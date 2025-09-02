Cotidiano
Cruzeiro do Sul sedia curso de atendimento tático para salvar vidas em situações de alto risco
Capacitação reúne 40 profissionais de segurança e resgate até quarta-feira (3); foco é controlar hemorragias, principal causa de morte evitável em ambientes hostis
Teve início em Cruzeiro do Sul o curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático), que capacita 40 profissionais da Polícia Militar, Civil, Penal, Corpo de Bombeiros e Samu para atuar em cenários de risco, como confrontos. O treinamento, organizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, segue até está quarta-feira (3) no 6º Batalhão da PM e em outros locais.
O treinamento ensina técnicas de socorro em ambientes de alto risco, com foco no controle de hemorragias e primeiros cuidados até a chegada ao hospital.
“O objetivo é que nós fiquemos de igual para igual com todos os outros estados de forma que esse conhecimento fique equalizado entre vários setores da segurança pública, de forma que nós possamos ter o nivelamento do conhecimento igual com os outros estados do Brasil. Será um curso bem intenso, de forma que eles fiquem preparados para o dia a dia”, disse a coordenadora Jéssica Lima, do Corpo de Bombeiros do Juruá.
Com ênfase no controle de hemorragias massivas – principal causa de morte evitável em ambientes hostis –, a formação busca equiparar o conhecimento do Acre a outros estados. O supervisor Gustavo Epitácio reforçou: "O curso dá oportunidade de sobrevida até a chegada ao hospital, trazendo mais segurança aos policiais".
Polícia Civil realiza palestra sobre segurança na internet para cerca de 400 crianças
Polícia Civil continuará desenvolvendo ações educativas e preventivas nas escolas, buscando conscientizar não apenas os alunos, mas também pais e responsáveis, sobre a importância do acompanhamento e da orientação no uso da internet.
Durante os turnos da manhã e da tarde, foram abordaram temas como os perigos das redes sociais, proteção de dados pessoais e a necessidade de acesso supervisionado por um adulto responsável. Para tornar o momento mais dinâmico e atrativo, a equipe realizou um jogo interativo de perguntas e respostas, que despertou grande interesse e participação dos alunos.
Além disso, foram respondidas diversas dúvidas das crianças e reforçaram a importância do Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos, incluindo casos de violência e exploração infantil.
O delegado Leonardo Neves, responsável pela palestra, destacou a relevância da ação preventiva. “Nosso objetivo é proteger nossas crianças também no ambiente virtual. A internet oferece muitas oportunidades, mas também apresenta riscos. É fundamental que elas aprendam desde cedo a usar a tecnologia com segurança e que os responsáveis estejam atentos. Iniciativas como essa ajudam a prevenir situações de violência e garantir que os direitos das crianças sejam preservados”, afirmou o delegado.
Neves ressalta ainda que a Polícia Civil continuará desenvolvendo ações educativas e preventivas nas escolas, buscando conscientizar não apenas os alunos, mas também pais e responsáveis, sobre a importância do acompanhamento e da orientação no uso da internet.
No AC, PL cria mural digital com nomes e fotos de condenados por violência contra mulher
O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) anunciou nesta terça-feira, 02, em entrevista ao programa Boa Conversa – Edição Aleac, que vai protocolar um projeto de lei que cria um cadastro estadual de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher, contendo nome, foto e dados processuais dos condenados.
O sistema ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública e será disponibilizado na internet, também com acesso pela Secretaria de Estado da Mulher.
“Olha, esse projeto de lei já entrou em vigor no Estado do Piauí e a gente tem feito a adaptação dele aqui para o nosso Estado e ele visa ser mais uma ação prática no combate à violência contra a mulher e também na transparência dos processos. A gente sabe que hoje o agressor tem a sua identidade preservada e hoje a gente criar um cadastro estadual que ficaria sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública, contendo o nome, a foto e os dados do processo, numa página na internet, no caso da própria secretaria e também da Secretaria de Estado da Mulher, que hoje é a secretaria que cuida das políticas públicas voltadas para a mulher, visa combater e ter mais transparência, sobretudo nas ações da própria Secretaria de Estado da Mulher. A gente sabe que o Estado do Acre figura como o sexto estado no ranking de feminicídio e está aí entre os 10 de violência contra a mulher”, pontuou.
Calegário destacou que a proposta já foi discutida com a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, e que será apresentada ainda esta semana. “Isso é mais uma ação prática, que eu já conversei com a secretária e a gente vai estar protocolando amanhã, quarta-feira, porque estamos finalizando a coleta dos dados para subsidiar toda a defesa técnica”, ressaltou.
