Cruzeiro do Sul se destaca como ponto estratégico na nova conexão do Acre com o Pacífico

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanípal Mesquita, apresentou uma proposta inovadora que promete transformar Cruzeiro do Sul em um elo crucial para o acesso aos portos do Oceano Pacífico, via Ucayali, no Peru. A proposta foi discutida em encontro com o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, realizado em Brasília no dia 27 de março.

A nova rota acreana facilitará o transporte de commodities, como soja e carne, diretamente para o Porto de Chancay, no Peru, ampliando o acesso a mercados asiáticos. Em sua apresentação, Mesquita destacou que essa alternativa reduzirá o tempo de transporte, permitindo que o Acre atraia cargas que atualmente transitam pelo Rio Madeira e pelo Canal do Panamá.

“O Acre possui uma posição geográfica estratégica, e essa conexão pode acelerar nossa economia e atrair investimentos significativos”, afirmou o secretário. Ele elencou diversas iniciativas do governo para viabilizar essa transformação, ressaltando a necessidade de apoio federal em áreas como a melhoria das infraestruturas viárias, como o Anel Viário de Brasileia e as BRs 364 e 317, além da revitalização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE).

Entre os novos projetos apresentados estão a criação de um parque industrial no Alto Acre e um novo polo logístico, além da relevante conexão entre Cruzeiro do Sul e Ucayali. O MDIC irá compilar as propostas apresentadas pelos estados, com a expectativa de um novo encontro até o meio do ano para avaliar os próximos passos.

Durante a reunião, Alckmin também anunciou uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que resultará em uma linha de crédito de R$ 11 bilhões destinada a projetos de investimentos em todo o Brasil, visando aumentar a produtividade nos estados. A expectativa é que a nova rota beneficie não apenas o Acre, mas todo o país, posicionando-o de forma mais competitiva no comércio internacional.

Os investimentos

O secretário elencou iniciativas realizadas pelo governo acreano para viabilizar o desenvolvimento do estado que, afirmou, “está em fase de aceleração da sua economia” e registra crescimento do setor empresarial nos setores agrícola e especialmente das exportações. Um dos principais focos, disse, é transformar o estado em elemento de conexão do Brasil com o Oceano Pacífico, por meio das rotas interoceânicas, mas lembrou ser necessário apoio nesse sentido.

“O Acre tem esse grande potencial, por estar numa posição geográfica estratégica, num contexto geoeconômico muito interessante, mas para isso alguns investimentos são necessários”, disse, apresentando as propostas e investimentos em que o governo tem trabalhado, algumas inclusive em parceria com o governo federal, para potencializar a atração de investimentos com foco na conexão interoceânica.

Entre os exemplos citou o Anel Viário de Brasileia, a melhoria das alfândegas e ações abrangendo as BRs 364 e 317 e a Infovia. Também destacou “o esforço que o Acre está fazendo para revitalizar a Zona de Processamento de Exportação [ZPE] e colocá-la em operação ainda este ano, pois será um ativo importante dessa conexão com o Pacífico”.

Novos projetos

Na relação de novos projetos apresentados com vistas ao crescimento econômico e à rota interoceânica, Mesquita relacionou o novo parque industrial na região do Alto Acre, um novo polo logístico e um porto seco, além do projeto considerado mais relevante, “que é a nova conexão do Acre com o Peru pela BR-364, chegando a Cruzeiro do Sul até Ucayali, rumo ao Porto de Chancay”.

Ficou definido que cada estado apresentará um documento com suas propostas para o MDIC, estabelecendo-se que até o meio do ano haverá novo encontro para apresentação e avaliação das ações que o ministério irá apoiar.

No encontro, Geraldo Alckmin assinou parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil para disponibilizar uma linha de crédito condicional para projetos de investimentos, no valor de R$ 11 bilhões. O objetivo, conforme o governo federal, é “aumentar a produtividade nos estados”.

