CT do Bope realiza graduação de jiu-jítsu e forma primeiro faixa preta da unidade

O Centro de Treinamento (CT) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizou, no sábado, 21 de dezembro, em Rio Branco, a solenidade de graduação de jiu-jítsu dos militares que integram o programa de treinamento da unidade. O evento reforça o compromisso da Polícia Militar do Acre com a valorização da capacitação contínua e do preparo físico-operacional de seus integrantes.

Na ocasião, foram realizadas 12 trocas de faixa, além da concessão de grau a 20 alunos, reconhecendo o desempenho técnico, a disciplina e a dedicação demonstrados ao longo do processo de formação. A prática do jiu-jítsu integra o preparo operacional dos policiais militares, contribuindo para o desenvolvimento de técnicas de defesa pessoal, controle e imobilização, fundamentais para a atuação policial.

O professor do CT, sargento Edivandro, destacou a continuidade das atividades no Bope. “Seguiremos incentivando a constância nos treinos, a formação de lideranças positivas e o uso do jiu-jitsu como ferramenta estratégica de proteção, eficiência operacional e valorização profissional. Sempre contando com apoio da Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC), na pessoa do Major PM R3 De França. Oss!”, disse.

A solenidade contou com a presença do tenente-coronel Igor, comandante do Batalhão de Operações Especiais, que destacou a importância das artes marciais na formação técnica, física e psicológica dos operadores da unidade. Também esteve presente o major De França, idealizador e fundador do projeto, e atualmente presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC), entidade gestora da modalidade no estado, responsável pela organização dos campeonatos oficiais e cursos de arbitragem no Acre.

O projeto de artes marciais do Bope é coordenado pelo capitão Furtado, oficial responsável pela iniciativa, que visa fortalecer a capacitação técnica e o condicionamento físico dos militares por meio da prática sistemática das lutas. As atividades desenvolvidas no CT do Bope são conduzidas pelo sargento Edivandro, professor e responsável direto pelo Centro de Treinamento, que atua à frente da formação dos policiais.

A solenidade também marcou um momento histórico para o Centro de Treinamento do Bope, com a graduação do 2º sargento da Polícia Militar do Acre, Anderson, como o primeiro faixa preta formado no CT da unidade, resultado de uma trajetória marcada pela disciplina, perseverança e excelência profissional.

O mais novo faixa preta do CT destacou sua gratidão e compromisso. “A graduação foi uma surpresa, mas foi uma consequência do treino. Eu não esperava pra quele momento e, agora com esse novo começo, carregando a honra e o peso de ter sido o primeiro policial militar graduado no CT Bope a faixa preta, resta continuar treinando e corresponder as expectativas da nova jornada”, afirmou.

A iniciativa reafirma o compromisso do Batalhão de Operações Especiais com a constante qualificação de seus integrantes, fortalecendo valores institucionais como profissionalismo, preparo técnico e dedicação ao serviço público, essenciais para o cumprimento das missões da Polícia Militar do Acre.

