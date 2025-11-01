Cruz Azul e COPMBM empatam no Campeonato Estadual

Wendell Barbosa conquistou neste sábado, 1º de novembro, em Bangkok, na Tailândia, o título do Campeonato Mundial de Ju-Jitsu na categoria para atletas com mais de 94 quilos. O acreano venceu quatro lutas, duas por finalização e duas por pontos para chegar ao topo do pódio em um torneio para lutadores sem deficiência. Na decisão, Wendell Barbosa derrotou o atleta da Mongólia, Tumur Nemekhbayar.

“Treinei demais para a disputa do mundial. Ser campeão no convencional e fazer história é indescritível”, comentou Wendell Barbosa.

Próxima meta

A próxima meta de Wendell Barbosa é a disputa do Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

“A primeira parte do objetivo foi conquistada e, agora, vou para Abu Dhabi mais confiante. É preciso manter a concentração e os treinamentos para ter a possibilidade de ser tricampeão”, afirmou o acreano.

Relacionado

Comentários