Cruzeiro do Sul divulga programação oficial do Carnaval Cultural Magid Almeida 2026
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou nesta sexta-feira, 30, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a programação oficial do Carnaval Cultural Magid Almeida 2026, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de fevereiro. O evento terá quatro dias de atividades culturais, esportivas e musicais, reunindo atrações para diferentes públicos e destacando artistas locais e regionais.
A festa terá início no sábado, dia 14, com a Corrida Cruzeiro Fantasy Run, apresentação da realeza do carnaval, além de shows de grupos de dança e da banda oficial do evento, com programação prevista das 16h até as 3h da manhã. No domingo, 15, a programação incluirá matinês de carnaval para crianças e idosos, desfile dos blocos carnavalescos e apresentações musicais, mantendo o horário estendido até as 3h.
Na segunda-feira, 16, os blocos carnavalescos voltam a desfilar, acompanhados de apresentações de dança e show da banda oficial, e na terça-feira, 17, o Carnaval Cultural Magid Almeida se despede com matinês para crianças e idosos, desfiles dos blocos e apresentações de grupos de dança, encerrando a programação também às 3h.
Entre as atrações já confirmadas estão Theo Lins, Vanete Lima, Nielson e Cleicy Santana, além dos Grupos de Dança Tucumã, Explosão de Ritmos, Show de Ritmos, Mistura de Ritmos e a Cia de Dança Nativu’s Triplo X. A programação musical também contará com os DJs Magnum, André Almeida, Cleudo e Bargado, garantindo diversidade de estilos e opções de entretenimento para toda a família durante o carnaval.
Polícia Civil apreende adolescente de 13 anos com 4,5 kg de drogas em Rodrigues Alves
Crack e cocaína estavam escondidos no forro da casa; menor era usado por traficantes, segundo denúncia anônima recebida pela polícia
Um adolescente de 13 anos foi apreendido pela Polícia Civil de Rodrigues Alves na quinta-feira (29) após ser encontrado com aproximadamente 4,5 quilos de drogas, entre crack e cocaína, além de balanças de precisão e material para acondicionamento. A ação partiu de uma denúncia anônima que indicava que o menor estava guardando entorpecentes a mando de traficantes da região.
Os policiais foram até a residência do adolescente e, com autorização da mãe, realizaram a busca, localizando as drogas escondidas no forro da casa. O adolescente foi encaminhado à delegacia e responderá por ato infracional análogo ao tráfico. O caso será analisado pela Vara da Infância e da Juventude.
A Polícia Civil destacou o papel das denúncias anônimas no combate ao tráfico e reforçou que a ação evidencia a utilização de menores por facções criminosas no interior do estado.
Morador de Manoel Urbano grava vídeo mostrando casa alagada pela cheia do rio Purus e critica falta de apoio da prefeitura
Família foi socorrida apenas por vizinhos, que ajudaram a retirar móveis e cederam abrigo temporário; região da baixada do porto é uma das mais atingidas no município
Um morador da baixada do porto, em Manoel Urbano, registrou em vídeo a água do rio Purus dentro de sua residência na manhã desta sexta-feira (30) e denunciou a falta de apoio do poder público durante a enchente. Nas imagens, é possível ver móveis e pertences sendo retirados às pressas com a ajuda de vizinhos, que também cederam um local provisório para a família.
“Tá tudo alagado já, muita água dentro de casa. A gente não teve apoio de ninguém, só dos vizinhos”, relata o morador, que ironizou a ausência de assistência municipal. A cheia do Purus tem atingido principalmente áreas baixas do município, forçando famílias a deixarem suas casas.
A Defesa Civil de Manoel Urbano ainda não se pronunciou sobre medidas de socorro específicas para a região. Enquanto isso, a solidariedade entre moradores tem sido a principal rede de apoio para quem perdeu o acesso a suas casas.
Sena Madureira decreta emergência e cria comitê para enfrentar cheia do Rio Iaco, que atingiu 14,70 m
Nível do rio ainda não chegou à cota de transbordamento, mas já causa impactos; prefeitura autoriza medidas emergenciais, abrigos e contratações rápidas
A Prefeitura de Sena Madureira decretou situação de emergência e criou um comitê específico para coordenar ações de resposta à cheia do Rio Iaco, que atingiu 14,70 metros na quinta-feira (29). Os decretos nº 78 e 79/2026, publicados no Diário Oficial do Estado nesta sexta (30), autorizam a mobilização total da Defesa Civil, a abertura de abrigos e medidas excepcionais para socorro à população afetada.
O Comitê de Enfrentamento à Enchente do Rio Iaco (CEERI/2026), liderado pela Secretaria de Administração, terá representantes de diversas pastas, Bombeiros, PM e Câmara Municipal. Suas atribuições incluem assistência às famílias, logística, saúde e combate à desinformação.
Ainda que o rio esteja abaixo da cota de transbordamento, a elevação já provoca inundações em áreas de risco, como o bairro Praia do Amarilho. A emergência tem vigência de até 180 dias e permite agilizar compras de alimentos, água, medicamentos e transporte, conforme a lei de licitações.
