Criminosos quebram vidro da fachada da pizzaria Domino’s e furtam objetos

Publicado

4 horas atrás

em

Foto: reprodução

Por volta das 4h30 deste sábado (29), dois homens, possivelmente usando farda e em uma bicicleta, invadiram a pizzaria Domino’s, localizada no bairro Bosque, nas imediações de outros pontos comerciais.

De acordo com informações repassadas, os suspeitos quebraram o vidro da porta do estabelecimento, subtraíram alguns objetos de dentro e fugiram em seguida.

Até às 5h10, nem a Polícia Militar, nem o proprietário do local haviam chegado ao estabelecimento para registrar a ocorrência ou avaliar os danos.

Geral

Polícia Civil prende idoso suspeito de descumprir medida protetiva em Senador Guiomard

Publicado

4 horas atrás

em

29 de novembro de 2025

Por

Homem de 69 anos é detido após se aproximar da ex-companheira de forma agressiva. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, prendeu nesta sexta-feira, 28, um homem de 69 anos suspeito de descumprir medida protetiva concedida à sua ex-companheira. A ação foi realizada pelos Oficiais Investigadores da unidade, que deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra o investigado, identificado pelas iniciais F. C. D. M. C.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito teria se aproximado da vítima mesmo após determinação judicial que o proibia de manter contato ou se aproximar dela. No momento da aproximação, ele estaria embriagado e apresentando comportamento agressivo, o que motivou a denúncia e a solicitação de intervenção policial.

Após ser localizado e detido, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Senador Guiomard, onde permaneceu sob custódia aguardando a realização da audiência de custódia, que definirá os próximos encaminhamentos judiciais.

A Polícia Civil reforça que o descumprimento de medidas protetivas é crime e destaca a importância das vítimas procurarem ajuda e denunciarem situações de ameaça, agressão ou violação de direitos.

 

Fonte: PCAC

Geral

Polícia Civil prende suspeito de comandar série de assaltos em Tarauacá

Publicado

4 horas atrás

em

29 de novembro de 2025

Por

Suspeito de envolvimento em série de assaltos é preso após flagrante de materiais ilícitos em sua residência. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio do dos Oficiais Investigadores da Delegacia-Geral de Tarauacá prendeu, nesta sexta-feira, 28, E.R.F., apontado em denúncia anônima como um dos mandantes dos assaltos que vêm ocorrendo no município, incluindo o roubo registrado em 28 de outubro na Avenida Avelino Leal, no bairro Copacabana.

A denúncia chegou à unidade policial na manhã desta sexta-feira. Imediatamente, a Autoridade Policial determinou, por meio de despacho, que a equipe de investigadores apurasse os fatos. Os agentes se deslocaram até a residência do suspeito, situada na Travessa Luiz Madeira (conhecida como Beco do Calango).

Durante a abordagem inicial, E.R.F., afirmou que não havia nenhum material ilícito na casa, contudo, durante busca minuciosa, os investigadores localizaram, dentro de um tanque de lavar roupas, uma mochila pertencente ao suspeito. Nela foram encontrados e apreendidos: duas armas de fogo tipo revólver, uma porção de substância entorpecente análoga à maconha, insulfilme, linha de costura, dois cartuchos de munição intactos, um estojo de munição deflagrado e cinco aparelhos celulares.

Diante do flagrante, E.R.F., recebeu voz de prisão e em seguida, apresentado à Autoridade Policial para os procedimentos legais cabíveis.

A investigação segue em andamento para identificar possíveis comparsas e esclarecer a participação do suspeito nos assaltos que vêm preocupando a população de Tarauacá.

 

Fonte: PCAC

Geral

Polícia Civil do Acre prende homem suspeito de furtar celular de mãe que acompanhava filha internada no Hospital do Juruá

Publicado

4 horas atrás

em

29 de novembro de 2025

Por

Suspeito reincidente é preso no Hospital do Juruá após furtar celular de mãe que cuidava da filha internada. Polícia Civil recupera o aparelho. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) de Cruzeiro do Sul, prendeu na manhã desta sexta-feira, 28, um homem identificado pelas iniciais F.J.R.S., suspeito de furtar o aparelho celular de uma mulher que acompanhava sua filha internada no Hospital do Juruá.

A vítima, natural do município de Feijó, percebeu o desaparecimento do aparelho apenas pela manhã, após passar a madrugada auxiliando a filha hospitalizada. Diante da situação, procurou imediatamente a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. A partir do relato, os agentes iniciaram a investigação.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores identificaram rapidamente o autor e o localizaram ainda dentro do hospital, onde ele também estava internado devido a uma fratura no braço. O suspeito estava no mesmo pavilhão, em um leito posicionado diretamente em frente ao da vítima.

Ao ser abordado, F.J.R.S., residente em Tarauacá, confessou o furto. Segundo a investigação, ele é reincidente nesse tipo de crime e se aproveitou do momento de descanso dos demais pacientes para subtrair o celular. Após praticar o delito, o suspeito deixou o hospital e vendeu o aparelho para obter dinheiro destinado ao consumo de drogas.

Durante as diligências, os investigadores também identificaram o receptador, J.I.B.C.J., que estava em posse do celular furtado. O objeto foi apreendido e devolvido à vítima.

O receptador foi autuado pelo crime de receptação, enquanto o autor do furto foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

