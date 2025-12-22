Cotidiano
CT do Bope realiza graduação de jiu-jítsu e forma primeiro faixa preta da unidade
O Centro de Treinamento (CT) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizou, no sábado, 21 de dezembro, em Rio Branco, a solenidade de graduação de jiu-jítsu dos militares que integram o programa de treinamento da unidade. O evento reforça o compromisso da Polícia Militar do Acre com a valorização da capacitação contínua e do preparo físico-operacional de seus integrantes.
Na ocasião, foram realizadas 12 trocas de faixa, além da concessão de grau a 20 alunos, reconhecendo o desempenho técnico, a disciplina e a dedicação demonstrados ao longo do processo de formação. A prática do jiu-jítsu integra o preparo operacional dos policiais militares, contribuindo para o desenvolvimento de técnicas de defesa pessoal, controle e imobilização, fundamentais para a atuação policial.
O professor do CT, sargento Edivandro, destacou a continuidade das atividades no Bope. “Seguiremos incentivando a constância nos treinos, a formação de lideranças positivas e o uso do jiu-jitsu como ferramenta estratégica de proteção, eficiência operacional e valorização profissional. Sempre contando com apoio da Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC), na pessoa do Major PM R3 De França. Oss!”, disse.
A solenidade contou com a presença do tenente-coronel Igor, comandante do Batalhão de Operações Especiais, que destacou a importância das artes marciais na formação técnica, física e psicológica dos operadores da unidade. Também esteve presente o major De França, idealizador e fundador do projeto, e atualmente presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC), entidade gestora da modalidade no estado, responsável pela organização dos campeonatos oficiais e cursos de arbitragem no Acre.
O projeto de artes marciais do Bope é coordenado pelo capitão Furtado, oficial responsável pela iniciativa, que visa fortalecer a capacitação técnica e o condicionamento físico dos militares por meio da prática sistemática das lutas. As atividades desenvolvidas no CT do Bope são conduzidas pelo sargento Edivandro, professor e responsável direto pelo Centro de Treinamento, que atua à frente da formação dos policiais.
A solenidade também marcou um momento histórico para o Centro de Treinamento do Bope, com a graduação do 2º sargento da Polícia Militar do Acre, Anderson, como o primeiro faixa preta formado no CT da unidade, resultado de uma trajetória marcada pela disciplina, perseverança e excelência profissional.
O mais novo faixa preta do CT destacou sua gratidão e compromisso. “A graduação foi uma surpresa, mas foi uma consequência do treino. Eu não esperava pra quele momento e, agora com esse novo começo, carregando a honra e o peso de ter sido o primeiro policial militar graduado no CT Bope a faixa preta, resta continuar treinando e corresponder as expectativas da nova jornada”, afirmou.
A iniciativa reafirma o compromisso do Batalhão de Operações Especiais com a constante qualificação de seus integrantes, fortalecendo valores institucionais como profissionalismo, preparo técnico e dedicação ao serviço público, essenciais para o cumprimento das missões da Polícia Militar do Acre.
Cotidiano
Brasileia e Quinari disputam o 2º jogo das finais da Série A em Rio Branco
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou para sábado, 27, às 19 horas, em Rio Branco, o segundo jogo das finais do Campeonato Estadual da Série A entre Brasileia e Quinari. O jogo deveria ser disputado no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, mas a equipe da Fronteira foi punida com a perda de 3 mandos de quadra por causa dos problemas ocorridos na semifinal contra o Fluminense da Bahia.
“Definimos a data e no máximo até quarta(24), iremos confirmar o local da decisão”, disse Rafael do Vale.
Brasileia
Depois de conquistar um empate no primeiro jogo por 4 a 4 nesse sábado, 20, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard, o Brasileia vai jogar por uma vitória para ser campeão.
O técnico Anjo Gurgel não terá o ala Carlos Henrique, expulso no primeiro jogo, mas poderá contar com a volta do ala Eduardo.
Quinari
O Quinari abriu 4 a 0 no primeiro confronto e deixou a “vitória escapar” em casa. Contudo, o time de Senador Guiomard joga por uma simples vitória para ser campeão.
O técnico Jô Mendes terá o elenco completo no duelo decisivo fora de casa.
Cotidiano
Em benefício do contribuinte, Estado aumenta número de parcelas para pagamento de IPVA em 2026
Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), exclusivamente, pelo site www.detran.ac.gov.br.
Com a chegada do fim de ano e o período de planejamento financeiro, o governo do Acre, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), divulgou novas regras para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2026. A nova regulamentação está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 22.
A medida permite o pagamento do imposto em cota única com desconto de 10% ou parcelado sem desconto. A novidade é que o número de parcelas aumentou de três para até cinco. Já a data de vencimento varia de acordo com o algarismo final da placa, conforme indicado na tabela abaixo.
“As medidas nos vencimentos do IPVA e a ampliação do parcelamento são resultado de estudos técnicos realizados pela equipe da Sefaz”, diz o secretário adjunto da Receita, Clóvis Gomes.
De acordo com o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, a iniciativa busca facilitar o planejamento financeiro do contribuinte acreano, especialmente no início do ano.
“O governo do Acre tem dialogado constantemente sobre políticas públicas que possam facilitar a vida das pessoas. Essa é mais uma conquista construída com diálogo institucional em benefício da sociedade”, afirma o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.
Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), exclusivamente, pelo site www.detran.ac.gov.br. O pagamento do imposto deve ser realizado independente do recebimento da cobrança. O atraso em qualquer parcela veda a emissão da Certidão Negativa.
Cotidiano
Guilherme e Roberto vencem os Reis do Prainha Beach 2025
A dupla formada por Guilherme e Roberto venceu nesse sábado, 20, o Torneio Reis do Prainha Beach na categoria Sub-14. Dudu e Lorenzo terminaram em segundo e a dupla Vicente/Xuão ficou em terceiro.
“Reunimos os melhores atletas da categoria para realizar o torneio. A meta é continuar com esse trabalho para descobrir novos talentos para a modalidade no Estado”, declarou o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP), professor Cláudio Baixinho.
