Cruzeiro do Sul realiza primeiro resgate aéreo do SAMU para salvar criança indígena em estado grave

O Centro Socioeducativo Purus, localizado em Sena Madureira, deu início a um curso de barbeiro voltado aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A iniciativa visa capacitar profissionalmente os jovens e contribuir para sua reintegração social, promovendo autonomia e dignidade por meio da educação.

O curso está sendo ministrado pelo barbeiro e empresário Junior Sombra, contratado pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e Tecnologia (IPETEC). Além de repassar conhecimentos técnicos, Junior compartilha sua vivência na área e incentiva os adolescentes a acreditarem em novos caminhos.

A formação é resultado de uma parceria entre o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o Poder Judiciário, o IPETEC e a Sombra Barbearia. A cerimônia de abertura aconteceu nesta sexta-feira e contou com a presença do promotor de Justiça Júlio Medeiros, que parabenizou a ação e ressaltou sua relevância no processo de transformação social.

Também participou da abertura a gerente de educações e ações sociopedagógicas do ISE, Vicência, que auxiliou no conteúdo teórico do curso, reforçando o apoio educacional aos jovens.

O diretor da unidade, Efrael Cavalcante, agradeceu o envolvimento de todos os parceiros e enfatizou que a ação está alinhada com a política de gestão do presidente do ISE, Mário César. “Temos trabalhado para criar oportunidades reais. Este curso mostra que, com empenho e cooperação, conseguimos abrir portas para o futuro desses adolescentes”, destacou.

Segundo Efrael, novas formações já estão sendo planejadas para os próximos meses. “Queremos ampliar o leque de cursos profissionalizantes e continuar fortalecendo o processo de reinserção social dos nossos jovens”, afirmou.

