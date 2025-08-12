Cotidiano
Cruzeiro do Sul define data, local e horário do 8º Festival da Farinha
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul oficializou, por meio do Decreto nº 834/2025, publicado nesta terça-feira, 12, as datas e regras para a realização do 8º Festival da Farinha, um dos principais eventos culturais e econômicos do Vale do Juruá.
O festival acontecerá entre os dias 27 e 30 de agosto de 2025, no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, sempre das 17h às 3h. A programação oficial será divulgada no site da prefeitura.
Incluído no Calendário de Eventos Culturais do município, o Festival da Farinha é reconhecido não apenas pelo valor histórico e artístico, mas também por seu peso econômico e turístico.
Cotidiano
Campeonato Estadual começa com quatro partidas no Sesc
Começa nesta terça, 12, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com 4 partidas, o Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão, torneio mais importante da temporada. 10 equipes disputam o título e vaga do Acre na Taça Brasil em 2026.
Fórmula de disputa
As dez equipes foram divididas em dois grupos de cinco. Os primeiros classificados avançam para semifinal de maneira direta. Os segundos e terceiros disputam a fase de quartas de final e os vencedores avançam.
Favoritos ao título
Atlético Xapuriense, atual campeão Estadual, Brasileia, Pista e Fluminense da Bahia iniciam o Estadual como principais favoritos ao título. Contudo, a competição será mais disputada em 2025 e os favoritos serão colocados a prova.
Jogos desta terça
Quadra 1
Lyon x Preventório
Pista x Veneza
Quadra 2
Campo Grande x Fluminense da Bahia
Calafate x Quinarí
Cotidiano
São Francisco e Náuas fazem jogo de abertura do Estadual da 2ª Divisão
São Francisco e Náuas fazem nesta terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O São Francisco entra no torneio como um dos favoritos ao título e o Náuas quer surpreender.
São Francisco fechou preparação
O técnico Erick Rodrigues comandou um treino coletivo nessa segunda, 10, no Carlos Simão, e definiu os titulares. O zagueiro Nathan, o meia Leozinho e o atacante Kikinha são nomes certos entre os titulares.
Jota e Manga
Os meias Jota e Manga não foram regularizados e irão estrear no São Francisco somente no duelo da 2ª rodada contra o Santa Cruz.
Náuas caseiro
A diretoria do Náuas montou um elenco com atletas de Cruzeiro do Sul e pretende surpreender no Estadual. O Cacique foi rebaixado em 2024 e pretende retornar a elite.
Cotidiano
Erismeu Silva comanda coletivo e vai definir os titulares do Atlético
O técnico Erismeu Silva comanda um treino coletivo nesta terça, 12, no Frotão, com a duração de 60 minutos, e vai definir os titulares do Atlético para a estreia no Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Galo faz o primeiro jogo do torneio na quinta, 14, às 18 horas, na Arena da Floresta.
“Temos uma base formada e vamos para os ajustes finais. O nosso adversário é um dos favoritos ao acesso e também por isso precisamos chegar bem preparados”, declarou Erismeu Silva.
Espera liberação
O meia Thalis, uma das principais contratações do Atlético, espera pela liberação do Humaitá. Os dirigentes do Tourão pretendem somente emprestar o atleta para a disputa da 2ª Divisão.
