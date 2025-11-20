CT da Baixada empata com Furacão Senador Guiomard e garante classificação

O CT da Baixada empatou com o Furacão Senador Guiomard por 2 a 2 nesta quarta, 19, no Florestinha, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.

Na outra partida da rodada, o Esporte Saúde e Lazer goleou o Flamenguinho por 6 a 1.

Na sexta

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá sequência na sexta, 21, a partir das 15 horas, no Florestinha. O PSG enfrenta o Xavier Maia e o COPMBM joga contra a Chapecoense.

Relacionado

Comentários