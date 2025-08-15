Flash
Cruzamento sem sinalização: Jovem sofre fratura exposta em acidente de trânsito em Brasiléia
Colisão entre carro e moto ocorreu em cruzamento sem sinalização no bairro Ferreira Silva
Uma jovem identificada como Luana Maria Oleario da Silva, de 20 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (15), no bairro Ferreira Silva, em Brasiléia. O caso ocorreu por volta das 14h10, no cruzamento das ruas Joaquim Alves e Ernestino do Amaral, e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram o momento em que um carro Chevrolet colide com a motocicleta Honda conduzida pela vítima. O motorista, cuja identidade não foi divulgada, permaneceu no local para prestar socorro e esclarecer as circunstâncias do acidente às autoridades de trânsito.
Luana recebeu atendimento de uma equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e foi encaminhada ao Hospital Regional Raimundo Chaar, com fratura exposta no tornozelo esquerdo. Apesar de o estado de saúde ser considerado estável, ela deverá ser transferida para Rio Branco, onde passará por cirurgia.
O caso está sendo apurado pelas autoridades competentes. De acordo com agentes de trânsito, em cruzamentos sem sinalização, a preferência é de quem circula pela direita.
Veja vídeo abaixo:
Comentários
Flash
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações de superintendente da RBTrans
Parlamentares afirmam que fala atingiu honra individual e credibilidade da instituição; gestor já se retratou
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco e os demais vereadores emitiram nota de repúdio às declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, durante entrevista concedida em 14 de agosto de 2025.
Na ocasião, ao comentar a possibilidade de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o gestor generalizou e lançou suspeição sobre todos os membros do Legislativo municipal, o que, segundo a nota, atingiu a honra individual de cada parlamentar e a credibilidade da instituição que representa a população da capital acreana.
O documento reforça que todos os vereadores foram eleitos democraticamente, diplomados conforme a legislação e exercem seus mandatos com legitimidade, amparados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno. O respeito ao voto popular, afirma a Câmara, é “fundamento inegociável da democracia”.
A Casa Legislativa destacou ainda que o superintendente apresentou nota de retratação, reconhecendo a inadequação das declarações e reafirmando seu respeito pelo Parlamento.
Os vereadores reiteraram o compromisso de fiscalizar de forma responsável os atos do Executivo, defender o interesse público e atuar com independência. Para o Legislativo municipal, o debate democrático exige respeito mútuo e responsabilidade, sobretudo por parte de autoridades que ocupam funções estratégicas no serviço público.
NOTA OFICIAL
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco, bem como os demais vereadores, vem a público repudiar as declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), senhor Clendes Vilas Boas, durante entrevista concedida em 14 de agosto de 2025.
Na ocasião, ao se manifestar em canal de televisão sobre a possibilidade de instalação de uma CPI, o gestor generalizou e lançou suspeição sobre todos os membros desta Casa Legislativa, atingindo a honra individual de cada parlamentar e a credibilidade da instituição que representa o povo de Rio Branco.
Esta Casa Legislativa reafirma que todos os vereadores e vereadoras foram eleitos democraticamente, diplomados conforme a legislação vigente e exercem seus mandatos com legitimidade, baseados na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno. O respeito a esse processo e ao voto popular é fundamento inegociável da democracia.
Registramos que o superintendente já apresentou nota de retratação, reconhecendo a inadequação das declarações e reafirmando seu respeito pelo Poder Legislativo.
O Parlamento Municipal reforça seu compromisso com a fiscalização responsável dos atos do Executivo, a defesa do interesse público e o atendimento das demandas da população. Reiteramos que o debate democrático exige respeito mútuo, urbanidade e responsabilidade na condução das palavras e atos, especialmente por autoridades que ocupam funções estratégicas no serviço público.
A Câmara Municipal de Rio Branco seguirá firme em sua missão de representar o povo, fiscalizar o Executivo e legislar com independência, diálogo e compromisso com a verdade.
Rio Branco – AC, 15 de agosto de 2025.
Câmara Municipal de Rio Branco
!Desde já agradeço a atenção!
Marcela Jansen
Assessora de Comunicação
Comentários
Flash
Prefeito Jerry Correia participa de agenda em Rio Branco para apresentar potencial de investimentos em Assis Brasil
Nesta sexta-feira(15), em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, participou de uma importante agenda articulada pelo senador Sérgio Petecão com o objetivo de apresentar os potenciais de investimentos no município para o empresário Ricardo Lacerda, do estado de São Paulo, que está no Acre em prospecção de oportunidades.
Ao lado do prefeito Carlinhos do Pelado, de Brasiléia, Jerry Correia destacou as oportunidades que a região do Alto Acre oferece, ressaltando a vocação produtiva, a localização estratégica na tríplice fronteira e as condições favoráveis para novos empreendimentos.
Durante a agenda, o grupo também visitou a indústria de castanha da COOPERACRE, referência no beneficiamento e comercialização do produto, que representa uma das principais cadeias produtivas da região.
“Estamos empenhados em mostrar que Assis Brasil é uma cidade com grande potencial de crescimento, capaz de atrair investimentos que gerem emprego, renda e desenvolvimento para nossa população. Seguimos com trabalho, compromisso e união”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
Comentários
Flash
Presidente da Câmara de Brasiléia e Coordenadora do Núcleo de Educação discutem melhorias no transporte escolar
Reunião entre o presidente da Câmara Municipal e a coordenadora do Núcleo de Educação do Acre debate soluções para garantir acesso seguro de alunos em áreas de difícil acesso
Em reunião realizada nesta quinta-feira (14), o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia e a professora Maria Cecília, coordenadora do Núcleo de Educação da Secretaria de Estado do Acre (SEE), debateram ações para melhorar a qualidade do ensino no município, com foco no transporte escolar.
O principal desafio abordado foi o atendimento a estudantes de ramais distantes e de acesso difícil. O presidente da Câmara destacou que a falta de transporte adequado é uma das maiores barreiras para a frequência escolar na zona rural e afirmou que a prioridade é garantir que nenhuma criança fique sem estudar por esse motivo.
Entre as propostas discutidas estão a ampliação da frota de veículos, manutenção preventiva e ajustes nas rotas para otimizar o serviço. A professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre as instituições para assegurar educação inclusiva e igualdade de oportunidades a todos os alunos.
Principais pontos debatidos:
- Ampliação da frota de transporte escolar para atender ramais distantes
- Manutenção preventiva dos veículos para maior segurança dos alunos
- Ajustes nas rotas a fim de otimizar o atendimento e reduzir tempo de deslocamento
O presidente da Câmara destacou que garantir o acesso à educação é uma prioridade:
“Queremos assegurar que nenhuma criança deixe de estudar por falta de transporte adequado”, afirmou.
Já a professora Maria Cecília reforçou a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo para viabilizar soluções:
“A educação inclusiva exige esforço conjunto. Estamos buscando alternativas para que todos os alunos tenham acesso à escola com segurança e regularidade.”
As propostas discutidas serão analisadas pela SEE para implementação ainda neste ano letivo. A iniciativa reforça o compromisso das instituições com uma educação mais acessível e igualitária em Brasiléia.
A iniciativa reforça o compromisso das autoridades em investir no futuro da educação em Brasiléia, garantindo acesso seguro e regular às escolas.
Você precisa fazer login para comentar.