Cruzeiro do Sul: Gaeco/MPAC e Polícia Militar deflagram operação contra organização criminosa

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em ação conjunta com a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 7, uma operação em Cruzeiro do Sul com o objetivo de aprofundar investigações contra suspeitos de integrar organização criminosa com origem no estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. As diligências ocorreram de forma simultânea em diferentes pontos da região e resultam de um trabalho integrado que visa desarticular núcleos locais de atuação do crime organizado.

A operação mobilizou cerca de 30 policiais militares, todos integrantes do Comando de Policiamento Especializado (CPE), além de efetivos do setor de inteligência da Polícia Militar. Participaram também promotores de Justiça integrantes do Gaeco e agentes de inteligência do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC.

A ação faz parte da estratégia de interiorização das atividades do Gaeco, com foco no enfrentamento ao crime organizado também nos municípios mais distantes da capital, reafirmando o compromisso do Ministério Público e das forças de segurança com a proteção da sociedade acreana.

As investigações seguem em curso e novas medidas podem ser adotadas nos próximos dias.

