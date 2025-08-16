Acre
Cruzeiro do Sul celebra 107º Novenário de Nossa Senhora da Glória, agora patrimônio imaterial do Acre
Na noite desta sexta-feira, 15, Cruzeiro do Sul se voltou para o Novenário de Nossa Senhora da Glória, um dos maiores símbolos de fé da Região Norte. Milhares de fiéis participaram da tradicional procissão que marca o encerramento da programação religiosa. Entre os presentes, estava o governador Gladson Camelí, que fez questão de acompanhar as homenagens à padroeira.
Este ano, em sua 107ª edição, a celebração ganhou um significado especial. Na última quarta-feira, 13, o governo estadual reconheceu oficialmente o novenário como patrimônio histórico imaterial do Acre, o primeiro a receber essa titulação. A decisão foi aprovada pelo Conselho Estadual de Patrimônio e publicada no Diário Oficial do Estado.
O governador do Acre destacou sua satisfação ao participar do evento em Cruzeiro do Sul, sua terra natal: “É uma linda expressão de fé que sempre esteve presente na vida de minha família e de muitos cruzeirenses. Esse reconhecimento é mais do que merecido. Fico feliz do Acre ter no seu coração um evento tão grandioso e lindo”.
Realizado tradicionalmente na primeira quinzena de agosto pela Diocese de Cruzeiro do Sul, o novenário reuniu uma série de atividades religiosas, entre elas missas, romarias e a procissão das crianças. A Catedral Nossa Senhora da Glória, símbolo arquitetônico e turístico de Cruzeiro do Sul, foi o ponto de partida da caminhada de fé que mobilizou a população local.
Entre os milhares de fiéis, o casal Maria Gavides e Hélio José Nogueira deu um testemunho de devoção e amor. Juntos há 57 anos, eles se conheceram durante o novenário e desde então participam anualmente do evento. “É parte integrante das nossas vidas. Sempre fomos privilegiados por muitas bênçãos e essa é uma forma de agradecer”, contou Maria.
Atrás apenas do Sírio de Nazaré de Belém, o novenário do município é o segundo evento religioso mais popular da região Norte e pela visão devota de Maria, ela aponta: “A fé construiu Cruzeiro do Sul e nos mantém unidos. Por natureza, o nosso povo é religioso. Todos esperam por esse momento e participam, com muita devoção e empenho no coração. Louvamos e agradecemos à Deus pelas graças em nossa vida”.
Comentários
Acre
Cooperação entre Saúde e Segurança proporciona atendimento rápido à mãe e bebê no Juruá
A rotina tranquila da comunidade Escondido, na zona rural de Tarauacá, foi interrompida pela chegada do helicóptero Harpia 3, na manhã de sexta-feira, 15. A bordo, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) chegavam com uma missão urgente: atender a um chamado que relatava uma gestante em trabalho de parto havia quatro dias, com perda de líquido e diminuição dos movimentos uterinos.
Isolada pela distância e pela seca dos rios, a localidade teria como única opção de deslocamento uma viagem de aproximadamente cinco dias de barco até a cidade mais próxima, tempo que poderia comprometer a saúde da mãe e do bebê. O pedido de socorro chegou ao Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) por volta das 8h, e em apenas 20 minutos a aeronave já estava pronta para decolar de Cruzeiro do Sul, equipada com recursos de suporte avançado.
Ao chegar ao destino, a equipe encontrou um cenário diferente do esperado. O parto já havia ocorrido, realizado na residência da paciente, Rosalina Nascimento de Melo, 24 anos, com o auxílio de sua mãe. O recém-nascido estava com sinais vitais estáveis e reflexos neurológicos preservados. Mãe e filho receberam os primeiros cuidados no local e foram transportados para a Maternidade de Cruzeiro do Sul, onde passaram por avaliação médica especializada. Ambos seguem bem, com incentivo à amamentação.
Para o gerente de enfermagem do Samu, Giliard Santos, a ocorrência evidencia a importância de uma estrutura de resposta rápida no interior do estado: “Essa operação mostra a eficiência do trabalho do Samu, aliado à parceria com o Ciopaer, que vem apresentando resultados concretos. Seguimos a orientação do secretário de Saúde para chegar a quem mais precisa, inclusive nas regiões de difícil acesso. É a comprovação de que o serviço está funcionando e levando atendimento qualificado à população.”