Durante a entrevista, ele também comentou sobre questionamentos envolvendo a legalidade da proposta e possíveis riscos de inconstitucionalidade, já que o governo estadual tem vetado diversos projetos de lei por vício de iniciativa. O parlamentar explicou que o cadastro contemplará apenas pessoas condenadas com trânsito em julgado, assegurando o devido processo legal.
“Aquele que ainda está na fase da tramitação processual, ele não é condenado. Agora, após o trânsito em julgado, a gente tem a condenação. E aí sim, somente sobre esses condenados, resguardada ali a ampla defesa, o contraditório, porque ele pode ter sido indiciado, processado, mas ter sido absolvido no processo. Então esse daí não terá o seu nome ali, a sua foto estampada nesse mural digital”, explicou.
Ao justificar a urgência da medida, Calegário ressaltou os índices alarmantes de violência contra a mulher no Acre. “Mas a gente precisa dizer que figuramos no topo do ranking de feminicídio. Semana passada tivemos uma tentativa e um feminicídio. Tudo isso é mais uma ação do nosso mandato que visa de forma efetiva trazer segurança para as mulheres que são vítimas hoje no nosso Estado”, finalizou.
Gladson entrega novos leitos para gestantes de alto risco na Maternidade Bárbara Heliodora
O governador Gladson Cameli participou na manhã desta terça-feira, 02, da entrega da revitalização das enfermarias da Unidade Canguru e do setor de acolhimento da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco (AC). O evento contou com a presença do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e da diretora-geral da unidade, Simone Prado.
Durante a solenidade, Cameli destacou o esforço do governo em ampliar e melhorar a estrutura de saúde do Acre.“Dia a dia nós recuperamos, reformamos os leitos e aqui são 79 leitos, sendo 10 novos, sendo entregue a mais para toda a população, leitos revitalizados, equipados para que a paciente possa se sentir mais acolhido, mais atendido, com atendimento humanizado. E isso é o nosso compromisso, em melhorar a vida das pessoas, em diminuir as dificuldades. Seja investimento menor que seja, mas o que importa é que de fato aquele pequeno investimento ou o maior chegue na ponta para que as pessoas possam ser atendidas e lógico que as mulheres possam ter cada vez mais um lugar digno para dar luz às nossas autoridades”, afirmou o governador.
Cameli ressaltou ainda que a integração entre secretarias é essencial para melhorar o atendimento à população.
“Isso mostra a união da equipe governamental. E para mim é gratificante porque diminui o tempo de espera quando você vê as secretarias integradas, sintonizadas. A gente vai diminuir o tempo de espera, aumentar a eficiência no atendimento, que essa é a nossa obrigação, eu que estou governador, para que a gente possa cada vez mais diminuir a diferença entre as pessoas. Não é justo. Nós estamos no ano de 2025, às vezes, por uma falha de comunicação, a população pagar um preço. E eu sei que temos defeitos, tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas nós estamos avançando no dia a dia, seja na parte da saúde, quanto na educação, na segurança, infraestrutura principalmente”, completou.
O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, reforçou que a revitalização é uma medida provisória para dar mais conforto às pacientes até a entrega da nova maternidade, prevista para começar a funcionar ainda este ano.
“A nova maternidade já está na reta final, mas enquanto ela não ficar pronta, nós precisamos dar atendimento digno para os nossos pacientes. Então, aqui nós estamos entregando a revitalização das enfermarias, conseguimos ampliar e colocar mais 10 novos leitos. Então, os pacientes que antes aguardavam o trabalho de parto, algum procedimento, para avaliação, até mesmo tratamento, hoje elas têm esses 10 novos leitos, que ficam ali à disposição para atendimento, e a gente consegue desafogar um pouco o pronto atendimento ali à porta”, explicou.
“Valor mais ou menos de 300 mil reais investido aqui nessa revitalização. E hoje também vocês estarão lá para ver a entrega dos novos equipamentos, no valor de mais de 3 milhões de reais, equipamentos que também serão distribuídos aqui na nova maternidade e nos hospitais do interior. Nós temos provavelmente a primeira etapa até o final desse ano. Nesse caso, quem está acompanhando a obra é o secretário de Obras, Italo Lopes”, acrescentou.
Já a diretora-geral da maternidade, Simone Prado, ressaltou o impacto da ampliação de leitos para as gestantes de alto risco
“Nós tivemos aqui uma revitalização durante esses meses para melhor atender nossas grávidas. E nós tivemos 10 leitos a mais agora para as gravidez de alto risco. Então isso vai otimizar mais ainda o nosso atendimento. Então nós temos aqui vários projetos que fazem a equipe serem treinadas para que possam estar tendo essa conscientização. Porque você sabe que quando o bebê nasce, não tem coisa melhor do que ele estar pertinho da mãe dele”, finalizou.
