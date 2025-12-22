Conecte-se conosco

CT do Bope realiza graduação de jiu-jítsu e forma primeiro faixa preta da unidade

Publicado

20 minutos atrás

em

O Centro de Treinamento (CT) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizou, no sábado, 21 de dezembro, em Rio Branco, a solenidade de graduação de jiu-jítsu dos militares que integram o programa de treinamento da unidade. O evento reforça o compromisso da Polícia Militar do Acre com a valorização da capacitação contínua e do preparo físico-operacional de seus integrantes.

Na ocasião, foram realizadas 12 trocas de faixa, além da concessão de grau a 20 alunos, reconhecendo o desempenho técnico, a disciplina e a dedicação demonstrados ao longo do processo de formação. A prática do jiu-jítsu integra o preparo operacional dos policiais militares, contribuindo para o desenvolvimento de técnicas de defesa pessoal, controle e imobilização, fundamentais para a atuação policial.

Momento da troca de faixa. Foto: cedida.

O professor do CT, sargento Edivandro, destacou a continuidade das atividades no Bope. “Seguiremos incentivando a constância nos treinos, a formação de lideranças positivas e o uso do jiu-jitsu como ferramenta estratégica de proteção, eficiência operacional e valorização profissional. Sempre contando com apoio da Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC), na pessoa do Major PM R3 De França. Oss!”, disse.

Sargento Edivandro, à direita. Foto: cedida.

A solenidade contou com a presença do tenente-coronel Igor, comandante do Batalhão de Operações Especiais, que destacou a importância das artes marciais na formação técnica, física e psicológica dos operadores da unidade. Também esteve presente o major De França, idealizador e fundador do projeto, e atualmente presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Acre (FJJAC), entidade gestora da modalidade no estado, responsável pela organização dos campeonatos oficiais e cursos de arbitragem no Acre.

Foto: cedida.

O projeto de artes marciais do Bope é coordenado pelo capitão Furtado, oficial responsável pela iniciativa, que visa fortalecer a capacitação técnica e o condicionamento físico dos militares por meio da prática sistemática das lutas. As atividades desenvolvidas no CT do Bope são conduzidas pelo sargento Edivandro, professor e responsável direto pelo Centro de Treinamento, que atua à frente da formação dos policiais.

As mulheres firmaram seu espaço no CT. Foto: cedida.

A solenidade também marcou um momento histórico para o Centro de Treinamento do Bope, com a graduação do 2º sargento da Polícia Militar do Acre, Anderson, como o primeiro faixa preta formado no CT da unidade, resultado de uma trajetória marcada pela disciplina, perseverança e excelência profissional.

O mais novo faixa preta do CT destacou sua gratidão e compromisso. “A graduação foi uma surpresa, mas foi uma consequência do treino. Eu não esperava pra quele momento e, agora com esse novo começo, carregando a honra e o peso de ter sido o primeiro policial militar graduado no CT Bope a faixa preta, resta continuar treinando e corresponder as expectativas da nova jornada”, afirmou.

Sargento Anderson. Foto: cedida.

A iniciativa reafirma o compromisso do Batalhão de Operações Especiais com a constante qualificação de seus integrantes, fortalecendo valores institucionais como profissionalismo, preparo técnico e dedicação ao serviço público, essenciais para o cumprimento das missões da Polícia Militar do Acre.

Cotidiano

Brasileia e Quinari disputam o 2º jogo das finais da Série A em Rio Branco

Publicado

34 minutos atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Foto Paulo Chaves: Brasileia e Quinari terão uma semana de ajustes para o segundo jogo

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou para sábado, 27, às 19 horas, em Rio Branco, o segundo jogo das finais do Campeonato Estadual da Série A entre Brasileia e Quinari. O jogo deveria ser disputado no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, mas a equipe da Fronteira foi punida com a perda de 3 mandos de quadra por causa dos problemas ocorridos na semifinal contra o Fluminense da Bahia.

“Definimos a data e no máximo até quarta(24), iremos confirmar o local da decisão”, disse Rafael do Vale.

Brasileia

Depois de conquistar um empate no primeiro jogo por 4 a 4 nesse sábado, 20, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard, o Brasileia vai jogar por uma vitória para ser campeão.

O técnico Anjo Gurgel não terá o ala Carlos Henrique, expulso no primeiro jogo, mas poderá contar com a volta do ala Eduardo.

Quinari

O Quinari abriu 4 a 0 no primeiro confronto e deixou a “vitória escapar” em casa. Contudo, o time de Senador Guiomard joga por uma simples vitória para ser campeão.

O técnico Jô Mendes terá o elenco completo no duelo decisivo fora de casa.

Cotidiano

Em benefício do contribuinte, Estado aumenta número de parcelas para pagamento de IPVA em 2026

Publicado

53 minutos atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), exclusivamente, pelo site www.detran.ac.gov.br.

A novidade é que o número de parcelas aumentou de três para até cinco. Já a data de vencimento varia de acordo com o algarismo final da placa, conforme indicado na tabela abaixo.

Com a chegada do fim de ano e o período de planejamento financeiro, o governo do Acre, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), divulgou novas regras para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2026. A nova regulamentação está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 22.

A medida permite o pagamento do imposto em cota única com desconto de 10% ou parcelado sem desconto. A novidade é que o número de parcelas aumentou de três para até cinco. Já a data de vencimento varia de acordo com o algarismo final da placa, conforme indicado na tabela abaixo.

“As medidas nos vencimentos do IPVA e a ampliação do parcelamento são resultado de estudos técnicos realizados pela equipe da Sefaz”, diz o secretário adjunto da Receita, Clóvis Gomes.

De acordo com o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, a iniciativa busca facilitar o planejamento financeiro do contribuinte acreano, especialmente no início do ano.

“O governo do Acre tem dialogado constantemente sobre políticas públicas que possam facilitar a vida das pessoas. Essa é mais uma conquista construída com diálogo institucional em benefício da sociedade”, afirma o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), exclusivamente, pelo site www.detran.ac.gov.br. O pagamento do imposto deve ser realizado independente do recebimento da cobrança. O atraso em qualquer parcela veda a emissão da Certidão Negativa.

Cotidiano

Guilherme e Roberto vencem os Reis do Prainha Beach 2025

Publicado

5 horas atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Foto AAVP: Duplas subiram ao pódio no Prainha Beach em mais uma competição na temporada

A dupla formada por Guilherme e Roberto venceu nesse sábado, 20, o Torneio Reis do Prainha Beach na categoria Sub-14. Dudu e Lorenzo terminaram em segundo e a dupla Vicente/Xuão ficou em terceiro.

“Reunimos os melhores atletas da categoria para realizar o torneio. A meta é continuar com esse trabalho para descobrir novos talentos para a modalidade no Estado”, declarou o presidente da Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP), professor Cláudio Baixinho.

