Cruzeiro do Sul anuncia programação do 107º Novenário de Nossa Senhora da Glória

A tradicional feira com venda de comidas e outros produtos será realizada todas as noites em frente à catedral

A tradicional festa religiosa de Cruzeiro do Sul, no Acre, promete emocionar fiéis e visitantes com uma programação repleta de atividades culturais e celebrações.

A Diocese de Cruzeiro do Sul lançou, nesta quinta-feira (15), a programação oficial do 107° Novenário de Nossa Senhora da Glória. O evento religioso, que atrai milhares de fieis todos os anos, acontecerá entre os dias 3 e 15 de agosto e contará com novidades. A expectativa é de que mais de 50 mil pessoas participem da procissão de encerramento, que será seguida por um show do cantor Davidson Silva.

Com o tema “Maria, Mãe da Esperança”, o bispo Dom Flávio Giovanali destacou as principais novidades da edição deste ano, como a Corrida da Glória e a participação do padre Tiago de São José, vindo de São José do Rio Preto (SP).

“A novidade é a corrida do novenário, que vai ser no dia 3 de agosto. Este ano vai ser um padre de fora, o padre Tiago de São José, do Rio Preto, que virá e toda noite ele vai nos falar sobre a esperança, a esperança cristã, que é o próprio Cristo que nos dá garra para continuar e ir para frente. Maria, mãe da esperança, porque ela é a mãe de Jesus Cristo. E a carta aos romanos nos diz que Jesus Cristo é a fonte, é o alicerce da nossa esperança. Esperança que não é de dizer, ah, eu espero melhorar, eu espero e depois fico ali sentado. Vem de esperançar, quer dizer, de construir aquilo que se deseja”, declarou o bispo durante o lançamento na Catedral Nossa Senhora da Glória.

Representantes do governo do Estado, da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, do Sebrae, do Exército e da Marinha participaram do evento. A tradicional feira com venda de comidas e outros produtos será realizada todas as noites em frente à catedral.

“Para realizar uma festa desse tamanho temos parceria já tradicional com o governo do estado, com a prefeitura e o Sebrae. É uma festa religiosa, mas com elemento de turismo religioso, que movimenta a economia da região, a parte cultural parte social. No ano passado disseram que na processão final foi perto de 50 mil pessoas, este ano eu espero que tenha até mais”, concluiu Dom Flávio.

O governo do Estado e a Prefeitura ainda não divulgaram os valores que serão investidos no evento.

Confira a programação:

•03 de agosto (domingo):Corrida da Glória – abertura da festa

•05 de agosto (terça-feira):Abertura oficial do Novenário

19h – Santa Missa presidida pelo bispo

20h – Hasteamento das bandeiras e execução do Hino da Padroeira com a Banda do 61º BIS

•09 de agosto (sábado): Caminhada da Juventude com Maria – saída da Balsa de Rodrigues Alves até a Catedral

•10 de agosto (domingo): Procissão das crianças – saída às 6h30 do Jardim Amigo das Crianças até a Catedral. Missa em homenagem ao Dia dos Pais

•15 de agosto (sexta-feira):

8h – Missa para idosos e doentes, com bênção especial

17h30 – Procissão e Santa Missa

Show de encerramento com Davidson Silva

Além do Novenário, a Diocese também organiza, em junho, a tradicional Procissão dos Navegantes no Rio Juruá.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários