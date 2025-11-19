Conecte-se conosco

Cruzeiro do Sul registra 9 mortes no trânsito e mais de 350 acidentes em 2024

Publicado

3 horas atrás

em

Com frota de 46 mil veículos e alto índice de imprudência, município enfrenta aumento de sinistros; maioria das colisões ocorre em cruzamentos da cidade.

Cruzeiro do Sul já contabiliza, em 2024, nove mortes no trânsito e mais de 350 acidentes registrados. Até agosto, o município havia registrado seis vítimas fatais, número que aumentou ao longo do ano.

Entre os nove mortos estão uma mulher e uma criança. No dia 15 de agosto, Tawana Souza Silva, de 20 anos, morreu após passar nove dias internada no Hospital Regional do Juruá, em decorrência de um acidente. Em 8 de novembro, João Guilherme, criança de 7 anos com autismo, morreu atropelado por uma motocicleta na Rua Santa Luzia, no bairro Remanso.

Com aproximadamente 91 mil habitantes, Cruzeiro do Sul possui uma frota de 46.200 veículos registrados no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), número considerado elevado para o porte da cidade. Segundo o órgão, 92% dos sinistros são provocados por imprudência, incluindo avanço de sinal, desrespeito à sinalização e excesso de velocidade.

O pelotão de trânsito da Polícia Militar afirma que a maior parte dos acidentes ocorre em cruzamentos. Neste ano, a unidade já realizou 471 operações, efetuou mais de 24 mil abordagens, conduziu 118 pessoas às delegacias, recuperou 11 veículos roubados e participou de mais de 2 mil ações comunitárias.

Geral

Acre registra 159 mortes violentas em 2025; facções seguem como principal motivação, aponta MPAC

Publicado

2 horas atrás

em

19 de novembro de 2025

Por

Total de vítimas entre janeiro e outubro supera o de 2024; Rio Branco concentra mais da metade das ocorrências e arma de fogo é o meio mais usado.

O Acre registrou 159 mortes violentas intencionais (MVI) em 150 ocorrências entre janeiro e outubro de 2025, conforme dados atualizados do Painel de Acompanhamento do Ministério Público do Acre (MPAC). O número supera o do mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 146 vítimas em 138 ocorrências. Segundo o MPAC, o principal fator motivador das fatalidades continua sendo o conflito entre facções criminosas.

A distribuição mensal das ocorrências mostra oscilações ao longo do ano. Maio registrou o maior número de vítimas, com 23 mortes, seguido por março (21). Agosto, setembro e outubro aparecem empatados, com 18 mortes cada. Apesar do patamar elevado, o trimestre final indica estabilidade nos índices.

Mortes por mês em 2025:
Janeiro: 15
Fevereiro: 10
Março: 21
Abril: 11
Maio: 23
Junho: 12
Julho: 13
Agosto: 18
Setembro: 18
Outubro: 18

Rio Branco lidera ocorrências
A capital concentra 78 das 150 ocorrências registradas no período, mais da metade de todo o estado. Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar, com 19 registros, seguido por Epitaciolândia (9) e Feijó (7). Os demais municípios variam entre um e cinco casos.

Ocorrências por município:
Rio Branco (78); Cruzeiro do Sul (19); Epitaciolândia (9); Feijó (7); Assis Brasil (5); Sena Madureira (5); Senador Guiomard (5); Tarauacá (5); Mâncio Lima (4); Brasiléia (3); Capixaba (2); Jordão (2); Marechal Thaumaturgo (2); Plácido de Castro (2); Porto Acre (2); Porto Walter (2); Rodrigues Alves (2); Xapuri (2); Acrelândia (1); Bujari (1); Manoel Urbano (1).

Perfil e motivações
A predominância masculina segue elevada: 88,05% das vítimas são homens, enquanto 11,95% são mulheres — proporção compatível com a tendência nacional da violência letal.

Os conflitos ligados ao crime organizado permanecem como o principal motivador de mortes no Acre, representando 40,25% dos casos. Outros 21,38% ainda estão em investigação e podem ter múltiplas causas. Motivações consideradas fúteis, torpes ou relacionadas ao consumo de álcool somam 18,87%. Já os feminicídios correspondem a 7,55%, seguidos por intervenções policiais em serviço (4,40%), crimes passionais (3,14%) e latrocínios (2,52%).

