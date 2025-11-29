Criminosos quebram vidro da fachada da pizzaria Domino’s e furtam objetos

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio do dos Oficiais Investigadores da Delegacia-Geral de Tarauacá prendeu, nesta sexta-feira, 28, E.R.F., apontado em denúncia anônima como um dos mandantes dos assaltos que vêm ocorrendo no município, incluindo o roubo registrado em 28 de outubro na Avenida Avelino Leal, no bairro Copacabana.

A denúncia chegou à unidade policial na manhã desta sexta-feira. Imediatamente, a Autoridade Policial determinou, por meio de despacho, que a equipe de investigadores apurasse os fatos. Os agentes se deslocaram até a residência do suspeito, situada na Travessa Luiz Madeira (conhecida como Beco do Calango).

Durante a abordagem inicial, E.R.F., afirmou que não havia nenhum material ilícito na casa, contudo, durante busca minuciosa, os investigadores localizaram, dentro de um tanque de lavar roupas, uma mochila pertencente ao suspeito. Nela foram encontrados e apreendidos: duas armas de fogo tipo revólver, uma porção de substância entorpecente análoga à maconha, insulfilme, linha de costura, dois cartuchos de munição intactos, um estojo de munição deflagrado e cinco aparelhos celulares.

Diante do flagrante, E.R.F., recebeu voz de prisão e em seguida, apresentado à Autoridade Policial para os procedimentos legais cabíveis.

A investigação segue em andamento para identificar possíveis comparsas e esclarecer a participação do suspeito nos assaltos que vêm preocupando a população de Tarauacá.

Fonte: PCAC

Relacionado

Comentários