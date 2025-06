Crise no abastecimento de combustível paralisa Trinidad e províncias do Beni, mais 30 mil moto-taxista sem gasolina e em crise

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) está entre os protagonistas do ForestFire 2025, principal evento nacional sobre incêndios florestais, que ocorre esta semana em Mato Grosso. O congresso reúne comandantes de todas as unidades do país para estabelecer diretrizes unificadas antes da temporada crítica de queimadas, prevista para o segundo semestre.

Durante o congresso, estão sendo debatidas estratégias operacionais integradas para a temporada crítica de incêndios florestais de 2025, incluindo a construção de uma minuta nacional de normas de segurança contra incêndios florestais, que servirá como base para a padronização de ações em todos os biomas brasileiros.

O coronel BM Charles Santos, comandante-geral do CBMAC, ressaltou a importância do Acre no debate:

“Estamos construindo respostas técnicas para desafios que ultrapassam fronteiras estaduais. Na Amazônia, onde atuamos em um bioma contínuo com outros estados e países, a padronização de procedimentos é vital”, afirmou, citando a participação de especialistas do setor produtivo e da sociedade civil.

A participação acreana no evento reforça os investimentos do Governo do Estado no combate às queimadas, que em 2024 já registraram queda de 30% ante o ano anterior. As decisões tomadas no ForestFire devem influenciar as operações do próximo verão amazônico, quando o Acre tradicionalmente enfrenta seu pico de focos de calor.

“Estamos reunidos com representantes de todos os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), do Governo do Estado do Mato Grosso, do Ministério Público, de instituições internacionais, da sociedade civil organizada e do setor produtivo, para debater soluções reais e efetivas no enfrentamento aos incêndios florestais. A troca de experiências e o alinhamento técnico e institucional são essenciais para fortalecermos nossa atuação, especialmente na Amazônia, onde o Acre ocupa posição estratégica.”

O evento reforça o compromisso nacional com a proteção ambiental, a segurança da população e a valorização do trabalho técnico dos Corpos de Bombeiros Militares como protagonistas na gestão de emergências ambientais. A participação do CBMAC confirma o empenho do Governo do Estado do Acre na busca por aprimorar, por meio da corporação, os serviços prestados à população acreana.