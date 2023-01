Crise no Peru: Carretas com quatrocentos mil dólares em produtos de exportação para Peru e Bolívia estão paradas no pátio da Dom Porquito

Por Jairo Carioca

Interoceânica – que liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru – continua bloqueada em vários pontos. Situação de emergência foi decretada por 30 dias pelo governo Peruano agravando exportações de produtos acreanos à região.

A continuidade dos protestos políticos no Peru com o fechamento da rodovia interoceânica – que liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru – vem ocasionando prejuízos milionários as indústrias acreanas. O Noticias da Hora apurou que quatro carretas estão paradas no pátio da indústria Dom Porquito, em Brasileia (AC), com suínos abatidos para exportação aos países do Peru e da Bolívia.

O diretor comercial Paulo Santoyo confirmou que as cargas somam mais de 400 mil dólares. “Eram produtos que já deveriam estar no seu destino e por conta do fechamento da rodovia estão parados”, disse o empresário.

Ainda de acordo o diretor, se a rodovia continuar bloqueada os “prejuízos serão imensuráveis”. Duas dessas quatro carretas têm produtos de exportação para Bolívia, mas, pela logística de transportes e regras sanitárias, são cargas que entram pelo Peru para poder chegar ao país vizinho.

O governo do Acre comemorou no final do ano passado, a habilitação de plantas frigoríficas para exportação de proteínas animal para o Peru. “Temos a autorização para exportação, temos a estrada, mas, estamos parados por conta da crise política” disse Alder Cruz, diretor da Dom Porquito.

Crise se agrava – o governo peruano decretou no final de semana, situação de emergência em várias regiões. Os protestos continuam fechando rodovias, especialmente no sul, epicentro da crise, e nos arredores de Lima.

Na região de Puno foi decretada “imobilização social obrigatória” por 10 dias, moradores dessa área devem ficar confinados em suas casas entre as 20h e 4h.

Turismo comprometido – O governador do Acre, Gladson Cameli, acionou autoridades da segurança pública para resolver a situação de turistas do estado que estavam presos na região de Madre de Dios. A recomendação continua para que a população evite entrada no Peru.

Para entender o caso:

A instabilidade política no Peru começou dia 7 de dezembro quando Castillo, então presidente, anunciou em uma mensagem pela televisão sua intenção de dissolver o Congresso e estabelecer um governo de emergência que, segundo ele, governaria por decreto.

Destituído pelo Congresso por meio de moção de vacância presidencial por “incapacidade moral”, Castilho foi preso e colocado à disposição da justiça.

Seus apoiadores começaram protestos em vários pontos do país pela renuncia da vice-presidente Dina Boluarte e a realização de eleições gerais. Um total de 42 mortes já foi registrado, a maioria nos conflitos em várias regiões do Peru.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários