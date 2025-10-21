Conecte-se conosco

Cruzeiro do Sul sedia oficina do Programa Cidade Empreendedora para impulsionar economia municipal

Publicado

1 hora atrás

em

Iniciativa do Governo do Acre, Aleac e Sebrae reúne gestores públicos e sociedade civil para criar estratégias de geração de emprego e renda no Vale do Juruá

Miriam Paiva, afirmou que a oficina marca o início de uma nova etapa para o município. Foto: captada 

Cruzeiro do Sul sediou nos dias 20 e 21 de outubro a oficina do Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Governo do Acre em parceria com a Assembleia Legislativa e o Sebrae para fortalecer o desenvolvimento econômico dos municípios acreanos. O evento reuniu secretários municipais, gestores públicos e representantes da sociedade civil no auditório do CRIE, com o objetivo de identificar potencialidades e desafios da região para criar estratégias de geração de emprego e renda.

A atividade integra o convênio que atenderá os 22 municípios do Acre através de capacitações, consultorias e planos de desenvolvimento local. O programa busca estimular o empreendedorismo, a competitividade e a inovação nos municípios, oferecendo ferramentas para que as prefeituras possam criar ambientes de negócios mais favoráveis e promover o crescimento econômico sustentável em todo o estado.

Segundo a analista técnica do Sebrae, Miriam Paiva, a oficina marca o início de uma nova etapa para o município.

“Estamos realizando a primeira das ações do Programa Cidade Empreendedora. Essa oficina é o ponto de partida para a elaboração de um plano de desenvolvimento do município para os próximos dez anos, construído junto com a comunidade”, relata.

O programa adota a metodologia de Desenvolvimento Econômico Local (DEL), criada em Minas Gerais e hoje aplicada em todo o país. O consultor do Sebrae Nacional, Gilberto Sokoloski, explica que o processo envolve a construção coletiva de soluções.

“A metodologia prevê reunir lideranças locais para discutir potencialidades e desafios. No final, são elaboradas propostas de ação que possam fortalecer o desenvolvimento econômico e social do município”.

Durante as atividades, os participantes analisaram os pontos fortes e fracos da economia local e discutiram oportunidades em setores como turismo, comércio e agricultura.

Para o secretário adjunto da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Izaú de Oliveira Mello, o envolvimento da comunidade é o diferencial da iniciativa. “O Sebrae trouxe uma metodologia eficaz e reconhecida. As soluções estão sendo construídas pelos próprios cruzeirenses, que conhecem a realidade local e sabem onde é possível avançar”.

A ação integra o plano de trabalho do Governo do Estado e da Aleac, que firmaram parceria com o Sebrae para qualificar os 22 municípios acreanos.

De acordo com o diretor da secretaria de Planejamento, Francinar Cavalcante, o objetivo é desenvolver o Acre de forma equilibrada e sustentável.

“O Programa Cidade Empreendedora busca empoderar os municípios. A ideia é desenvolver todo o Estado de forma conjunta, valorizando o potencial de cada região e transformando o crescimento em uma política de Estado”.

As informações coletadas durante as oficinas vão subsidiar a construção dos planos de desenvolvimento locais, que definirão metas e ações estratégicas para os próximos anos, com foco na geração de emprego, renda e fortalecimento da economia acreana.

A ação integra o plano de trabalho do Governo do Estado e da Aleac, que firmaram parceria com o Sebrae para qualificar os 22 municípios acreanos. Foto: captada 

Com a proximidade do Dia de Finados, Prefeitura de Rio Branco intensifica a limpeza dos cemitérios públicos da capital

Publicado

23 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Serviços de manutenção são reforçados para garantir conforto, segurança e respeito aos visitantes dos cemitérios durante o feriado

A Prefeitura de Rio Branco é responsável pela manutenção e zelo de quatro cemitérios públicos: Jardim da Saudade, São Francisco, Cruz Milagrosa e São João Batista. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Com a aproximação do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, intensifica os serviços de limpeza nos cemitérios públicos da capital acreana.

Além da manutenção de rotina, a Secretaria iniciou nesta segunda-feira (20), um cronograma especial de trabalho interno e externo, com o objetivo de proporcionar mais conforto e comodidade aos familiares e visitantes que irão prestar homenagens aos entes queridos.

“Com a chegada do Dia de Finados, aumentamos a demanda e reforçamos os serviços, tanto na parte interna, quanto externa dos cemitérios”, explicou Roque. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou que a determinação do prefeito Tião Bocalom é manter os cemitérios sempre bem cuidados.

“Essa determinação do nosso prefeito Tião Bocalom de manter a limpeza sempre em dia é diária. Com a chegada do Dia de Finados, aumentamos a demanda e reforçamos os serviços, tanto na parte interna, quanto externa dos cemitérios. Também contamos com plantonistas em todos os quatro cemitérios da cidade”, explicou Tony Roque.

A Prefeitura de Rio Branco é responsável pela manutenção e zelo de quatro cemitérios públicos: Jardim da Saudade, São Francisco, Cruz Milagrosa e São João Batista.

O reforço nos serviços garante que as famílias possam prestar suas homenagens com segurança, conforto e respeito aos locais de memória e sepultamento. (Foto: Val Fernandes/Secom)

Além disso, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade reforça a importância da colaboração da população. O respeito às normas de visitação, a destinação correta do lixo e o cuidado com os espaços ajudam a manter os cemitérios limpos e organizados, garantindo um ambiente digno e acolhedor para todos que vão prestar homenagens.

Veja vídeo assessoria:

O reforço nos serviços garante que as famílias possam prestar suas homenagens com segurança, conforto e respeito aos locais de memória e sepultamento.

Governo do Acre convoca aprovados em processo seletivo para contratação na rede estadual de ensino

Publicado

35 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Candidatos aos cargos de professor e assistente educacional têm até 3 de novembro para apresentar documentação em Rio Branco, Porto Acre e Cruzeiro do Sul

A medida tem como objetivo suprir a necessidade de reposição de profissionais e garantir a continuidade das atividades pedagógicas em todo o estado. Foto: captada 

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta terça-feira (21) no Diário Oficial do Estado o Edital nº 087 Sead/SEE, convocando candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para a entrega de documentos e assinatura de contratos. A convocação é destinada a profissionais que atuarão no ensino regular e especial da rede pública estadual.

Os aprovados serão contratados para os cargos de professor PNS, professor mediador e assistente educacional, com lotação nos municípios de Rio Branco, Porto Acre e Cruzeiro do Sul. A iniciativa tem como objetivo suprir a necessidade de reposição de profissionais e garantir a continuidade das atividades pedagógicas em todo o estado.

Para a formalização dos contratos, os candidatos devem:

  • Prazo: comparecer até 3 de novembro

  • Horário: das 7h30 às 13h30

  • Locais: unidades da SEE nos municípios de lotação

  • Documentação exigida: documento de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, diploma de escolaridade, atestado médico pré-admissional e certidões negativas da Justiça

Informações adicionais podem ser obtidas junto à SEE pelo telefone (68) 3213-2331 ou com a Sead pelo e-mail [email protected]. A medida reforça o compromisso do governo estadual com a valorização da educação e o fortalecimento do ensino público no Acre.

Detran-AC notifica motoristas irregulares com risco de ter CNH suspensa

Publicado

2 horas atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Condutores com infrações graves ou que acumularam pontuação têm 30 dias para apresentar defesa; processos administrativos foram publicados no Diário Oficial

Os motoristas listados no documento têm 30 dias, contados a partir da data da publicação, para apresentar defesa por escrito e evitar a penalidade. Foto: captada 

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) abriu novos processos administrativos para suspensão do direito de dirigir contra motoristas que acumularam infrações ou cometeram faltas graves no trânsito. O órgão publicou nesta terça-feira (21), no Diário Oficial do Estado, a notificação aos condutores que não foram localizados por correspondência.

Os motoristas listados no documento têm 30 dias, contados a partir da data da publicação, para apresentar defesa por escrito e evitar a penalidade. O procedimento deve ser realizado na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH, localizada na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, ou em qualquer Ciretran do estado.

Caso o condutor não apresente defesa dentro do prazo estabelecido, o processo será julgado à revelia, e o direito de dirigir poderá ser suspenso, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A medida reforça a atuação fiscalizatória do órgão no combate a infrações de trânsito no estado.

Veja o edital na íntegra:

