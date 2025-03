Cruzeiro do Sul realiza limpeza do Rio Juruá e Igarapé Boulevard Thaumaturgo

O Rio Juruá e o Igarapé Boulevard Taumaturgo estão passando por uma grande ação de limpeza sexta-feira, 28, realizada pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade em alusão ao Dia Mundial da Água.

A ação iniciou pelo bairro da Lagoa, seguindo pelo Miritizal, Várzea e Remanso. As equipes usam barcos e redes para a realização dos serviços. A ação reduz a quantidade de lixo e resíduos sólidos acumulados nos mananciais e suas margens.

A limpeza é uma ação conjunta das Secretarias de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Secretaria de Obras, Mobilidade Urbana e Habitação. A equipe de meio ambiente realiza a limpeza e uma equipe da secretaria de obras, com máquinas e caminhões, faz a retirada dos entulhos.

Além do mutirão de limpeza, a ação conta também com medidas de educação ambiental junto ao comércio do entorno do Rio Juruá, com conscientização sobre o descarte correto dos resíduos e alertando sobre os riscos e danos ambientais causados pelo descarte incorreto do lixo e resíduos sólidos.

A comerciante Ana Maria Ferreira classificou como muito importante essa limpeza após o período de enchente, onde o lixo fica acumulado. “Muito importante essa ação. Por mais que a gente tente coletar, a gente não consegue, porque é muito entulho. Quando a água vem, ela sobe e traz todo o lixo espalhado. É tanto que quando enche muito, a água entra aqui dentro e eu preciso fazer uma parede para poder o lixo não entrar. Então é muito importante o que o poder público está fazendo hoje aqui nesse pedaço”, elogiou.

A Secretária Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca, enfatiza que o poder público e a população devem ter responsabilidade com relação ao meio ambiente.

“Aqui no Boulevard a gente vê que a ação das pessoas dentro de casa ao descartar de qualquer forma seu lixo vai todo para esses córregos e desemboca aqui no rio. Nossos colaboradores estão usando canoas a remo e fazendo essa limpeza das encostas. A gente vê que os moradores em situação de rua também contribuem muito, muitas marmitas, material descartável. E isso a gente vê que é uma problemática, porque afeta diretamente a nossa fauna e flora, os nossos peixes. No período de cheia, o rio acaba arrastando muito lixo que no período de seca vai parar nas nossas praias e nos antecipamos para realizar essa ação, evitar que esse lixo fique nas nossas praias”, concluiu. A quantidade de lixo e entulho recolhidos será divulgada posteriormente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários