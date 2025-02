CT Anjo Azul realiza ação com produtores rurais na Feira Municipal Walter Fernandes abordando sobre Saúde Mental

Curso promovido pela SEJUSP reforça integração entre forças de segurança do Brasil e da Bolívia para fortalecer combate ao crime nas regiões de fronteira

Na tarde desta sexta-feira, 7, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicano) participou da cerimônia de encerramento da 18ª edição do Curso Operacional Integrado da Segurança Pública (COISP), realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP). O evento, que contou com a presença de autoridades locais e representantes das polícias Militar, Civil, Penal, Boliviana e do Corpo de Bombeiros, reforçou o compromisso com a formação continuada e a integração entre as forças de segurança.

Hassem destacou que a segurança pública é uma prioridade no estado, enfatizando a importância de iniciativas como o COISP para o fortalecimento das ações de combate ao crime, especialmente nas regiões de fronteira. O curso, que teve a participação de cerca de 10 policiais bolivianos, promoveu a troca de conhecimentos e técnicas operacionais entre os dois países.

O coordenador do COISP, coronel Vandernilson Peres, ressaltou a relevância do trabalho integrado, afirmando que a parceria com a polícia boliviana fortalece as operações transfronteiriças. Já o comandante da polícia boliviana, Oscar Ruiz, classificou a atividade como fundamental para o aprendizado conjunto e a aplicação eficiente de estratégias no combate à criminalidade.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, também esteve presente no evento, reforçando o apoio municipal às iniciativas de segurança pública. A cerimônia foi representada pelo secretário adjunto da SEJUSP, coronel Evandro Bezerra, que destacou o papel do curso na qualificação e na união das forças de segurança em prol da população.

