Acre

Cruzeiro do Sul está sob alerta de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h, segundo Inmet

Publicado

1 hora atrás

em

Foto Gleilson Miranda/Cruzeiro doSul

Cruzeiro do Sul recebeu, nesta sexta-feira (28), dois alertas simultâneos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) devido à previsão de chuvas intensas e fortes rajadas de vento. Os avisos permanecem válidos até às 10h deste sábado (29).

O município está incluído no alerta de grau de perigo (laranja), que aponta chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h, oferecendo risco de queda de energia, alagamentos, queda de galhos e descargas elétricas.

Além de Cruzeiro do Sul, também estão neste alerta os municípios de Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Tarauacá.

⚠️ Orientações à população de Cruzeiro do Sul

O Inmet recomenda medidas preventivas para evitar acidentes e transtornos durante a ocorrência de temporais:

  • Não se abrigar sob árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres ou placas.
  • Desligar aparelhos elétricos e, se possível, o disjuntor geral.
  • Evitar utilizar eletrônicos que estejam ligados à tomada.
  • Em caso de emergência, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Com informações Jurua24horas

Acre

Porto Acre ganha novos CEPs por logradouro no interior do estado

Publicado

3 horas atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

Código único será desativado em seis meses

Novos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) estão ativos em Porto Acre/AC, desde a última quinta-feira (27). Cada avenida, praça, rua e travessa da região terá uma identificação individual, substituindo o CEP genérico (69927-000) usado para todo o município. A nova faixa vai de 69927-000 a 69927-999 e já está disponível para consulta no site dos Correios e na agência local.

A mudança aprimora a prestação de serviços e facilita a localização de endereços, além de beneficiar moradores e empresas. Os novos CEPs também servem como referência para confirmação de endereço, prática comum em cadastros e transações. Por isso, recomenda-se que a população atualize seus dados junto a correspondentes e empresas. Sistemas integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente.

O trabalho, concluído este mês com apoio da Prefeitura, marca Porto Acre como o segundo município do Acre, além da capital Rio Branco, a receber cepeamento por logradouro. A iniciativa dos Correios busca codificar todos os 22 municípios do estado, ampliando um modelo que antes abrangia apenas a capital. O projeto começou pelo interior com Bujari e agora avança para Porto Acre.

A Superintendente Estadual dos Correios, Heirivanda Maia, destaca que a colaboração das prefeituras é essencial para substituir o CEP genérico por códigos específicos. “Estamos acionando todos os municípios e pedimos que prefeitos ou secretarias respondam às nossas solicitações. Com esse apoio, conseguimos agilizar o processo. Essa mudança traz cidadania, inclusão e facilita o acesso a serviços”, afirma.

Com a nova codificação, os Correios atualizam seus fluxos internos para dar mais agilidade à postagem, tratamento, transporte e distribuição. Como empresa pública e agente do governo federal, os Correios seguem atuando para expandir o serviço postal e levar integração e cidadania a todos.

Acre

Idaf prorroga prazo para Declaração de Rebanhos e reforça campanha de vacinação contra a brucelose no Acre

Publicado

3 horas atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

O governo do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), prorrogou, por meio da Portaria IDAF Nº 532, de 25 de novembro de 2025, o prazo para a realização da Declaração Anual de Rebanhos em todo o estado. Os produtores rurais têm até 31 de dezembro de 2025 para atualizar as informações sobre seus animais.

Para cumprir a exigência, o produtor deve comparecer ao escritório do Idaf mais próximo de sua propriedade e realizar a atualização cadastral obrigatória.

Idaf considerou ampliar a adesão dos produtores rurais e assegurar o cumprimento das metas estabelecidas pelo Instituto. Foto: Ascom/Idaf

A declaração abrange espécies como bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, aves (comerciais e de subsistência), animais aquáticos, abelhas e demais espécies de importância econômica para o agronegócio acreano. A medida reforça as ações de defesa agropecuária e contribui diretamente para o controle de doenças e para o ordenamento do trânsito animal no estado.

