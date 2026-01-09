Cruzeiro do Sul recebe 1º BMF de MMA com lutas por cinturão e atletas de três estados

O empresário do ramo de suplementos Gabriel Rodrigues está à frente da organização do 1º BMF, evento de MMA que promete movimentar Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A competição será realizada no dia 28 de fevereiro, no Ginásio Jader Machado, com expectativa de público em torno de 2 mil pessoas.

O card contará com 24 atletas distribuídos em 12 combates, incluindo duas lutas com estreantes e três disputas de cinturão. Outros três confrontos ainda estão em fase de negociação, com a possibilidade de participação de um lutador estrangeiro em uma das lutas válidas por título.

Segundo o organizador, os duelos que ainda faltam ser definidos serão anunciados nos próximos dias. Do total de atletas confirmados, metade é do Acre, enquanto os demais representam os estados do Amazonas e de Rondônia, reforçando o caráter regional do evento.

Os ingressos do primeiro lote devem começar a ser comercializados até o fim deste mês, com valores a partir de R$ 30 para arquibancada e R$ 50 para a área VIP.