Cruz Azul e Galvez goleiam e estão nas quartas do Estadual

Cruz Azul e Galvez golearam nesta quarta, 26, no Tonicão, e conquistaram as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13.

O Cruz Azul derrotou o Santinha por 9 a 2 e o Galvez “atropelou” os Meninos de Ouro por 10 a 0.

Dois confrontos

Mais duas partidas movimentam a segunda fase do Estadual nesta quinta, 27, a partir das 15 horas, no Tonicão. O Santa Cruz enfrenta a AFEX e Plácido de Castro joga contra o CT do Baixada.

