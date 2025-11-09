Acre
Críticas à COP30 expõem risco de fracasso e desafiam imagem do Brasil
Falhas de infraestrutura, altos custos e contradições políticas levantam dúvidas sobre o sucesso da conferência climática
A poucos dias da abertura da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), o evento acumula críticas e desperta questionamentos sobre a capacidade do Brasil de conduzir uma conferência ambiental de alcance global.
Pela primeira vez sediada no país, a COP reunirá líderes mundiais, cientistas, empresas e organizações entre 10 e 21 de novembro, com o objetivo de definir novas metas de redução das emissões de gases de efeito estufa.
Às vésperas do encontro, o clima é de apreensão. A infraestrutura precária da cidade-sede e o descompasso entre discurso e prática na política ambiental do governo federal geram desconfiança entre participantes e observadores.
Na imprensa internacional, as críticas variam desde o aumento dos preços de hospedagem e a falta de estrutura urbana até questionamentos sobre a coerência das ações brasileiras.
Obras terminando às vésperas do encontro, hotéis lotados, transporte público insuficiente e serviços sobrecarregados colocam em dúvida a capacidade de Belém de receber um evento desse porte.
Além das dificuldades logísticas, organizações e lideranças amazônicas denunciam exclusão e altos custos de participação. A percepção é de que as conferências climáticas têm se transformado em “cúpulas de negócios”, voltadas a oportunidades econômicas mais do que a soluções reais para a crise ambiental.
Riscos
O cientista político Gabriel Amaral, ouvido pelo R7, avalia que há risco de a COP30 ser lembrada mais pelos problemas do que pelos resultados.
“A COP30 não é um evento ambiental apenas, mas um exercício de afirmação internacional. Quando um país assume o papel de liderança climática, ele se coloca sob um padrão mais rigoroso de observação”, afirma.
Segundo Amaral, a contradição entre o discurso presidencial contra os combustíveis fósseis e a autorização para exploração de petróleo na Margem Equatorial foi percebida no exterior como sinal de incoerência.
“A imagem não se desgasta pelo conteúdo do discurso, mas pela distância entre intenção e prática. Esse tipo de descompasso é rapidamente notado por outros países, por organizações multilaterais e pela imprensa internacional”, completa.
Exclusão e representatividade limitada
As dificuldades de acesso e o alto custo de participação comprometem a representatividade da conferência, segundo o especialista.
“Quando o acesso a um evento desse porte se torna caro e logisticamente complexo, quem tende a ficar de fora são justamente os atores que deveriam estar no centro da discussão: comunidades amazônicas, organizações territoriais, pesquisadores locais e jovens lideranças”, avalia Gabriel Amaral.
Para ele, a ausência desses grupos esvazia o sentido político do encontro.
“A inclusão não pode ser simbólica. Ela exige presença, voz e capacidade real de influenciar decisões. Quando esses atores são mantidos à margem, a COP deixa de ser um espaço de construção coletiva e se aproxima de uma formulação de cima para baixo”, afirma.
Os problemas de infraestrutura também impactam a imagem do Brasil como anfitrião de grandes eventos internacionais.
“Infraestrutura é leitura imediata de capacidade de execução. Quando um país recebe um evento como a COP, o que está em jogo não é apenas logística, é reputação. Se a cidade transmite improviso e desorganização, a mensagem que fica é de fragilidade institucional”, diz Amaral.
Cenário que dá para mudar
Mesmo diante das falhas, o cientista acredita que ainda é possível mudar o cenário.
“O governo pode corrigir a rota e tratar as críticas como diagnóstico, não como ruído. Em política, reconhecer um problema não é sinal de fraqueza, é demonstração de comando”, avalia.
Segundo ele, a COP30 pode se tornar um marco se resultar em mecanismos permanentes — como metas verificáveis de desmatamento, fortalecimento das instituições ambientais e maior participação das comunidades amazônicas nas decisões sobre o futuro da floresta.
Entre discurso e prática
Nos últimos anos, as conferências climáticas têm sido criticadas por se transformarem em palcos políticos voltados à projeção de imagem, com poucos resultados concretos.
“O espaço antes ocupado por pesquisadores e negociadores especializados passou a ser dividido com lideranças políticas em busca de influência. Quando isso acontece, o foco se desloca da solução concreta para a aparência de articulação estratégica”, explica Amaral.
Ele reforça que o desafio brasileiro é evitar que a COP30 vire mera vitrine verde.
“O problema não é politizar, é politizar sem transformar. Se a conferência servir somente como plataforma de imagem, sem continuidade na implementação, a percepção global será de que o evento serviu mais para comunicar intenções do que para produzir resultados”, conclui.
Briga generalizada termina em pancadaria na frente do estádio Marreirão, em Sena Madureira
Confusão envolveu grupo que consumia bebidas e exigiu intervenção da Polícia Militar; não há registro de feridos ou prisões
O que seria uma noite de descontração terminou em tumulto na madrugada deste domingo (9), em Sena Madureira, no interior do Acre. Uma briga generalizada foi registrada em frente ao estádio Marreirão, na Avenida Brasil, e envolveu diversas pessoas, chamando a atenção de quem passava pela região.
Segundo informações preliminares, o confronto teve início após uma discussão entre pessoas que consumiam bebidas alcoólicas nas proximidades. Em poucos minutos, as ofensas verbais evoluíram para agressões físicas.