A ação foi viabilizada por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que mantém o helicóptero Harpia 3 à disposição de forma permanente no Vale do Juruá, garantindo que comunidades isoladas recebam atendimento de urgência e emergência de forma ágil e segura.
Com a atuação coordenada das equipes e o suporte da estrutura aérea, o caso de Rosalina demonstra que, mesmo nas localidades mais distantes, é possível oferecer cuidado rápido e qualificado, garantindo a assistência necessária no momento certo.
Comentários
Acre
Xapuri lança marca turística e projeta cidade como destino sustentável no município
Xapuri apresentou nesta sexta-feira (15) sua nova Marca Turística, reforçando o papel histórico, cultural e ambiental da cidade no coração do Acre. O evento reuniu autoridades, lideranças empresariais e membros da comunidade em um lançamento que simboliza o início de uma nova fase para o turismo local.
A identidade visual transforma elementos da história de Xapuri em símbolos: a letra “A” do nome foi substituída pela Casa de Chico Mendes, patrimônio histórico e ícone da luta ambiental e social que tornou a cidade reconhecida mundialmente. A assinatura “O Acre nasceu aqui” remete à Revolução Acreana, lembrando que Xapuri é berço de memória, resistência e identidade do povo acreano.
“Essa marca conta um pouco da história do nosso município, desde a preservação até as conquistas. Hoje impulsionamos nosso turismo rumo à sustentabilidade”, destacou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Nader Sarkis.
O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, reforçou o potencial turístico de Xapuri: “O município tem uma potência incrível. Parabéns a todos os envolvidos. A marca reflete a história de todos que nasceram e vivem aqui”.
Para a empresária Tíssia Veloso, coordenadora do Fórum Empresarial do Acre, o projeto evidencia a força do trabalho coletivo: “Essa marca é resultado da união entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, todos comprometidos em abrir novas oportunidades para a economia local”.
O prefeito Maxsuel Maia destacou que o lançamento é apenas o início: “Que outro município pode afirmar que iniciou uma segunda revolução, a ambiental, com a luta de Chico Mendes e dos seringueiros? Essa marca é um convite para explorarmos todo o potencial turístico de Xapuri”.
O lançamento ainda contou com a presença do presidente do Conselho Estadual de Turismo, Thiago Higino, e da presidente da ACISA, Patrícia Dossa, mostrando a articulação entre poder público e iniciativa privada para fortalecer o setor.
Mais do que um logotipo, a Marca Turística de Xapuri é um convite para conhecer uma cidade onde história, natureza e cultura se entrelaçam, mantendo viva a memória do Acre e projetando um futuro sustentável.
Comentários
Acre
Acre tem mais beneficiários do Bolsa Família que trabalhadores formais, diz estudo
O Acre está entre os estados brasileiros que ainda têm mais famílias dependentes do Bolsa Família do que empregos formais com carteira assinada. Em julho de 2025, eram 128,1 mil famílias beneficiárias, contra 112,7 mil trabalhadores formais, uma diferença de 15,4 mil pessoas a mais no programa social.
Mesmo assim, os dados mostram melhora: a relação entre beneficiários e empregados caiu de 1,21 em julho de 2024 para 1,14 em julho de 2025. Isso significa que, proporcionalmente, o emprego cresceu mais do que a assistência social no período.
O desempenho segue a tendência nacional. Em todos os Estados e no Distrito Federal houve avanço maior da carteira assinada em relação ao Bolsa Família no último ano, resultado da criação de vagas formais e também do pente-fino na concessão do benefício.
Apesar disso, o Acre segue no grupo de 10 unidades da Federação com mais dependentes do programa do que empregados formais, ao lado de Maranhão, Pará, Piauí, Bahia, Paraíba, Alagoas, Amazonas, Amapá e Sergipe.
No outro extremo do ranking, Santa Catarina registra a situação oposta: são 12 empregos formais para cada beneficiário do Bolsa Família. Já no Distrito Federal, há 6 trabalhadores com carteira assinada para cada pessoa no programa social.
O levantamento foi realizado pelo Poder360 com dados do Ministério do Desenvolvimento Social e do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
Você precisa fazer login para comentar.