De acordo com Renan Viana, coordenador do Programa Estadual de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (Peefa), a declaração é fundamental para o planejamento das ações sanitárias.
“A Declaração Anual de Rebanho é um instrumento essencial para o controle sanitário, pois nos permite acompanhar a realidade do campo e direcionar estratégias de prevenção, vigilância e resposta rápida a possíveis ocorrências de doenças”, destacou.

Declaração abrange espécies como bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, aves (comerciais e de subsistência), animais aquáticos, abelhas e outras espécies. Foto: Ascom/Idaf

Nesta etapa, os produtores também devem registrar a vacinação obrigatória contra a brucelose em fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade. O registro deve ser realizado até 31 de dezembro, data de encerramento da campanha.

O coordenador do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, o médico-veterinário Jean Carlos Torres, reforçou a importância do cumprimento das obrigações sanitárias.
“A participação do produtor é indispensável para manter o Acre com um status sanitário seguro. Tanto a declaração de rebanhos quanto a vacinação contra a brucelose garantem organização, transparência e segurança na movimentação dos animais, fortalecendo todo o setor produtivo”, afirmou.

Declaração é fundamental para a sanidade e controle das doenças animais, a garantia do status sanitário do estado. Foto: Ascom/Idaf

O Idaf alerta que o não cumprimento do prazo pode gerar multas, bloqueio da Guia de Trânsito Animal (GTA) e outras restrições sanitárias, impactando diretamente a comercialização e o transporte dos rebanhos.

Acre

Prefeito de Rio Branco participa da inauguração da nova sede do Ministério Público do Acre

Publicado

3 horas atrás

em

28 de novembro de 2025

Por

Nova estrutura do Ministério Público do Acre reúne serviços em um único espaço, reforça o acesso da população fortalecendo a parceria institucional com o município

A Prefeitura de Rio Branco marcou presença, na tarde desta quinta-feira (27), na solenidade de inauguração da nova sede do Ministério Público do Acre (MPAC). O prefeito Tião Bocalom foi uma das autoridades que prestigiaram o evento, reforçando a parceria e o diálogo permanente entre o município e a instituição ministerial, essenciais para a construção de políticas públicas que beneficiam diretamente a população da capital.

Solenidade de inauguração da nova sede do Ministério Público do Acre. (Foto: Vitória Souza/Secom)

O prefeito destacou a importância do novo prédio para o fortalecimento das instituições e ressaltou que a modernização das estruturas públicas contribui para uma cidade mais organizada, eficiente e transparente.

O prefeito destacou a importância do novo prédio para o fortalecimento das instituições. (Foto: Vitória Souza/Secom)

“A gestão do procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro e toda a sua equipe, deixa um grande legado, que é exatamente de trazer todo o Ministério Público para dentro de um único prédio, já que antes ele estava espalhado pela cidade. Para a população é muito mais importante saber que o Ministério Público está em um só lugar, facilitando qualquer demanda que precisem resolver. Parabenizo o doutor Danilo, sua equipe, o governador Gladson Cameli e a Assembleia Legislativa do Acre por todo o esforço em viabilizar esse espaço bonito, acolhedor e de fácil acesso, especialmente com o viaduto Beth Bocalom facilitando a chegada até aqui”, frisou o prefeito.

O secretário especial de Articulação Institucional, Rennan Biths, também destacou a importância da relação entre a Prefeitura de Rio Branco e o Ministério Público.

“Com esse novo prédio, a instituição poderá organizar melhor seus serviços, facilitar o acesso das pessoas e fortalecer ainda mais a integração entre os poderes”, afirmou Biths. (Foto: Vitória Souza/Secom)

“O Ministério Público tem um papel fundamental, atribuído pela Constituição de 1988: defender o interesse da população. Com esse novo prédio, a instituição poderá organizar melhor seus serviços, facilitar o acesso das pessoas e fortalecer ainda mais a integração entre os poderes. Na Secretaria de Articulação Institucional, temos trabalhado para aproximar todas as secretarias da Prefeitura das demais instituições e o MP tem sido um parceiro constante em nossas ações”, afirmou.

