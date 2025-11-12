Cristiano Ronaldo confirma que disputa sua última Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo deu um prazo para sua enigmática dica de aposentadoria nesta terça-feira (11), dizendo que pendurará as chuteiras em “um ou dois anos”, depois de dizer ao mundo que se aposentaria em breve.

O atacante português, que marcou mais de 950 gols por clubes e pela seleção de Portugal, estreou como adolescente no Sporting (Portugal) em 2002 e disse em uma entrevista que se aposentaria em breve para passar um tempo com sua família.

Ronaldo estendeu seu contrato em junho com o Al-Nassr (Arábia Saudita) até 2027, e o português de 40 anos também tem como meta a Copa do Mundo do ano que vem, o único título importante que falta em sua sala de troféus.

“Para mim, em breve significa daqui a 10 anos […]. Não, estou brincando”, disse Ronaldo por videochamada em uma cúpula global sobre turismo e investimento realizada na Arábia Saudita.

“Estou realmente aproveitando o momento agora. Como você sabe, no futebol, quando se chega a uma certa idade, você conta os meses muito rápido”.

“Estou me sentindo muito bem neste momento. Faço gols, ainda me sinto rápido e afiado. Estou gostando do meu jogo na seleção nacional. Mas, é claro, vamos ser honestos. O que quero dizer com em breve é provavelmente um ou dois anos”.

Com Portugal prestes a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, Ronaldo confirmou que o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México será seu último adeus no maior palco do futebol.

“Definitivamente, sim, porque estarei com 41 anos [na Copa do Mundo]”, disse o atacante português, que também é o maior artilheiro da história atuando por seleções, com 143 gols.

“Dei tudo de mim pelo futebol. Estou no esporte há 25 anos. Fiz de tudo, tenho muitos recordes em diferentes cenários nos clubes e também na seleção”.

“Estou muito orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o momento”.

Ronaldo disse que sabe que entrará para a história como um dos melhores jogadores de todos os tempos.

Mas será que seu filho Cristiano Júnior, que está seguindo seus passos ao jogar pela equipe sub-16 de Portugal, pode ser um jogador melhor do que o pai?

“Como seres humanos, sempre queremos que ninguém seja melhor do que nós. Mas desejo que meus filhos sejam melhores do que eu. Nunca terei inveja dele”, afirmou.

“Não quero aumentar a pressão sobre ele, porque o que eu quero é que ele seja feliz. Não importa se você quer jogar futebol ou praticar outro esporte. Seja feliz, seja livre. Não fique com a pressão de seu pai, porque isso é muito”.

“Esta é uma nova geração, uma geração diferente. Eles pensam diferente, vivem diferente. Mas, como pai, estou aqui para ajudá-lo a ser o que ele quiser. Eu serei seu apoio”, concluiu.

Relacionado

Comentários