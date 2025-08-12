Cruzeiro do Sul define data, local e horário do 8º Festival da Farinha

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul oficializou, por meio do Decreto nº 834/2025, publicado nesta terça-feira, 12, as datas e regras para a realização do 8º Festival da Farinha, um dos principais eventos culturais e econômicos do Vale do Juruá.

O festival acontecerá entre os dias 27 e 30 de agosto de 2025, no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, sempre das 17h às 3h. A programação oficial será divulgada no site da prefeitura.

Incluído no Calendário de Eventos Culturais do município, o Festival da Farinha é reconhecido não apenas pelo valor histórico e artístico, mas também por seu peso econômico e turístico.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários