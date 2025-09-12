Cruzeiro do Sul recebe amistoso histórico entre seleção municipal e equipe indígena Yawanawá

Partida será neste sábado (13), no Estádio O Cruzeirão, com programação a partir das 18h30

O Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, será palco de um evento inédito neste sábado (13). A seleção de futebol do município enfrentará, em amistoso preparatório para o Copão do Vale do Juruá, a Seleção dos Povos Indígenas Yawanawá do Rio Gregório, de Tarauacá. O confronto principal está marcado para às 20h.

A programação começa às 18h30, com uma partida de futebol feminino entre as equipes do Igarapé Preto e Flamengo.

O evento é promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Esportes. De acordo com o coordenador da pasta, Gilvan Ferreira, será a primeira vez que uma seleção indígena jogará em um estádio no município.

“Esse confronto será bem interessante, entre a nossa seleção de Cruzeiro do Sul e a primeira seleção indígena a jogar em um estádio de futebol aqui. Um grande público é esperado”, afirmou Ferreira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários