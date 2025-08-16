Cruzeiro do Sul celebra 107º Novenário de Nossa Senhora da Glória, agora patrimônio imaterial do Acre

Na noite desta sexta-feira, 15, Cruzeiro do Sul se voltou para o Novenário de Nossa Senhora da Glória, um dos maiores símbolos de fé da Região Norte. Milhares de fiéis participaram da tradicional procissão que marca o encerramento da programação religiosa. Entre os presentes, estava o governador Gladson Camelí, que fez questão de acompanhar as homenagens à padroeira.

Este ano, em sua 107ª edição, a celebração ganhou um significado especial. Na última quarta-feira, 13, o governo estadual reconheceu oficialmente o novenário como patrimônio histórico imaterial do Acre, o primeiro a receber essa titulação. A decisão foi aprovada pelo Conselho Estadual de Patrimônio e publicada no Diário Oficial do Estado.

O governador do Acre destacou sua satisfação ao participar do evento em Cruzeiro do Sul, sua terra natal: “É uma linda expressão de fé que sempre esteve presente na vida de minha família e de muitos cruzeirenses. Esse reconhecimento é mais do que merecido. Fico feliz do Acre ter no seu coração um evento tão grandioso e lindo”.

Realizado tradicionalmente na primeira quinzena de agosto pela Diocese de Cruzeiro do Sul, o novenário reuniu uma série de atividades religiosas, entre elas missas, romarias e a procissão das crianças. A Catedral Nossa Senhora da Glória, símbolo arquitetônico e turístico de Cruzeiro do Sul, foi o ponto de partida da caminhada de fé que mobilizou a população local.

Entre os milhares de fiéis, o casal Maria Gavides e Hélio José Nogueira deu um testemunho de devoção e amor. Juntos há 57 anos, eles se conheceram durante o novenário e desde então participam anualmente do evento. “É parte integrante das nossas vidas. Sempre fomos privilegiados por muitas bênçãos e essa é uma forma de agradecer”, contou Maria.

Atrás apenas do Sírio de Nazaré de Belém, o novenário do município é o segundo evento religioso mais popular da região Norte e pela visão devota de Maria, ela aponta: “A fé construiu Cruzeiro do Sul e nos mantém unidos. Por natureza, o nosso povo é religioso. Todos esperam por esse momento e participam, com muita devoção e empenho no coração. Louvamos e agradecemos à Deus pelas graças em nossa vida”.

