o maior concurso da história e, ao mesmo tempo, o primeiro voltado para a Educação Especial. É um marco para nossos alunos e para toda a rede”, concluiu.













































































Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