Testemunhas relataram que a confusão teve troca de murros, chutes, golpes com capacete e até “voadoras”, em meio a gritos, empurrões e correria. Populares ainda tentaram intervir para conter a violência, mas não conseguiram controlar a situação.
A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local quando o tumulto ainda estava em andamento. Até o momento, não há confirmação de feridos graves nem de pessoas conduzidas à delegacia.
O caso deve ser acompanhado pelas autoridades, caso novos desdobramentos surjam após a atuação policial na área.
Pesquisa revela que 96,5% dos acreanos aprovam a Operação Álcool Zero do Detran
Fiscalização é conhecida por 88,8% da população e considerada eficaz na prevenção de acidentes por 89,8% dos entrevistados; apoio é majoritário em todos os perfis demográficos
A Operação Álcool Zero, iniciativa do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), conta com apoio maciço de 96,5% da população acreana, segundo pesquisa Data Control encomendada pelo próprio órgão. Os dados revelam que a fiscalização é conhecida por 88,8% dos entrevistados e considerada eficaz na prevenção de acidentes por 89,8% dos acreanos.
O apoio à operação é consistente em todos os perfis demográficos: entre os homens, a aprovação é de 95,8%, enquanto entre as mulheres sobe para 97,1%. A faixa etária de 25 a 34 anos registra o maior índice de aprovação (98,2%), e a de 60 anos ou mais, o menor – ainda assim com expressivos 94,3%. Pessoas com ensino superior são as que mais apoiam a medida (98,2%), demonstrando que a iniciativa de tolerância zero ao álcool no volante conquistou respaldo popular generalizado no estado.
Dados da pesquisa Data Control:
Aprovação por perfil demográfico
Gênero:
Mulheres: 97,1%
Homens: 95,8%
Faixa etária:
25-34 anos: 98,2% (maior apoio)
60+ anos: 94,3% (menor apoio, ainda assim elevado)
Escolaridade:
Ensino superior: 98,2%
Demais níveis: apoio similarly elevado
Rejeição mínima
- Desaprovação: apenas 2,4%
O apoio esmagador à operação reflete a conscientização da sociedade acreana sobre os riscos da associação álcool/volante, respaldando a atuação do Detran-AC em uma das fiscalizações mais visíveis e contundentes do estado.
Governo do Acre inicia mutirão de vasectomia no Novembro Azul
Novembro é o mês de conscientização sobre a saúde integral do homem e, como parte das ações de cuidado com este público, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), deu início, neste sábado, 8, a mais um mutirão de vasectomia.
Ao todo, serão atendidos 60 homens. Neste primeiro dia de ação, 30 deles já foram contemplados com a pequena cirurgia e outros 30 serão atendidos no sábado, 15 — oportunidade em que a programação do Novembro Azul será oficialmente lançada com o tema “Saúde e Bem-Estar do Trabalhador no Enfrentamento da Diabetes e Hipertensão”.
O médico cirurgião geral Rondson Vale explica que o procedimento é rápido e simples, assim como a recuperação. “O procedimento é feito com uma pequena incisão, que a gente considera uma cirurgia de pequeno porte. É rápida, a recuperação é super rápida, o paciente vai para casa no mesmo dia. Muitos homens têm medo de fazer, e é normal esse medo, todo mundo tem, mas chegam aqui bastante nervosos. Aí, no momento que deita, é explicado o procedimento, começa o procedimento, que é super rápido, e quando sai já sai rindo, sai brincando, já sai acalmando os próximos que estão na fila também”, explica Vale.
Francisco Evangelista, de 46 anos, foi um dos 30 pacientes que realizaram o procedimento no primeiro dia de ação. Ele contou que a esposa tinha interesse em fazer a laqueadura, mas, por o procedimento de vasectomia ser simples, ele mesmo decidiu fazer para garantir o planejamento familiar do casal.
“Já tenho três filhos, já sou um homem resolvido, não tenho mais interesse em ter filhos, e as condições financeiras também não são agradáveis, então resolvi vir fazer”, afirmou Francisco.
Ele também aproveitou para aconselhar os homens que têm interesse em fazer o procedimento a procurarem a rede pública.
“Hoje, por exemplo, já estou aqui. Minha esposa perguntou se poderia doer ou não, e eu disse que mesmo se doesse valeria a pena. Tudo indica que é um procedimento rápido e simples. Amigos meus já fizeram e disseram que entraram e saíram andando, tudo ok. Minha esposa tinha interesse em fazer [laqueadura], só que para o homem é muito mais rápido, muito mais simples. Então eu resolvi fazer, conversei com ela e disse: ‘não, pode deixar que eu faço o procedimento’”, relatou
A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, reforçou que, assim como o cuidado com a saúde da mulher é fortalecido na campanha Outubro Rosa, os homens também merecem essa atenção. “Nós acabamos de sair da campanha Outubro Rosa e fizemos várias ações de cuidado com a saúde da mulher, mas os homens também merecem este olhar. Novembro é o mês não apenas de alertar para o câncer de próstata, mas é também um momento para olhar para a saúde do homem em sua totalidade. Por isso, estamos lançando uma série de ações, não apenas com a vasectomia, mas também acelerando exames, consultas, entre outras iniciativas que fortalecem o diagnóstico precoce e reduzem a demanda reprimida”, frisou Soron.
Homens que tiverem interesse em fazer a vasectomia devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa para iniciar o planejamento familiar.
