Cruzeiro do Sul divulga programação oficial do Carnaval Cultural Magid Almeida 2026

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou nesta sexta-feira, 30, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a programação oficial do Carnaval Cultural Magid Almeida 2026, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de fevereiro. O evento terá quatro dias de atividades culturais, esportivas e musicais, reunindo atrações para diferentes públicos e destacando artistas locais e regionais.

A festa terá início no sábado, dia 14, com a Corrida Cruzeiro Fantasy Run, apresentação da realeza do carnaval, além de shows de grupos de dança e da banda oficial do evento, com programação prevista das 16h até as 3h da manhã. No domingo, 15, a programação incluirá matinês de carnaval para crianças e idosos, desfile dos blocos carnavalescos e apresentações musicais, mantendo o horário estendido até as 3h.

Na segunda-feira, 16, os blocos carnavalescos voltam a desfilar, acompanhados de apresentações de dança e show da banda oficial, e na terça-feira, 17, o Carnaval Cultural Magid Almeida se despede com matinês para crianças e idosos, desfiles dos blocos e apresentações de grupos de dança, encerrando a programação também às 3h.

Entre as atrações já confirmadas estão Theo Lins, Vanete Lima, Nielson e Cleicy Santana, além dos Grupos de Dança Tucumã, Explosão de Ritmos, Show de Ritmos, Mistura de Ritmos e a Cia de Dança Nativu’s Triplo X. A programação musical também contará com os DJs Magnum, André Almeida, Cleudo e Bargado, garantindo diversidade de estilos e opções de entretenimento para toda a família durante o carnaval.

