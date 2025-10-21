Cotidiano
Cruzeiro do Sul sedia oficina do Programa Cidade Empreendedora para impulsionar economia municipal
Iniciativa do Governo do Acre, Aleac e Sebrae reúne gestores públicos e sociedade civil para criar estratégias de geração de emprego e renda no Vale do Juruá
Cruzeiro do Sul sediou nos dias 20 e 21 de outubro a oficina do Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Governo do Acre em parceria com a Assembleia Legislativa e o Sebrae para fortalecer o desenvolvimento econômico dos municípios acreanos. O evento reuniu secretários municipais, gestores públicos e representantes da sociedade civil no auditório do CRIE, com o objetivo de identificar potencialidades e desafios da região para criar estratégias de geração de emprego e renda.
A atividade integra o convênio que atenderá os 22 municípios do Acre através de capacitações, consultorias e planos de desenvolvimento local. O programa busca estimular o empreendedorismo, a competitividade e a inovação nos municípios, oferecendo ferramentas para que as prefeituras possam criar ambientes de negócios mais favoráveis e promover o crescimento econômico sustentável em todo o estado.
Segundo a analista técnica do Sebrae, Miriam Paiva, a oficina marca o início de uma nova etapa para o município.
“Estamos realizando a primeira das ações do Programa Cidade Empreendedora. Essa oficina é o ponto de partida para a elaboração de um plano de desenvolvimento do município para os próximos dez anos, construído junto com a comunidade”, relata.
O programa adota a metodologia de Desenvolvimento Econômico Local (DEL), criada em Minas Gerais e hoje aplicada em todo o país. O consultor do Sebrae Nacional, Gilberto Sokoloski, explica que o processo envolve a construção coletiva de soluções.
“A metodologia prevê reunir lideranças locais para discutir potencialidades e desafios. No final, são elaboradas propostas de ação que possam fortalecer o desenvolvimento econômico e social do município”.
Durante as atividades, os participantes analisaram os pontos fortes e fracos da economia local e discutiram oportunidades em setores como turismo, comércio e agricultura.
Para o secretário adjunto da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Izaú de Oliveira Mello, o envolvimento da comunidade é o diferencial da iniciativa. “O Sebrae trouxe uma metodologia eficaz e reconhecida. As soluções estão sendo construídas pelos próprios cruzeirenses, que conhecem a realidade local e sabem onde é possível avançar”.
A ação integra o plano de trabalho do Governo do Estado e da Aleac, que firmaram parceria com o Sebrae para qualificar os 22 municípios acreanos.
De acordo com o diretor da secretaria de Planejamento, Francinar Cavalcante, o objetivo é desenvolver o Acre de forma equilibrada e sustentável.
“O Programa Cidade Empreendedora busca empoderar os municípios. A ideia é desenvolver todo o Estado de forma conjunta, valorizando o potencial de cada região e transformando o crescimento em uma política de Estado”.
As informações coletadas durante as oficinas vão subsidiar a construção dos planos de desenvolvimento locais, que definirão metas e ações estratégicas para os próximos anos, com foco na geração de emprego, renda e fortalecimento da economia acreana.
Comentários
Cotidiano
Com a proximidade do Dia de Finados, Prefeitura de Rio Branco intensifica a limpeza dos cemitérios públicos da capital
Serviços de manutenção são reforçados para garantir conforto, segurança e respeito aos visitantes dos cemitérios durante o feriado
Com a aproximação do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, intensifica os serviços de limpeza nos cemitérios públicos da capital acreana.
Além da manutenção de rotina, a Secretaria iniciou nesta segunda-feira (20), um cronograma especial de trabalho interno e externo, com o objetivo de proporcionar mais conforto e comodidade aos familiares e visitantes que irão prestar homenagens aos entes queridos.
O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou que a determinação do prefeito Tião Bocalom é manter os cemitérios sempre bem cuidados.
“Essa determinação do nosso prefeito Tião Bocalom de manter a limpeza sempre em dia é diária. Com a chegada do Dia de Finados, aumentamos a demanda e reforçamos os serviços, tanto na parte interna, quanto externa dos cemitérios. Também contamos com plantonistas em todos os quatro cemitérios da cidade”, explicou Tony Roque.
A Prefeitura de Rio Branco é responsável pela manutenção e zelo de quatro cemitérios públicos: Jardim da Saudade, São Francisco, Cruz Milagrosa e São João Batista.
Além disso, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade reforça a importância da colaboração da população. O respeito às normas de visitação, a destinação correta do lixo e o cuidado com os espaços ajudam a manter os cemitérios limpos e organizados, garantindo um ambiente digno e acolhedor para todos que vão prestar homenagens.
Veja vídeo assessoria:
O reforço nos serviços garante que as famílias possam prestar suas homenagens com segurança, conforto e respeito aos locais de memória e sepultamento.
Comentários
Cotidiano
Governo do Acre convoca aprovados em processo seletivo para contratação na rede estadual de ensino
Candidatos aos cargos de professor e assistente educacional têm até 3 de novembro para apresentar documentação em Rio Branco, Porto Acre e Cruzeiro do Sul
O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta terça-feira (21) no Diário Oficial do Estado o Edital nº 087 Sead/SEE, convocando candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para a entrega de documentos e assinatura de contratos. A convocação é destinada a profissionais que atuarão no ensino regular e especial da rede pública estadual.
Os aprovados serão contratados para os cargos de professor PNS, professor mediador e assistente educacional, com lotação nos municípios de Rio Branco, Porto Acre e Cruzeiro do Sul. A iniciativa tem como objetivo suprir a necessidade de reposição de profissionais e garantir a continuidade das atividades pedagógicas em todo o estado.
Para a formalização dos contratos, os candidatos devem:
Prazo: comparecer até 3 de novembro
Horário: das 7h30 às 13h30
Locais: unidades da SEE nos municípios de lotação
Documentação exigida: documento de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, diploma de escolaridade, atestado médico pré-admissional e certidões negativas da Justiça
Informações adicionais podem ser obtidas junto à SEE pelo telefone (68) 3213-2331 ou com a Sead pelo e-mail [email protected]. A medida reforça o compromisso do governo estadual com a valorização da educação e o fortalecimento do ensino público no Acre.
Comentários
Cotidiano
Detran-AC notifica motoristas irregulares com risco de ter CNH suspensa
Condutores com infrações graves ou que acumularam pontuação têm 30 dias para apresentar defesa; processos administrativos foram publicados no Diário Oficial
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) abriu novos processos administrativos para suspensão do direito de dirigir contra motoristas que acumularam infrações ou cometeram faltas graves no trânsito. O órgão publicou nesta terça-feira (21), no Diário Oficial do Estado, a notificação aos condutores que não foram localizados por correspondência.
Os motoristas listados no documento têm 30 dias, contados a partir da data da publicação, para apresentar defesa por escrito e evitar a penalidade. O procedimento deve ser realizado na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH, localizada na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, ou em qualquer Ciretran do estado.
Caso o condutor não apresente defesa dentro do prazo estabelecido, o processo será julgado à revelia, e o direito de dirigir poderá ser suspenso, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A medida reforça a atuação fiscalizatória do órgão no combate a infrações de trânsito no estado.
Você precisa fazer login para comentar.