Meios utilizados
A arma de fogo continua sendo o instrumento mais empregado nas mortes, aparecendo em 55,97% dos registros. Armas brancas foram usadas em 27,04% dos casos, enquanto outros meios representam 16,98%.

Os dados reforçam a persistência de padrões de violência letal no estado e a influência das disputas entre facções nos índices criminais.

Geral

Derrubada de veto abre caminho para auxílio de saúde e alimentação para servidores de Rio Branco

Publicado

3 horas atrás

em

19 de novembro de 2025

Por

A Câmara Municipal de Rio Branco derrubou, na última semana, o veto do prefeito Tião Bocalom (PL) à emenda que cria o Incentivo Alimentar e de Saúde aos Servidores Municipais Profissionais de Saúde, proposta pelo vereador José Aiache (PP). A medida deve gerar intenso debate até o encerramento dos trabalhos legislativos, especialmente no âmbito da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A proposta prevê a concessão de auxílio saúde e alimentação a trabalhadores da área da saúde da capital, incluindo agentes comunitários de saúde (ACS), técnicos de enfermagem, médicos, porteiros da Secretaria Municipal de Saúde (Sensa), biomédicos e demais áreas.

Ao ac24horas, o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, afirmou que mais de 1.200 servidores podem ser contemplados. No entanto, ele enfatizou que, neste primeiro momento, a emenda funciona apenas como diretriz e ainda precisará ser amplamente discutida com as pastas do Executivo.

“Foi uma emenda apresentada pelo vereador Aiache. O prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto e agora o tema será debatido na LOA. A princípio, essa iniciativa não estava na programação da prefeitura. Dentro da LOA deve-se discutir de onde vai sair o recurso, qual será o impacto e como será feito o remanejamento. Não há ainda uma definição desse impacto. A LDO apenas estabelece diretrizes; é na LOA que será debatida a viabilidade financeira”, destacou o secretário.

Rennan também afirmou que ainda não há estimativa sobre os valores do benefício. “Vamos realizar o estudo de viabilidade financeira dentro da LOA para vigorar no próximo ano. Há uma diretriz para criação do auxílio, mas isso não estava no planejamento do Executivo. Agora passa a constar, e vamos discutir com o Planejamento e demais pastas.”

O autor da emenda, vereador José Aiache (PP), disse à reportagem que aguardará o relatório do 3º quadrimestre da gestão municipal antes de avançar no debate. “Vamos esperar o relatório do 3º quadrimestre para avaliar o superávit secundário, mas antes precisamos incluir o tema na LOA”, explicou.

Geral

Polícia Civil do Acre participou da 7ª edição do Curso de Investigação Financeira e Análise Patrimonial em Manaus

Publicado

3 horas atrás

em

19 de novembro de 2025

Por

Da esquerda para a direita, os Oficiais Investigadores de Polícia Davis, Damileyde e Thiago, representantes da Polícia Civil do Acre no curso. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou da 7ª edição do Curso de Investigação Financeira e Análise Patrimonial, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), realizada entre os dias 3 a 14 de novembro de 2025, em Manaus (AM). O evento reuniu profissionais de segurança pública de todo o país com o objetivo de aprofundar técnicas e ferramentas aplicadas ao combate ao crime organizado por meio da descapitalização de organizações criminosas.

Representando a instituição acreana, três oficiais investigadores de polícia estiveram presentes, cada um atuante em unidades estratégicas da corporação: Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) e Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC).

Com carga horária de 80 horas-aula, o curso abordou métodos, tecnologias e modelos de investigação voltados ao rastreamento e à análise de fluxos financeiros ilícitos, reforçando a importância desse tipo de qualificação para o enfraquecimento das estruturas econômicas de grupos criminosos.

“A participação da Polícia Civil do Acre nesse curso foi extremamente estratégica. Nossos investigadores representaram muito bem a instituição e retornaram ao estado mais preparados para enfrentar organizações criminosas por meio do rastreamento e da descapitalização de recursos ilícitos. Esse tipo de capacitação fortalece o trabalho investigativo e amplia nossa capacidade de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e às fraudes financeiras”, enfatizou o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel.

A presença dos policiais civis acreanos no evento reafirmou o compromisso da instituição com a qualificação contínua e com o aprimoramento das técnicas modernas de investigação patrimonial e financeira, essenciais para o enfrentamento das organizações criminosas no estado.

Fonte: PCAC

