Cruzeiro do Sul: Gaeco/MPAC e Polícia Militar deflagram operação contra organização criminosa
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em ação conjunta com a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 7, uma operação em Cruzeiro do Sul com o objetivo de aprofundar investigações contra suspeitos de integrar organização criminosa com origem no estado do Rio de Janeiro.
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. As diligências ocorreram de forma simultânea em diferentes pontos da região e resultam de um trabalho integrado que visa desarticular núcleos locais de atuação do crime organizado.
A operação mobilizou cerca de 30 policiais militares, todos integrantes do Comando de Policiamento Especializado (CPE), além de efetivos do setor de inteligência da Polícia Militar. Participaram também promotores de Justiça integrantes do Gaeco e agentes de inteligência do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC.
A ação faz parte da estratégia de interiorização das atividades do Gaeco, com foco no enfrentamento ao crime organizado também nos municípios mais distantes da capital, reafirmando o compromisso do Ministério Público e das forças de segurança com a proteção da sociedade acreana.
As investigações seguem em curso e novas medidas podem ser adotadas nos próximos dias.
Vídeo: Mototaxista boliviano se recupera após acidente em Brasileia e deve receber alta em breve
Luis Miguel Vaca Ecuari adormeceu ao guidão e caiu após passar por quebra-molas; ele estava sob efeito de álcool, mas foi salvo pelo uso do capacete
O mototaxista boliviano Luis Miguel Vaca Ecuari está em estado de saúde estável e aguarda alta no Hospital Regional de Brasileia, no Acre. A informação foi confirmada pela equipe de emergência da unidade.
De acordo com Raimundo Chaar, diretor do hospital, o acidente ocorreu na Manoel Ribeiro, por volta das 6h20, quando o condutor teria adormecido ao volante da motocicleta e acabou sofrendo uma queda ao passar por um quebra-molas.
O mototaxista foi socorrido por uma equipe de emergência que constatou sinais de embriaguez. Apesar do impacto, o uso do capacete foi decisivo para evitar ferimentos mais graves.
Luis Miguel seguiu em observação na manhã desta quinta-feira, e deverá ser liberado nas próximas horas, conforme avaliação médica no decorrer do dia.
Deracre aplica microrrevestimento em 16 km da AC-475, entre Plácido de Castro e Acrelândia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta quinta-feira, 7, a aplicação de microrrevestimento asfáltico em 16 quilômetros da AC-475, rodovia que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia. A ação faz parte da Operação Verão 2025.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da iniciativa. “Manter as rodovias em boas condições é fundamental para a mobilidade, o desenvolvimento regional e a qualidade de vida da população. É um compromisso do governo intensificar os trabalhos durante o verão, aproveitando as condições climáticas favoráveis”, afirmou.
Com 50,2 quilômetros de extensão, a rodovia estadual está recebendo serviços de recuperação que visam melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos motoristas. O microrrevestimento é uma técnica de manutenção preventiva que aumenta a durabilidade do pavimento e reduz os custos com reparos futuros.
Além da AC-475, outras rodovias estaduais também recebem serviços de manutenção como parte da Operação Verão 2025. As equipes do Deracre seguem mobilizadas em todas as regionais, com foco na recuperação da malha viária e no fortalecimento da infraestrutura logística do estado.
Staff de Lula chega ao Acre e prepara esquema para visita presidencial
A movimentação no Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã desta quinta-feira, 07, já sinaliza os preparativos para a chegada do presidente Lula (PT) prevista para a manhã desta sexta-feira (08). Um avião da Força Aérea Brasileira pousou na capital trazendo parte do staff presidencial, além de equipamentos de segurança e suporte logístico.
Agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), policiais federais e helicópteros já estão posicionados para garantir a segurança da visita. Lula deve desembarcar por volta das 9h, com agenda marcada na nova sede da Cooperacre, no Distrito Industrial de Rio Branco. Ele permanece no estado até as 11h30 e, em seguida, segue para compromissos em Porto Velho (RO).
O governador Gladson Cameli confirmou presença no evento. Já o prefeito Tião Bocalom foi convidado, mas não confirmou participação; o vice-prefeito Alysson Bestene vai representá-lo. A expectativa é de manifestações durante a visita, que contará com cobertura ao vivo a partir das 8h do ac24horas.
