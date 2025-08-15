Cruzamento sem sinalização: Jovem sofre fratura exposta em acidente de trânsito em Brasiléia

Parlamentares afirmam que fala atingiu honra individual e credibilidade da instituição; gestor já se retratou

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco e os demais vereadores emitiram nota de repúdio às declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, durante entrevista concedida em 14 de agosto de 2025.

Na ocasião, ao comentar a possibilidade de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o gestor generalizou e lançou suspeição sobre todos os membros do Legislativo municipal, o que, segundo a nota, atingiu a honra individual de cada parlamentar e a credibilidade da instituição que representa a população da capital acreana.

O documento reforça que todos os vereadores foram eleitos democraticamente, diplomados conforme a legislação e exercem seus mandatos com legitimidade, amparados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno. O respeito ao voto popular, afirma a Câmara, é “fundamento inegociável da democracia”.

A Casa Legislativa destacou ainda que o superintendente apresentou nota de retratação, reconhecendo a inadequação das declarações e reafirmando seu respeito pelo Parlamento.

Os vereadores reiteraram o compromisso de fiscalizar de forma responsável os atos do Executivo, defender o interesse público e atuar com independência. Para o Legislativo municipal, o debate democrático exige respeito mútuo e responsabilidade, sobretudo por parte de autoridades que ocupam funções estratégicas no serviço público.

NOTA OFICIAL

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco, bem como os demais vereadores, vem a público repudiar as declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), senhor Clendes Vilas Boas, durante entrevista concedida em 14 de agosto de 2025.

Na ocasião, ao se manifestar em canal de televisão sobre a possibilidade de instalação de uma CPI, o gestor generalizou e lançou suspeição sobre todos os membros desta Casa Legislativa, atingindo a honra individual de cada parlamentar e a credibilidade da instituição que representa o povo de Rio Branco.

Esta Casa Legislativa reafirma que todos os vereadores e vereadoras foram eleitos democraticamente, diplomados conforme a legislação vigente e exercem seus mandatos com legitimidade, baseados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno. O respeito a esse processo e ao voto popular é fundamento inegociável da democracia.

Registramos que o superintendente já apresentou nota de retratação, reconhecendo a inadequação das declarações e reafirmando seu respeito pelo Poder Legislativo.

O Parlamento Municipal reforça seu compromisso com a fiscalização responsável dos atos do Executivo, a defesa do interesse público e o atendimento das demandas da população. Reiteramos que o debate democrático exige respeito mútuo, urbanidade e responsabilidade na condução das palavras e atos, especialmente por autoridades que ocupam funções estratégicas no serviço público.

A Câmara Municipal de Rio Branco seguirá firme em sua missão de representar o povo, fiscalizar o Executivo e legislar com independência, diálogo e compromisso com a verdade.

Rio Branco – AC, 15 de agosto de 2025.

Câmara Municipal de Rio Branco

Marcela Jansen

Assessora de Comunicação

