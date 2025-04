Crise no INSS: Lula é aconselhado a afastar Lupi

O governo federal enfrenta uma crise no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que pode resultar no afastamento do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Informações obtidas pela CNN revelam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi aconselhado a tomar medidas em relação ao ministro, após indícios de sua possível omissão diante de irregularidades no órgão.

A situação se agravou na última quarta-feira (23), quando uma operação da Polícia Federal desvendou um esquema de fraudes no INSS. Nesse mesmo dia, Lula se reuniu com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Durante o encontro, o presidente foi alertado sobre a provável omissão de Lupi em relação às fraudes.

Pressão para afastamento

Fontes próximas ao governo informam que Lula discutiu o assunto com sua equipe de comunicação e outros ministros, sendo aconselhado a considerar o afastamento de Carlos Lupi. A decisão inicial foi aguardar mais informações antes de tomar qualquer medida drástica, optando pela demissão imediata apenas do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

No entanto, a divulgação de atas que indicam que Lupi foi alertado em junho de 2023 sobre indícios de irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados aumentou a pressão sobre o governo.

A proximidade das eleições de 2026 e a preocupação com a imagem do governo em relação a suspeitas de corrupção são fatores que pesam na decisão sobre o futuro do ministro.

O Palácio do Planalto já demonstrou rapidez na resposta à crise, suspendendo todos os descontos autorizados ou não dos aposentados e prometendo a devolução dos valores descontados indevidamente. Agora, espera-se uma decisão igualmente ágil sobre a permanência de Lupi no cargo, considerando o impacto político que o caso pode ter na credibilidade do governo Lula.

