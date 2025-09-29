Cruzeiro do Sul lançará campanha do Outubro Rosa na quinta (2) com mamografias

A campanha Outubro Rosa 2025, movimento mundial de conscientização e prevenção ao câncer de mama, será lançada em Cruzeiro do Sul na quinta-feira, 2, no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, com marcação de mamografias e aulão de dança. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, terá início às 17 horas.

No local, além do agendamento de mamografias para mulheres de 50 a 69 anos, haverá aulão de dança, práticas corporais com educadores físicos da rede municipal, momento cultural com apresentação de grupo de dança e entrega de brindes e sorteio de prêmios.

“Para marcar a mamografia é importante que cada mulher participante leve a foto do seu cartão SUS no celular. As mamografias são disponibilizadas para faixa etária de 50 a 69 anos, e serão agendadas no momento do evento e as mulheres já sairão com a sua data de agendamento em mãos. Esse procedimento será feito no ambulatório da maternidade de Cruzeiro do Sul. Então ela já sai com a vaga garantida. O município de Cruzeiro do Sul oferta o ultrassom de mama e o estado as mamografias. Um exame complementa o outro para diagnóstico como parte de prevenção do câncer de mama”, explica a coordenadora da saúde da mulher de Cruzeiro do Sul, Carla Mota.

