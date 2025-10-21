Cruzeiro do Sul sedia oficina do Programa Cidade Empreendedora para impulsionar economia municipal

Iniciativa do Governo do Acre, Aleac e Sebrae reúne gestores públicos e sociedade civil para criar estratégias de geração de emprego e renda no Vale do Juruá

Cruzeiro do Sul sediou nos dias 20 e 21 de outubro a oficina do Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Governo do Acre em parceria com a Assembleia Legislativa e o Sebrae para fortalecer o desenvolvimento econômico dos municípios acreanos. O evento reuniu secretários municipais, gestores públicos e representantes da sociedade civil no auditório do CRIE, com o objetivo de identificar potencialidades e desafios da região para criar estratégias de geração de emprego e renda.

A atividade integra o convênio que atenderá os 22 municípios do Acre através de capacitações, consultorias e planos de desenvolvimento local. O programa busca estimular o empreendedorismo, a competitividade e a inovação nos municípios, oferecendo ferramentas para que as prefeituras possam criar ambientes de negócios mais favoráveis e promover o crescimento econômico sustentável em todo o estado.

Segundo a analista técnica do Sebrae, Miriam Paiva, a oficina marca o início de uma nova etapa para o município.

“Estamos realizando a primeira das ações do Programa Cidade Empreendedora. Essa oficina é o ponto de partida para a elaboração de um plano de desenvolvimento do município para os próximos dez anos, construído junto com a comunidade”, relata.

O programa adota a metodologia de Desenvolvimento Econômico Local (DEL), criada em Minas Gerais e hoje aplicada em todo o país. O consultor do Sebrae Nacional, Gilberto Sokoloski, explica que o processo envolve a construção coletiva de soluções.

“A metodologia prevê reunir lideranças locais para discutir potencialidades e desafios. No final, são elaboradas propostas de ação que possam fortalecer o desenvolvimento econômico e social do município”.

Durante as atividades, os participantes analisaram os pontos fortes e fracos da economia local e discutiram oportunidades em setores como turismo, comércio e agricultura.

Para o secretário adjunto da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Izaú de Oliveira Mello, o envolvimento da comunidade é o diferencial da iniciativa. “O Sebrae trouxe uma metodologia eficaz e reconhecida. As soluções estão sendo construídas pelos próprios cruzeirenses, que conhecem a realidade local e sabem onde é possível avançar”.

A ação integra o plano de trabalho do Governo do Estado e da Aleac, que firmaram parceria com o Sebrae para qualificar os 22 municípios acreanos.

De acordo com o diretor da secretaria de Planejamento, Francinar Cavalcante, o objetivo é desenvolver o Acre de forma equilibrada e sustentável.

“O Programa Cidade Empreendedora busca empoderar os municípios. A ideia é desenvolver todo o Estado de forma conjunta, valorizando o potencial de cada região e transformando o crescimento em uma política de Estado”.

As informações coletadas durante as oficinas vão subsidiar a construção dos planos de desenvolvimento locais, que definirão metas e ações estratégicas para os próximos anos, com foco na geração de emprego, renda e fortalecimento da economia acreana.

Relacionado

Comentários