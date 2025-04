Cruzeiro do Sul: Feira do Peixe terá concurso com mais de R$ 17 mil em prêmios

A Feira do Peixe deste ano em Cruzeiro do Sul será realizada entre os dias 15 e 18 de abril, pela prefeitura do município, no Mercado do Agricultor. Além de sete toneladas de pescado, a Feira contará com restaurantes e dois novos atrativos: as oficinas de qualificação e concursos com premiação de mais de R$ 17 mil.

As competições prometem movimentar o evento com a premiação para o maior peixe de rio, o maior peixe da piscicultura, o melhor lance de tarrafa e a melhor história de pescador. Os prêmios variam de R$ 250 a R$ 500. Também há itens como motores da marca Honda e Yamaha, totalizando mais de R$ 17 mil em premiação.

No local haverá uma praça de alimentação com a oferta de pratos preparados na hora. Também terá apresentações culturais. Uma unidade móvel do Instituto Federal do Acre (Ifac) vai oferecer oficina de filetagem de pirarucu.

“Estamos preparando oficinas em colaboração com o Ifac. Teremos uma chef de cozinha que desenvolverá um cardápio à base de peixe, com demonstrações para o público. Também estamos alinhando com os expositores e teremos uma ala de alimentação para os restaurantes onde serão vendidos peixes assados na brasa e comidas típicas, como arroz doce. Queremos diversificar as atividades que incentivem a venda do pescado”, destacou Charniele Freitas da Costa, técnica da Secretaria de Agricultura de Cruzeiro do Sul.

A Feira será realizada em colaboração entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), colônias, associações e sindicatos de pescadores.

Veja a programação:

15/04/2025 – Terça-Feira

– 08:00 – Abertura

– 09:00 – Competição de melhor tarrafeador

– 10:00 – Competição de melhor história de pescador

– 16:00 – Levantamento das vendas

– 17:00 – Encerramento do dia

16/04/2025 – Quarta-feira

– 05:00 – Abertura das vendas

– 09:00 – Competição de maior peixe de rio e maior peixe da piscicultura

– 10:00 – Competição de melhor história de pescador

– 16:00 – Levantamento das vendas

– 17:00 – Encerramento do dia

17/04/2025 – Quinta-feira

– 05:00 – Abertura das vendas

– 09:00 – Sorteio de prêmios

– 10:00 – Competição de melhor história de pescador

– 16:00 – Levantamento das vendas

– 17:00 – Encerramento do dia

18/04/2025 – Sexta-feira

– 05:00 – Abertura das vendas

– 10:00 – Competição de melhor história de pescador

– 16:00 – Levantamento das vendas

– 17:00 – Encerramento do dia

