Cruzeiro do Sul registra 8 novos casos de HIV; 6 são em homens

De janeiro a novembro deste ano, foram registrados em Cruzeiro do Sul 8 novos casos de HIV, sendo 6 deles em homens. O município já acumula 35 diagnósticos entre 2021 e 2025, e alguns evoluíram para Aids, resultando inclusive em óbitos entre jovens. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse cenário exige atenção redobrada da sociedade, principalmente porque ainda há exames pendentes e moradores que não retornaram para confirmar o diagnóstico. Em 2024, foram registrados 11 casos até dezembro.

A coordenadora do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) do município, Rafaela Palmeira, destaca que a busca ativa tem sido ampliada, especialmente com a oferta de testes rápidos durante eventos comunitários e culturais.

“Quando oferecemos o teste em espaços públicos, mais moradores se sentem à vontade para participar. O diagnóstico precoce garante mais qualidade de vida e reduz o risco de transmissão”, afirmou.

O HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são transmitidos, principalmente, por meio de relações sexuais sem preservativo, contato com sangue contaminado, compartilhamento de seringas e pela chamada transmissão vertical, da mãe para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, lembra que essas infecções também podem ocorrer em procedimentos sem condições adequadas de higiene.

“Qualquer prática feita fora dos padrões de vigilância sanitária traz risco. Isso vale para procedimentos cirúrgicos, estéticos e até estúdios clandestinos de tatuagem. A transmissão por fluidos corporais ainda é um problema sério e precisa ser enfrentado com responsabilidade”, destacou.

A rede pública municipal de Cruzeiro do Sul oferece vários métodos de prevenção: preservativo masculino e feminino, PEP, que deve ser iniciada em até 72 horas após exposição de risco e PrEP, indicada para quem tem maior exposição e que já pode ser utilizada a partir dos 15 anos.

Siqueira enfatiza que quem teve uma relação sexual não planejada pode procurar o SAE para iniciar a PEP, reduzindo praticamente a zero o risco de infecção. “E para quem convive com alguém que tem o vírus e está tratando, existe a PrEP, que cria uma barreira de proteção muito eficaz”, completou.

Sintomas e importância do teste

Os primeiros sinais do HIV costumam passar despercebidos, pois se parecem com os de outras doenças: febre, dor de garganta, diarreia e candidíase recorrente. Por isso, apenas o teste rápido confirma o diagnóstico. A orientação é que qualquer pessoa sexualmente ativa realize exames periódicos, mesmo sem sintomas.

O tratamento é totalmente gratuito pelo SUS e começa imediatamente após a confirmação do HIV. Quando o paciente alcança carga viral indetectável, ele não transmite o vírus.

A testagem rápida está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde; pelo Centro de Testagem e Aconselhamento -CTA, da UBS 25 de Agosto, com atendimento exclusivo para testes e no SAE, localizado ao lado da UBS do Agricultor, onde há acompanhamento médico especializado.

Ações do Dezembro Vermelho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensificou neste mês as ações da campanha Dezembro Vermelho, reforçando a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, com destaque para o HIV. Além das iniciativas já desenvolvidas pelo SAE e pelo Centro de Testagem e Aconselhamento -CTA, o município também alerta para outras doenças que seguem a mesma via de transmissão, como as hepatites virais B e C e a coinfecção pelo vírus Delta, que têm avançado em todo o estado.

Durante todo o mês, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde fazem orientações em unidades de saúde, realizam testagem em eventos culturais e reforçam informações sobre prevenção e tratamento.

“Nosso objetivo é alertar a população. Temos estrutura e profissionais capacitados para atender, orientar e tratar. Basta procurar os serviços”, destacou o secretário Marcelo Siqueira

Ele reforça que o diagnóstico precoce salva vidas e convida a população a participar das ações do Dezembro Vermelho. “Realizar o teste é um ato de responsabilidade com a própria saúde. Quanto antes o diagnóstico acontece, mais cedo iniciamos o tratamento e evitamos consequências maiores”, conclui o secretário Marcelo Siqueira.

